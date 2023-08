Il Piper M600/SLS HALO System con Garmin Autoland ottiene la TCCA Certification

Piper Aircraft, Inc. ha ottenuto l’approvazione dalla Transport Canada’s Civil Aviation (TCCA) per il suo M600/SLS HALO safety system con Garmin Autoland and stand-alone auto-throttle.

“La certificazione di HALO in Canada è un risultato importante per i proprietari di M600, Piper e il nostro rivenditore canadese, Aviation Unlimited”, ha affermato Ron Gunnarson, Vice President of Sales, Marketing and Customer Support at Piper. “La nostra missione è portare la tecnologia più recente e migliore nei nostri aerei ai clienti di tutto il mondo”.

“Per i velivoli M600/SLS già operanti nel Paese, l’installazione di un semplice kit contenente alcuni HALO components e un nuovo software load abiliterà l’intero Autoland system”, afferma Piper Aircraft.

“Siamo entusiasti di aver completato la certificazione di HALO in Canada e di offrire ai nostri clienti la tranquillità promessa che viene fornita con il Garmin Autoland system”, afferma Solly Capua, President of Aviation Unlimited, Canada’s authorized Piper Dealer.

“Il Piper M600/SLS con HALO Safety System è il primo general aviation aircraft certificato con Garmin Autoland. Questo rivoluzionario sistema supporta la tecnologia digitale che fa atterrare in sicurezza l’aereo all’aeroporto adatto più vicino nel caso in cui il pilota sia incapacitato. Inoltre, la suite avionica Garmin G3000 include Auto-throttle, Autoland, Emergency Descent Mode, Electronic Stability and Protection, Surface Watch, Safe Taxi, Flight Stream 510, tutti progettati per migliorare le operazioni sicure del velivolo.

Oltre il flight deck, il 6-seat M600/SLS è dotato di un motore Pratt & Whitney PT6A-42A 600shp engine. Il velivolo ha una maximum cruise speed di 274 ktas/507 km/h, un max range di 1.658 nm/2.748 km e uno standard useful load di 2.400 lbs /1.089 kg”, conclude Piper Aircraft.

(Ufficio Stampa Piper Aircraft – Photo Credits: ©2022 Jim Barrett Photography Inc. – Piper Aircraft)