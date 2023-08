Bombardier aumenta significativamente la redditività nel secondo trimestre 2023

Bombardier ha riportato oggi i risultati finanziari per il secondo trimestre 2023, segnalando continui progressi su tutti i fondamentali aziendali e performance sulla buona strada per raggiungere la guidance per l’intero anno 2023.

“Bombardier ha realizzato un ottimo secondo trimestre. Il nostro team ha navigato con successo in un ambiente aziendale altamente dinamico che ha visto una domanda sostenuta di jet nuovi e usati, nonché una crescita costante del servizio, il tutto mentre persisteva la pressione sulla supply chain”, ha affermato Éric Martel, President and Chief Executive Officer, Bombardier. “Continuiamo a progredire sulla nostra traiettoria positiva offrendo una notevole crescita della redditività, spinta da un forte aumento dell’adjusted EBITDA e dall’espansione del margine, nonché da positive adjusted net income and earnings per share. Grazie all’enorme lavoro del nostro team, in questo trimestre abbiamo incrementato i nostri ricavi dell’8% su base annua, trainati in parte da un eccezionale aumento del 19% su base annua dei ricavi aftermarket”.

“Bombardier ha registrato un fatturato di 1,7 miliardi di dollari, un aumento dell’8% su base annua, trainato da forti consegne e maggiori ricavi post-vendita. Con 29 consegne, Bombardier ha consegnato un aereo in più rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno e ha una solida visuale per raggiungere la previsione complessiva per il 2023 di oltre 138 consegne. L’attività aftermarket dell’azienda ha continuato la sua performance notevole nel secondo trimestre del 2023, generando entrate per 428 milioni di dollari, un impressionante aumento del 19% rispetto allo stesso trimestre dell’anno scorso.

Il backlog è salito a 14,9 miliardi di dollari nel secondo trimestre 2023, con un aumento di 0,1 miliardi di dollari dalla fine del trimestre precedente.

Il total adjusted EBITDA per il trimestre è stato di 275 milioni di dollari, pari a un adjusted EBITDA margin del 16,4% e una significativa espansione del margine di 350 punti base rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno. L’aumento dei margini su tutte le piattaforme, la crescita dell’aftermarket business e le operazioni disciplinate stanno portando avanti queste metriche. L’adjusted EBIT è stato pari a 190 milioni di dollari, in aumento dell’84% rispetto allo stesso periodo del 2022.

La società ha registrato ancora un positive adjusted net income nel secondo trimestre 2023, che si attesta a 80 milioni di dollari, rispetto a una perdita di 38 milioni di dollari nello stesso trimestre dello scorso anno. Il reported net income è stato di 10 milioni di dollari. Anche l’adjusted EPS è stato positivo, pari a $0,72″, afferma Bombardier.

“Il free cash flow usage di 222 milioni di dollari nel secondo trimestre 2023 è stato in linea con le aspettative. Include investimenti pianificati in capitale circolante per supportare consegne più elevate, il completamento del nuovo Global Aircraft Manufacturing Centre presso il Toronto Pearson Airport e voci di flusso di cassa non ricorrenti per 104 milioni di dollari. La liquidità disponibile si attesta a 1,2 miliardi di dollari al 30 giugno 2023, inclusi 0,9 miliardi di dollari di liquidità e mezzi equivalenti”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)