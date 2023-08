Wizz Air sostiene la campagna EASA “Fly Right”

L’Agenzia dell’Unione Europea per la Sicurezza Aerea (EASA) ha recentemente avviato la campagna “Fly Right”: il progetto mira a promuovere un comportamento appropriato e conforme dei passeggeri a bordo. Wizz Air è tra i numerosi vettori che sostengono la nuova iniziativa.

“I casi più comuni di passeggeri indisciplinati comprendono un’ampia gamma di comportamenti scorretti, come il mancato rispetto delle istruzioni dell’equipaggio, il consumo eccessivo di alcolici, gli alterchi verbali e persino quelli fisici.

La sicurezza dei passeggeri e dei membri dell’equipaggio a bordo è di estrema importanza per Wizz Air. Il vettore accoglie con favore questa iniziativa ed è pronto a partecipare attivamente alla campagna.

L’EASA raccomanda le seguenti misure:

• Legislazione più severa.

• Formazione dell’equipaggio e del personale.

• Sistemi di segnalazione e comunicazioni efficaci.

• Misure di sicurezza potenziate .

• Educazione dei passeggeri.

Il materiale, disponibile sul sito web dell’EASA Community Network, serve come linea guida generale per aiutare tutti i viaggiatori a godersi un viaggio piacevole e rilassato”, affera Wizz Air.

“L’obiettivo principale della campagna “Fly Right” è quello di sensibilizzare i passeggeri su questo tema, sottolineando tre punti chiave:

• Pronti per il volo: consigli per un viaggio tranquillo e senza stress, come ad esempio preparare le valigie in modo intelligente e secondo le regole della compagnia aerea, informarsi bene, arrivare in anticipo all’aeroporto, ma anche rimanere idratati, ecc.

• Siate gentili: si sottolinea l’importanza di essere gentili con il personale e i compagni di viaggio, di avere pazienza e di mantenere la calma, di seguire le istruzioni dell’equipaggio e di aiutare il prossimo.

• Non litigare: non sono tollerati atteggiamenti che possono recare disturbo; ai passeggeri viene ricordata l’importanza di un comportamento responsabile e razionale a bordo, per evitare possibili conseguenze di una condotta non conforme alle regole”, prosegue Wizz Air.

Miklós Bódai, Responsabile della Sicurezza di Wizz Air, commenta: “La campagna Fly Right dell’EASA è un’occasione per aumentare la sicurezza in tutto il settore dell’aviazione. Sono lieto che Wizz Air, in quanto compagnia aerea responsabile, faccia parte di questa iniziativa. La sicurezza dei nostri passeggeri e del nostro equipaggio è per noi un’assoluta priorità”.

John Franklin, Responsabile EASA per la Promozione della Sicurezza (e responsabile della campagna EASA “Fly Right”) ha dichiarato: “Negli ultimi tre anni, l’industria aeronautica europea ha registrato un aumento nel numero e nella gravità di episodi legati a passeggeri indisciplinati. Per questo motivo l’EASA ha lanciato quest’estate la campagna “Fly Right”. Invitiamo le autorità nazionali, le compagnie aeree e gli aeroporti a collaborare e a comunicare chiaramente con i passeggeri: è importante ridurre al minimo i rischi per il pubblico in viaggio e per i membri dell’equipaggio”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)