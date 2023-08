IAG cerca innovatori per aiutare a far progredire l’industria aeronautica

International Airlines Group (IAG) ha lanciato il settimo anno del suo Hangar 51 innovation programme, progettato per trovare aziende innovatrici che possono aiutare le compagnie aeree e le società di IAG a risolvere le sfide aziendali. “Le start-up e le scale-up di tutto il mondo sono invitate a presentare domanda per aderire al programma, dove possono mettere alla prova la loro tecnologia in condizioni operative.

Hangar 51 va oltre un acceleratore tradizionale e offre alle aziende settimane di approfondito co-working insieme a esperti di tutto il Gruppo. Durante 12 settimane, le aziende progetteranno ed eseguiranno un proof of value per valutare il potenziale delle loro soluzioni.

Attraverso il programma Hangar 51 le aziende selezionate potranno:

– Lavorare con compagnie aeree o società operative con un 12-week proof of value, con la possibilità di un contratto commerciale in caso di successo.

– Ottenere una visione approfondita delle aviation operations e sviluppare la loro comprensione delle esigenze e delle preferenze degli aviation customers.

– Approfittare delle presentazioni in tutto il Gruppo e nel settore in generale”, afferma IAG.

Nisha Basson-Mugnier, Innovation Principal di IAG, ha dichiarato: “In IAG lavoriamo con passione con aziende che hanno il potenziale per trasformare il modo in cui viaggiamo. Essendo uno dei più grandi gruppi di compagnie aeree del mondo, le start-up possono trarre vantaggio dalla nostra portata e avranno l’opportunità di implementare le loro soluzioni. Dal lancio dell’acceleratore Hangar 51 nel 2016, abbiamo collaborato con oltre 75 accelerator participants e siamo entusiasti di continuare il nostro approccio unico”.

“Attraverso l’Hangar 51 accelerator, IAG è alla ricerca di start-up e scale-up che possano collaborare su core strategic priority areas fondamentali come la trasformazione e la sostenibilità. Queste includeranno soluzioni per migliorare l’esperienza del cliente e l’efficienza operativa, introdurre nuovi prodotti e servizi e aiutare a decarbonizzare l’aviazione. IAG è anche alla ricerca di tecnologie nascenti che potrebbero rivoluzionare e cambiare radicalmente il modo in cui le persone e le merci si muovono in futuro.

Le start-up e le scale-up interessate a lavorare con IAG possono visitare il nuovo Hangar 51 website (https://www.hangar51.com/) per esprimere il loro interesse e mostrare come ritengono che l’acceleratore possa aiutare a testare, implementare e commercializzare la loro tecnologia”, conclude IAG.

(Ufficio Stampa International Airlines Group)