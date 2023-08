News Brevi – 09.08.2023

ASSISTENTE VIRTUALE ENAC: CHATBOT SUI DIRITTI DEI PASSEGGERI – Enac informa: “Chatbot Enac: un Assistente Virtuale 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, per dare informazioni sui diritti dei passeggeri in materia di compensazione e assistenza in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato del volo. Da oggi sul sito dell’Enac – nella sezione Diritti dei Passeggeri – è attivo il servizio di Intelligenza Artificiale in grado di dare indicazioni in tempo reale su quali sono i nostri diritti in caso di disservizi legati al viaggio aereo e sulle modalità con cui presentare un reclamo o una segnalazione all’Enac a fini sanzionatori. Si tratta di un ulteriore strumento dell’Enac per assicurare la piena tutela dei diritti dei passeggeri, con la finalità di fornire un utile e immediato riscontro ai quesiti più frequenti sui disservizi legati al volo”.

CONDOR FLYSTREAM E’ ORA DISPONIBILE SULLE ROTTE A CORTO E MEDIO RAGGIO – FlyStream, il servizio wireless di intrattenimento a bordo di Condor, è ora disponibile su tutti gli aeromobili sulle rotte a corto e medio raggio. “FlyStream offre agli ospiti l’opportunità di utilizzare gratuitamente l’intrattenimento a bordo offerto da Condor sui propri dispositivi e di scegliere tra un’ampia selezione di film e programmi TV. Connettendo via browser il proprio smartphone, tablet o laptop a FlyStream, si accede a una vasta selezione di film e serie tv divertenti e emozionanti, oppure si può ingannare il tempo con i tantissimi giochi disponibili. E’ anche possibile seguire live la rotta del volo. Tutti i film che è possibile vedere tramite FlyStream sono contrassegnati da un simbolo. Anche le nostre compagnie aeree partner (Bulgaria Air, Heston e European Air Charter) sono dotate dei server FlyStream, mentre l’introduzione sui voli Fly Air41 seguirà prossimamente”, afferma Condor.

LA SKYTEAM SANTIAGO LOUNGE ACCOGLIE I PRIORITY PASS MEMBERS – La SkyTeam branded Lounge a Santiago International Airport è ora aperta ai Priority Pass members che viaggiano su voli operati o commercializzati dalle compagnie aeree membri di SkyTeam, compresi i servizi in codeshare con compagnie aeree partner come LATAM, indipendentemente dalla classe di cabina o Frequent Flyer status. “Progettata pensando alla sostenibilità e mettendo in risalto la ricca cultura, cucina e patrimonio enologico del paese, la Santiago Lounge di SkyTeam (leggi anche qui) offre viste spettacolari fino alle Ande. Distribuita su 757 metri quadrati, la Lounge dispone di 154 posti a sedere più docce, Wi-Fi gratuito e punti di ricarica ovunque”, afferma SkyTeam. “Siamo lieti di aprire la nostra Santiago Lounge ai Priority Pass members che volano con SkyTeam member airlines, offrendo una lounge di alta qualità progettata con cura che fonde il servizio SkyTeam con lo spirito del Cile, per migliorare la loro esperienza di viaggio”, afferma Mauro Oretti, Head of SkyTeam Operations. “La SkyTeam Lounge di Santiago è una delle mie preferite, quindi è un’ottima notizia che ancora più clienti possano ora godere del servizio cordiale, del cibo e dei comfort di alta classe quando volano dall’aeroporto”, afferma Jeffrey Stern, CEO Global Lounge Network. La Santiago Lounge di SkyTeam, la prima dell’alleanza aerea globale in America Latina, si trova al primo piano del Terminal 2 dell’aeroporto, Pier E, ed è aperta da tre ore prima del primo volo fino alla partenza dell’ultimo volo SkyTeam della giornata. Santiago International Airport è servito da cinque compagnie aeree associate, tra cui Aerolineas Argentinas, Air France, Delta Air Lines e KLM.

RYANAIR CHIEDE AL GOVERNO ITALIANO DI NON DANNEGGIARE IL TURISMO IN SARDEGNA ED IN SICILIA – Ryanair informa: “Ryanair ha chiesto oggi al Governo italiano di fermare le misure che interferiscono sul modo in cui le compagnie aeree fissano le tariffe dei biglietti aerei. Le compagnie aeree fissano i prezzi in base alla domanda e qualsiasi interferenza avrà un impatto devastante sulla crescita regionale dell’Italia, sull’occupazione, sul turismo, in particolare tra l’Italia e le isole maggiori – Sicilia e Sardegna. Il Governo ha approvato il 7 agosto un decreto legge che interviene su una serie di argomenti tra cui i prezzi dei voli. Il tentativo del Governo di interferire con la determinazione delle tariffe, avrà come conseguenza indesiderata l’aumento dei prezzi per tutti i passeggeri e non permetterà alle compagnie aeree di aprire nuove rotte poiché le tariffe basse promozionali della stagione intermedia influenzeranno i prezzi nei periodi di picco. Il “price cap” disincentiverà inoltre le compagnie aeree che volano nel periodo invernale, in quanto le tariffe basse saranno utilizzate come calcolo per i prezzi dell’alta stagione e le compagnie aeree sceglieranno di volare verso destinazioni che non hanno un blocco dei prezzi, facendo la scelta più di logica di ridurre la capacità verso le isole, con il risultato che tutti i passeggeri pagheranno tariffe aeree sostanzialmente più elevate”. Il CEO di Ryanair, Eddie Wilson, ha dichiarato: “Ryanair chiede al Governo italiano di fermare le misure che interferiscono sul modo in cui le compagnie aeree fissano le tariffe dei biglietti aerei. Questa decisione del Governo italiano, approvata questa settimana dal gabinetto del Primo Ministro Giorgia Meloni, avrà conseguenze indesiderate che ridurranno la capacità, ostacoleranno lo sviluppo delle rotte, limiteranno la connettività invernale ed aumenteranno i prezzi per tutti i passeggeri che volano da e per le isole. Ryanair è in una posizione unica per garantire crescita e tariffe più basse ed è pronta a portare ulteriori 3 milioni di passeggeri in Sicilia e 2 milioni in Sardegna, se il Governo italiano ridurrà i costi abolendo l’addizionale municipale. Ryanair ha trasformato le regioni italiane negli ultimi 25 anni e vuole continuare a crescere in Sicilia e in Sardegna, ed in tutta Italia. Abbiamo la flotta, le persone ed il modello di business per raggiungere questi obiettivi. Questa legge avrà un effetto estremamente dannoso quando invece ci sarebbe bisogno di ulteriore capacità per trasformare l’Italia nella destinazione turistica numero 1 in Europa. L’interferenza sui prezzi purtroppo porterà solo meno capacità, perdita di posti di lavoro e tariffe più elevate per i cittadini della Sicilia e della Sardegna. Ryanair ha dimostrato negli ultimi 25 anni il suo impegno ed investimento in Italia, cosegnando 2 proposte al Governo per aumentare i passeggeri di 3 milioni in Sicilia e 2 milioni in Sardegna e non vede l’ora di impegnarsi con il Governo per generare ulteriore crescita, connettività e tariffe più basse per i cittadini sardi e siciliani”.

EASA PUBBLIA UN TEMPLATE PER L’OPERATIONS MANUAL FOR SPECIFIC CATEGORY UAS OPERATION – L’EASA ha pubblicato un template come base per un Operations Manual che può essere utilizzato per operazioni UAS condotte in specific category. L’example Operations Manual è stato sviluppato per le operazioni UAS in specific category under SAIL II. Gli operatori UAS sono tenuti a presentare tale documento al momento della domanda di autorizzazione, come descritto all’articolo 12 del Commission Implementing Regulation (EU) 2019/947 relativo a ‘rules and procedures for the operation of unmanned aircraft’. Il documento è scaricabile dagli operatori UAS.

RYANAIR LANCIA IL TWILIGHT BAG DROP ALL’AEROPORTO DI MANCHESTER – Ryanair ha annunciato un nuovo servizio di consegna bagagli all’aeroporto di Manchester, migliorando ulteriormente l’esperienza di viaggio dei suoi clienti quest’estate. Disponibile ora, questo servizio consentirà ai passeggeri che viaggiano su voli mattutini fino alle 8:00 di lasciare i bagagli registrati all’aeroporto di Manchester la sera prima del volo (tra le 19:00 e le 22:00), facilitando ulteriormente il viaggio in aeroporto il loro giorno di viaggio. Il deposito bagagli durante la notte sarà disponibile gratuitamente per tutti i passeggeri Ryanair che viaggiano dall’aeroporto di Manchester. All’arrivo in aeroporto la sera prima del viaggio, i clienti Ryanair sono invitati a recarsi ai banchi del check-in come di consueto e seguire la segnaletica per “Twilight Bag Drop”.

EASA PUBBLICA L’AGENDA DELLA EASA ANNUAL SAFETY CONFERENCE 2023 – È stato pubblicato un programma dettagliato, con informazioni sui relatori, per la EASA Annual Safety Conference 2023, che si terrà a Siviglia, Spagna, dal 27 al 28 settembre. L’edizione 2023 della conferenza esaminerà le innovazioni nel settore dell’aviazione in questo momento e discuterà le relative sfide e opportunità riguardo la safety. “Come possiamo assicurarci che l’aviazione rimanga il modo più sicuro di viaggiare e allo stesso tempo accelerare il percorso del settore verso Net Zero? Il programma della conferenza è strutturato per seguire un zero emissions door-to-door trip nell’anno 2040 da Siviglia a Sumatra in Indonesia, passando per Singapore, utilizzando regional and long-distance aeroplanes, nonché un air taxi. Le tavole rotonde prenderanno in considerazione ogni tappa di questo viaggio futuro. L’ASC 2023 è organizzata congiuntamente dall’EASA e dalla Spanish State Aviation Safety Agency (AESA). La conferenza è organizzata nel contesto della Presidenza spagnola del Consiglio dell’Unione europea”, afferma EASA.

RTX INTRODUCE IL PIU’ GRANDE FORM FACTOR NELLA CUBESAT PRODUCT LINE – Blue Canyon Technologies (BCT), RTX’s small satellite manufacturer and mission services provider, continua a soddisfare la increased payload size, weight, and power (SWaP) demand introducendo l’XB16 CubeSat, ora il più grande form factor nella sua CubeSat product line. “I nostri prodotti collaudati sono noti per il puntamento preciso e l’agilità in orbita”, ha affermato John Carvo, executive director of CubeSats at Blue Canyon. “Ora siamo in grado di offrire un payload volume maggiore con lo stesso elevato livello di precisione e durata dell’orbita”. Il nuovo XB16 sarà sviluppato presso lo Spacecraft Manufacturing Center di BCT situato a Boulder, CO.

COLLINS AEROSPACE: CONTRATTO PER SVILUPPARE UNA BEYOND-OF-SIGHT SATELLITE COMMUNICATIONS SOLUTIONS – Collins Aerospace, un’azienda RTX, si è aggiudicata un contratto da 36 milioni di dollari dall’U.S. Air Force Research Laboratory per sviluppare e dimostrare un platform-agnostic, Beyond-Line-Of-Sight, satellite communications pod. Il communications pod fornirà ai warfighters resilient, high bandwidth, low latency communications and data direttamente in cockpit. Il pod riunisce satelliti militari e commerciali per aggiungere resilienza alle piattaforme e passerà da un servizio all’altro di fornitori diversi con modifiche hardware minime o nulle, fornendo al contempo la possibilità di utilizzare costellazioni future non appena saranno online.