Eve e DHL collaborano per progettare un Supply Chain Concept for eVTOL Support

Eve Air Mobility (“Eve”) e DHL Supply Chain, leader globale in warehousing and distribution, hanno annunciato la firma di un Memorandum of Understanding (MoU) per condurre uno studio delle richieste chiave e delle supply chain characteristics per le operazioni dell’Eve electric vertical take-off and landing aircraft (eVTOL).

“L’obiettivo principale della partnership è quello di esplorare e comprendere le migliori pratiche per la fornitura a operatori e service centers di parti di ricambio e input, con particolare attenzione alle batterie e ai requisiti specifici relativi al trasporto, allo stoccaggio e allo smaltimento di tali dispositivi. Altri aspetti esaminati includeranno modalità di trasporto, frequenza e piano di consegna, partner logistici richiesti, potenziali locations per inventari avanzati, physical and technological infrastructure requirements, contingency plans”, afferma Embraer – Eve.

“Stiamo trasformando la mobilità aerea urbana, il che comporta anche sfide logistiche. L’esperienza di DHL in questo campo nel mercato aeronautico e in dozzine di altri settori, unita alla mentalità innovativa di entrambe le società, sarà fondamentale per garantire operazioni sicure e agili degli eVTOL”, ha dichiarato Luiz Mauad, Vice President of Services and Operations Solutions, Eve. “Oltre a offrire una logistica ad alte prestazioni, la nostra premessa è ridurre l’impatto ambientale della supply chain in linea con il nostro obiettivo di offrire prodotti e servizi più sostenibili”.

“Siamo molto entusiasti dell’opportunità di plasmare il futuro della mobilità con Eve Air Mobility. Iniziative come questa fanno parte della nostra missione ESG e stiamo contribuendo con tutte le nostre conoscenze ed esperienze per rendere questo un altro grande progetto di successo sviluppato dalla Brazilian aerospace industry, con vantaggi per le principali città di tutto il mondo”, ha dichiarato Mauricio Almeida, Vice President of the Automotive, Technology and Consumer sectors at DHL Supply Chain.

“Lo studio logistico di Eve e DHL comprenderà la distribuzione delle parti e dei materiali necessari per le riparazioni e la manutenzione. Un altro aspetto cruciale da considerare è la logistica delle batterie, che riveste un’importanza significativa in questo modello di business. A questo proposito verrà sfruttata l’esperienza di DHL nella gestione delle batterie di vari settori. Le aziende valuteranno anche la gestione della supply chain per le forniture generiche ai vertiports, ottimizzando i processi aziendali.

Continuando a raggiungere traguardi significativi nello sviluppo delle sue soluzioni eVTOL per il market ecosystem, Eve detiene il più grande backlog nell’Urban Air Mobility (UAM) industry, con un massimo di 2.850 aeromobili. Tra i suoi risultati vi sono la creazione di un Urban Air Traffic Management (Urban ATM) software e la creazione di una rete completa di servizi e soluzioni operative. Le prime consegne e l’entrata in servizio degli eVTOL sono previste già nel 2026″, conclude Embraer – Eve.

(Ufficio Stampa Embraer – Eve – Photo Credits: Embraer – Eve)