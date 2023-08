American Airlines partecipa alla prima ricerca nel suo genere su contrail avoidance

American Airlines ha annunciato oggi i risultati di uno studio unico nel suo genere su contrail avoidance, con risultati verificati da immagini satellitari, volto a ridurre l’impatto ambientale dell’aviazione.

“Le scie si formano quando gli aeroplani volano attraverso strati di umidità e possono persistere come cirri per minuti o ore a seconda delle condizioni. Mentre queste nuvole extra possono riflettere la luce solare nello spazio durante il giorno, alcune scie di condensazione possono intrappolare il calore all’interno dell’atmosfera terrestre durante la notte.

Lo studio, condotto da Google Research e Breakthrough Energy e con il supporto di American, ha verificato se è possibile identificare zone atmosferiche che potrebbero creare scie di condensazione (contrails). Il team ha quindi determinato se i piloti potevano evitare di creare contrails in volo quando venivano forniti i dati relativi alla posizione di queste zone”, afferma American Airlines.

“American è grata per l’opportunità di lavorare con i nostri partner di Google Research e Breakthrough Energy per aiutare a far progredire la scienza su contrail avoidance”, afferma Jill Blickstein, Vice President of Sustainability at American. “I risultati di questo test su piccola scala sono incoraggianti e, sebbene ci siano chiaramente più domande a cui rispondere su come rendere operativa la prevenzione delle contrails nel nostro settore, siamo entusiasti di aver avuto un ruolo nello stabilire questo primo punto di prova. Non vediamo l’ora di condividere ciò che abbiamo appreso con le parti interessate nel settore dell’aviazione e oltre”.

“Dopo aver raccolto grandi set di dati, come immagini satellitari, dati meteorologici e sulla traiettoria di volo, Google Research e Breakthrough Energy hanno utilizzato l’intelligenza artificiale (AI) per sviluppare mappe di previsione delle scie di condensazione. Un piccolo gruppo di American pilots ha effettuato 70 voli in sei mesi, utilizzando previsioni basate sull’intelligenza artificiale per apportare piccole modifiche alle rotte”, prosegue American Airlines.

“Le nostre previsioni sulle scie di condensazione combinano le ultime novità della ricerca sull’intelligenza artificiale con enormi quantità di immagini satellitari, dati meteorologici e dati di volo”, ha affermato Juliet Rothenberg, head of product for Climate AI at Google Research. “Ora abbiamo la prima prova che i voli commerciali possono utilizzare queste previsioni per evitare le scie di condensazione, come verificato nelle immagini satellitari. Siamo grati per la nostra partnership con American Airlines e Breakthrough Energy: insieme abbiamo compiuto un passo significativo verso la comprensione di una soluzione climatica ad alto potenziale”.

“Dopo i voli di prova, Google Research ha analizzato le immagini satellitari e ha scoperto che i voli in cui i piloti hanno utilizzato le previsioni dell’intelligenza artificiale per evitare di creare contrails hanno ridotto la formazione di scie di condensazione del 54%, misurata dalla distanza, rispetto ai voli in cui i piloti non hanno utilizzato le previsioni. Questo primo punto di prova, sebbene su un numero limitato di voli, mostra che un volo commerciale può evitare in modo verificabile di creare una contrail. Sono necessarie ulteriori ricerche per determinare se questo successo può essere replicato e ridimensionato”, continua American Airlines.

“Evitare le scie di condensazione potrebbe essere uno dei modi migliori per limitare l’impatto climatico dell’aviazione, e ora abbiamo una chiara dimostrazione che è possibile farlo”, ha affermato Marc Shapiro, Director of Breakthrough Energy Contrails. “Questo studio è un ottimo esempio di ciò che accade quando organizzazioni creative e ambiziose lavorano insieme per comprendere e risolvere meglio un problema difficile e siamo grati per la partnership tra American e Google”.

“American sta lavorando per rendere le sue operazioni più sostenibili con velivoli più efficienti in termini di consumo di carburante, alimentati sempre più da carburante a basse emissioni di carbonio e nuove tecnologie. Per raggiungere l’azzeramento delle emissioni nette di gas serra entro il 2050, la compagnia aerea ha fissato una serie di ambiziosi obiettivi intermedi. All’inizio di questo mese American ha pubblicato il suo 2022 Sustainability Report, fornendo aggiornamenti sulla strategia dell’azienda e sui progressi delle questioni chiave nel corso dell’anno, incluso il cambiamento climatico”, conclude American Airlines.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)