Bombardier: nuovo impegno per i velivoli Challenger 3500 da parte di Airshare

Bombardier ha annunciato che la Kansas City-based private aviation company Airshare si è impegnata a ordinare fino a 20 velivoli Challenger 3500 aggiuntivi (l’accordo include un ordine fermo per 4 aeromobili Challenger 3500 e un’opzione per 16 business jet Challenger 3500 aggiuntivi).

“Attraverso questo nuovo accordo, Airshare prevede di raddoppiare le dimensioni della propria Challenger fleet, supportando la notevole domanda che hanno riscontrato sin dall’inizio del lancio dell’aeromobile nell’ambito del loro fractional program.

Nel maggio 2021 Airshare è entrata nel segmento super-midsize con un ordine per un massimo di 20 aeromobili Challenger. Mentre la private aviation company in rapida crescita si muove per esercitare tutte le opzioni come parte di quell’ordine originale, questo nuovo impegno incrementale per i jet Challenger 3500 sottolinea che la customer experience fornita dalla private aviation continua a raccogliere un notevole interesse di mercato tra il pubblico”, afferma Bombardier.

“La risposta che abbiamo ricevuto all’ingresso del Challenger nel nostro fractional program è stata straordinaria, sia dai clienti nuovi che da quelli esistenti”, ha affermato John Owen, President and Chief Executive Officer of Airshare. “Siamo entusiasti di estendere il nostro impegno con Bombardier e non vediamo l’ora di aggiungere molti altri Challenger 3500 alla nostra flotta. La forza della nostra partnership ci ha permesso di accelerare i nostri piani per ordinare più di questi velivoli per soddisfare la domanda dei clienti”.

“L’intero team è immensamente orgoglioso che Airshare continui a fidarsi di Bombardier per far crescere la propria flotta”, ha affermato Eric Martel, President and Chief Executive Officer, Bombardier. “Airshare e Bombardier condividono diversi valori in comune: puntiamo all’eccellenza e lavoriamo instancabilmente per offrire un’esperienza eccezionale ai nostri clienti. Con questo nuovo ordine la nostra preziosa relazione continua a rafforzarsi, poiché il pluripremiato velivolo Challenger 3500 continua a elevare l’esperienza di volo di Airshare con la sua combinazione definitiva di performance e comfort”.

“Costruito sull’iconica Challenger super mid-size platform, il velivolo Challenger 3500 offre comfort e affidabilità senza pari, vantando al contempo performance al top e offrendo il volo fluido tipico di Bombardier. L’ultima aggiunta al portafoglio di Bombardier eleva l’esperienza dei passeggeri integrando molte delle caratteristiche della famiglia di aeromobili Global di Bombardier, tra cui l’esclusivo e rivoluzionario Nuage seat di Bombardier. I passeggeri possono anche beneficiare della migliore esperienza in cabina, dove tecnologia e design si uniscono per massimizzare la produttività, offrendo al contempo un ambiente raffinato e rilassante.

L’aereo Challenger 3500 è anche il business jet più sostenibile della sua categoria. È il primo business jet nel super mid-size segment ad avere una Environmental Product Declaration pubblicata, che documenta l’impronta ambientale del velivolo durante il suo ciclo di vita.

La famiglia di aerei Challenger è nota per la sua affidabilità e sicurezza leader del settore. Con oltre 900 business jet della serie Challenger 300 in servizio in tutto il mondo, il velivolo Challenger 3500 si basa sull’eccellente track record della Challenger family e vanta un’impressionante 99,8% dispatch reliability”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)