Rolls-Royce: risultati migliorati nel primo semestre 2023

Rolls-Royce Holdings Plc ha comunicato i risultati del primo semestre 2023, insieme alla guidance aggiornata per l’intero anno.

“Risultati del primo semestre significativamente migliorati: l’underlying operating profit di £673 milioni e il free cash flow di £356 milioni riflette la continua crescita del mercato finale e la nostra attenzione all’ottimizzazione commerciale e all’efficienza dei costi in tutto il Gruppo

Alzata la guidance per l’intero anno: il 26 luglio (leggi anche qui) abbiamo aggiornato la guidance per il 2023 per l’underlying operating profit a £1,2 miliardi – £1,4 miliardi e per il free cash flow a £0,9 miliardi – £1,0 miliardi. Gli sforzi di trasformazione stanno accelerando la nostra consegna finanziaria.

Miglioramento dei margini guidato da Civil e Defence, con maggiori volumi, miglioramenti commerciali ed efficienze di costo. I margini di Power Systems sono stati inferiori, ma dovrebbero migliorare nella seconda metà dell’anno”, afferma Rolls-Royce.

Tufan Erginbilgic, CEO, ha dichiarato: “Il nostro programma di trasformazione pluriennale è iniziato bene, con progressi già evidenti nei nostri ottimi risultati iniziali e una migliore full year guidance per il 2023. C’è molto altro da fare per offrire prestazioni migliori e trasformare Rolls-Royce in un’azienda ad alte performance, competitiva, resiliente e in crescita. A novembre condivideremo l’esito della nostra revisione della strategia, insieme agli obiettivi a medio termine per il Gruppo.

Le nostre persone sono impegnate, appassionate e piene di energia. Nonostante un ambiente esterno difficile, in particolare i vincoli della supply chain, stiamo iniziando a vedere l’impatto iniziale della nostra trasformazione in tutte le nostre attività. Migliori profitti e generazione di cassa riflettono una maggiore produttività, efficienza e migliori risultati commerciali. Abbiamo gestito con rigore la nostra base di costi per compensare le pressioni inflazionistiche.

Disponiamo di un solido portafoglio di prodotti e tecnologie nei mercati finali in crescita e ci siamo assicurati contratti importanti che creeranno valore futuro e crescita redditizia. La nostra continua trasformazione farà crescere la nostra attività e ci consentirà di svolgere un ruolo più forte nella transizione energetica”.

“Il Group underlying operating margin è stato del 9,7%, rispetto al 2,4% del periodo precedente. Ciò è stato guidato dalla continua crescita dei ricavi unita ai primi vantaggi della trasformazione, in particolare l’ottimizzazione commerciale e l’efficienza dei costi in tutto il Gruppo.

Il Civil Aerospace operating margin è stato del 12,4% rispetto al (3,4)% del periodo precedente, a causa della maggiore redditività post-vendita e dell’aumento delle vendite di motori di scorta, insieme all’efficienza dei costi e alle azioni di ottimizzazione commerciale.

Il Defence operating margin del 13,6% riflette una forte crescita dei ricavi e l’efficienza dei costi. Il Power Systems margin del 7,0% è stato inferiore rispetto al periodo precedente, ma prevediamo prestazioni migliori nella seconda metà dell’anno a causa delle azioni sui prezzi, dell’efficienza dei costi e dei volumi stagionalmente più elevati. Le perdite sono aumentate in New Markets come previsto a causa delle attività di crescita pianificate.

Il free cash flow from continuing operations è pari a £356 milioni, rispetto a un deflusso di £(68) milioni nel periodo precedente. L’underlying operating profit è migliorato da £125 milioni a £673 milioni nel periodo.

Un long-term service agreement (LTSA) balance change di £727 milioni (1° semestre 2022: £433 milioni) ha rispecchiato la grande crescita delle EFH (engine flying hour) all’83% dei livelli 2019 e le azioni di ottimizzazione commerciale.

L’indebitamento netto è migliorato a £2,8 miliardi (2022 FY £3,3 miliardi). Rimaniamo impegnati a tornare a un rating creditizio investment grade”, prosegue Rolls-Royce.

“La nostra performance finanziaria riflette il miglioramento dei mercati finali aiutata dai primi vantaggi della trasformazione e della rigorosa gestione delle prestazioni. Abbiamo gestito con rigore la nostra base di costi che ha contribuito a compensare le pressioni inflazionistiche sui costi. Le nostre azioni sui prezzi in tutto il Gruppo hanno già iniziato a produrre risultati con maggiori attese nella seconda metà dell’anno. Ogni azienda ha costruito e fornito piani per fornire un cambiamento radicale nelle performance operative e finanziarie.

La performance del primo semestre e l’avanzamento del nostro programma di trasformazione ci danno fiducia nel fornire profitti e cash flows più elevati nel 2023.

La operating profit guidance di £1,2 miliardi – £1,4 miliardi presuppone miglioramenti contrattuali mirati da £200 milioni a £250 milioni.

La free cash flow guidance di £0,9 miliardi – £1,0 miliardi comprende un underlying operating profit più elevato e presuppone una crescita di £1,0 miliardi – £1,2 miliardi nel Civil LTSA balance (anno fiscale 2022: £792 milioni)”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)