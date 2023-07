IAG annuncia un investimento in Nova Pangea Technologies per guidare la produzione di SAF in UK

International Airlines Group (IAG), la società madre di Aer Lingus, British Airways, Iberia, Vueling e LEVEL, ha annunciato oggi un investimento in Nova Pangea Technologies (NPT), un’innovativa Teesside-based cleantech company la cui tecnologia è un percorso cruciale per la produzione di Sustainable Aviation Fuel (SAF).

L’innovativa tecnologia di NPT converte materie prime come rifiuti agricoli e residui di legno in bioetanolo di seconda generazione, che può quindi essere trasformato in SAF.

L’investimento di IAG farà progredire lo sviluppo di “NOVAONE”, prima waste-to-fuel commercial-scale production facility e prima nel suo genere in UK. La costruzione dovrebbe iniziare entro la fine dell’anno, con l’impianto che produrrà biofuel entro il 2025, creando importanti opportunità di lavoro.

NPT è una delle numerose società in UK che si preparano a contribuire alla produzione nazionale di SAF del paese, che aiuterebbe la decarbonizzazione dell’industria. L’UK SAF mandate richiede che almeno il 10% di jet fuel sia prodotto da materie prime sostenibili entro il 2030. Ciò rappresenta 1,2 milioni di tonnellate di carburante (1,5 miliardi di litri). La produzione globale totale di SAF nel 2022 è stata stimata dalla IATA in un massimo di 450 milioni di litri (intervallo 300-450 milioni di litri). Ciò significa che l’offerta globale totale dovrebbe più che triplicare solo per soddisfare il mandato UK. Strutture come quella che Nova Pangea Technologies sta costruendo a Teesside saranno fondamentali per soddisfare questa domanda.

IAG prevede inoltre di sfruttare la tecnologia di NPT per supportare la decarbonizzazione delle altre compagnie aeree del suo gruppo. Il progetto fa parte del programma di investimenti di IAG nei SAF, che alla fine del 2022 ammontava a 865 milioni di dollari in futuri acquisti e investimenti SAF (basati sui prezzi dell’energia ipotizzati), con accordi in essere per 250.000 tonnellate di SAF, il 25% verso il suo obiettivo di un milione di tonnellate entro il 2030. Ciò avviene mentre IAG cerca di garantire un’ulteriore fornitura di SAF nel Regno Unito prima dell’introduzione dell’UK Government’s SAF mandate, che dovrebbe essere introdotto dal 2025.

IAG è stato il primo gruppo aereo europeo a impegnarsi a utilizzare il 10% di SAF entro il 2030, oltre alla sua intenzione di raggiungere Net Zero entro il 2050.

Luis Gallego, CEO di IAG, ha dichiarato: “Il Sustainable Aviation Fuel è l’unica opzione realistica per la decarbonizzazione delle compagnie aeree a lungo raggio, motivo per cui gli investimenti in questo settore sono così critici. In IAG, abbiamo fissato l’obiettivo di utilizzare il 10% di SAF entro il 2030. E non stiamo solo acquistando SAF, siamo disposti a investire nello sviluppo del settore, ma abbiamo bisogno che i governi del Regno Unito e dell’Europa agiscano ora per incoraggiare ulteriormente altri investimenti”.

Sarah Ellerby, Chief Executive of Nova Pangaea Technologies, ha dichiarato: “Questa è una pietra miliare e una vera approvazione del lavoro cruciale che Nova Pangea Technologies sta svolgendo. Siamo lieti di aggiungere IAG – uno dei nomi più importanti nel settore dell’aviazione – al nostro shareholder register. La nostra struttura sarà il primo impianto commerciale del Regno Unito nel suo genere e svolgerà un ruolo cruciale nella decarbonizzazione del settore dell’aviazione, oltre a fornire opportunità di lavoro locali. Siamo fiduciosi di iniziare la costruzione entro la fine dell’anno e di produrre biofuel di seconda generazione entro il 2025″.

(Ufficio Stampa International Airlines Group)