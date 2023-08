News Brevi – 10.08.2023

AL VIA LA NUOVA TRATTA DI FLIBCO.COM, DALLA STAZIONE CENTRALE DI MILANO ALL’AEROPORTO DI BERGAMO – ORIO AL SERIO – Flibco.com, azienda leader nel settore dei trasporti aeroportuali, amplia le proprie tratte in Italia e inaugura la nuova linea che connette l’Aeroporto di Bergamo Orio al Serio alla Stazione Centrale di Milano. Questo nuovo servizio conta ben 60 corse quotidiane senza fermate intermedie, in entrambe le direzioni e per tutti i giorni della settimana, per raggiungere la propria destinazione in meno di un’ora. La fermata del bus a Milano è situata alla Stazione Centrale di Milano, in Piazza Luigi di Savoia, mentre per le corse che partono dall’Aeroporto di Orio al Serio, la flotta Flibco.com attende i viaggiatori alla stazione bus del terminal “lato arrivi”, precisamente dalla fermata 2 alla 5. L’apertura di questa nuova tratta testimonia la costante crescita di Flibco.com in Italia. Fondata in Lussemburgo nel 2005, è presente oggi anche in Italia, Belgio, Germania e Francia e conta circa 60 dipendenti a livello europeo, di cui oltre 30 solo nel nostro Paese. Ad oggi gli aeroporti collegati disponibili sulla piattaforma Flibco.com sono 44, ma gli obiettivi sono ambiziosi. Infatti, dopo aver avviato con successo, lo scorso giugno, l’unico servizio di collegamento diretto tra la città di Torino e il suo aeroporto e, circa un anno fa, quello tra il capoluogo piemontese e l’Aeroporto di Milano Malpensa, l’azienda, per il 2024, punta a consolidare la propria posizione nei mercati già esistenti e a espandersi ulteriormente. “Siamo molto orgogliosi di dare il via a questa nuova tratta che collega Milano con l’Aeroporto di Orio al Serio, il terzo più transitato d’Italia. Con oltre 4 milioni di arrivi in città nei primi sei mesi dell’anno, il capoluogo lombardo si conferma una delle città più vitali e importanti d’Italia e d’Europa dal punto di vista turistico così come economico. Con questa nuova linea prosegue la nostra politica di espansione in Italia. Il nostro obiettivo, infatti, è di crescere ulteriormente, fornendo ai viaggiatori servizi sempre più efficienti, per diventare un punto di riferimento del settore anche nel nostro Paese. Tutto questo sarà possibile grazie anche alla collaborazione con Caronte e Miccolis, due operatori storici e consolidati che, con oltre 450 dipendenti e 300 autobus, garantiscono la qualità del servizio”. Inoltre, Flibco.com offre una totale flessibilità nella gestione dei biglietti. I biglietti sono validi per tutto il giorno, per un viaggio che garantisce la massima tranquillità, anche in caso di ritardo del volo. I viaggiatori possono cancellare i loro biglietti fino a un giorno prima della partenza e riprogrammare il loro viaggio in tutta comodità. Infine, i prezzi online di Flibco.com sono in linea con il mercato. Si parte da 10,00 euro per una corsa semplice fino a 18,00 euro per un viaggio di andata e ritorno. I biglietti sono acquistabili online su www.flibco.com tramite l’app per smartphone o anche all’apposito desk in aeroporto, oltreché a bordo delle navette.

ESTATE 2024: CON CONDOR VERSO 27 DESTINAZIONI A LUNGO RAGGIO – Condor informa: “Da Francoforte verso il mondo: nell’estate 2024 Condor decollerà verso 27 destinazioni a lungo raggio, tra cui undici destinazioni negli Stati Uniti. Inoltre, la compagnia aerea leisure della Germania porterà i viaggiatori in Canada, Caraibi, Africa e Oceano Indiano. Le destinazioni negli Stati Uniti includono New York, Los Angeles, San Francisco e Seattle. Le città sono servite giornalmente da Francoforte. Ci sono anche voli giornalieri per il Canada, con collegamenti diretti per Toronto. Anche Halifax, Edmonton e Vancouver sono in programma. Chi preferisce la spiaggia e il mare troverà quello che cerca in Repubblica Dominicana, Giamaica, Messico e Cuba. Nell’Oceano Indiano le mete preferite sono le Maldive e Mauritius. Condor vola anche in Kenya e Tanzania. I voli a lungo raggio possono essere prenotati ora. L’A330neo è in servizio sulle rotte a lungo raggio da quest’anno. A bordo del velivolo gli ospiti godono del massimo comfort nella nuovissima Business Class, puro relax in Premium Economy Class e una maggiore sensazione di spazio in Economy Class. Il Boeing 767 lascerà la flotta entro l’estate del 2024. Altre destinazioni a lungo raggio e gli aeroporti di partenza in Germania sono sotto costante revisione. I viaggi con Condor possono essere prenotati presso i tour operator e le agenzie di viaggio e i biglietti aerei sono disponibili su www.condor.com e per telefono”. Panoramica dei voli a lungo raggio Condor da Francoforte, prenotabili ora: Anchorage, Baltimora/Washington (USA), Boston (USA), Las Vegas (USA), Los Angeles (USA), Minneapolis (USA), New York (USA), Phoenix (USA), Portland (USA), Seattle (USA), San Francisco (USA), Halifax (Canada), Toronto (Canada), Edmonton (Canada), Vancouver (Canada), Cancun (Messico), L’Avana (Cuba), Varadero (Cuba), Holguin (Cuba), Montego Bay (Giamaica), Puerto Plata (Repubblica Dominicana), Punta Cana (Repubblica Dominicana), Santo Domingo (Repubblica Dominicana), Maldive (Oceano Indiano), Mauritius (Oceano Indiano), Mombasa (Kenya), Zanzibar (Tanzania).

CONDOR AGGIORNA IL SUO PRODOTTO DI CABINA A CORTO E MEDIO RAGGIO – Condor informa: “Riduzione della plastica a bordo: sulle rotte di medio raggio Condor servirà i pasti in Business Class su piatti di porcellana e con posate di metallo da luglio. Agli ospiti di Economy Class verranno serviti i pasti in ciotole di cartone organico. In questo modo, la leisure airline migliora ulteriormente l’esperienza del prodotto e riduce il consumo di prodotti usa e getta. Gli ospiti di Business Class possono aspettarsi una colazione all’inglese o, ad esempio, un curry rosso thailandese, a seconda dell’orario di partenza e della tratta. In Economy Class, i deliziosi piatti Taste the World possono essere preordinati fino a 24 ore prima della partenza, ad esempio la pasta italiana biologica alla bolognese. I viaggi con Condor possono essere prenotati presso tutti i tour operator tedeschi e presso le agenzie di viaggio e i biglietti aerei sono disponibili come di consueto su https://www.condor.com/eu e per telefono”.

IL BEECHCRAFT T-6C TEXAN II A SUPPORTO DELLA TUNISIAN AIR FORCE – Textron Aviation Defense ha annunciato oggi l’arrivo dell’ottavo velivolo Beechcraft T-6C Texan II a supporto della Tunisian Air Force pilot production presso il No. 13 Squadron nella Sfax Air Base, Tunisia. Textron Aviation Defense si era precedentemente aggiudicata un Foreign Military Sales (FMS) contract per otto T-6C Texan II advanced military training aircraft, in-country field service and logistics support representatives, program management support, interim contractor support per il primo anno, training for pilots and maintenance professionals, spare engines, spare parts and aircraft support equipment. Il Beechcraft T-6C Texan II è progettato e prodotto da Textron Aviation Defense LLC, una consociata interamente controllata da Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc. “È un onore celebrare l’ingresso del Beechcraft T-6C nella Tunisian Air Force pilot production”, afferma Brett Pierson, president and CEO of Textron Aviation Defense. “Le più avanzate global air forces e i piloti si fidano di noi per un grande velivolo che consenta loro di rendere il mondo un posto migliore e più sicuro. La nostra forza lavoro di livello mondiale va ben oltre, per progettare, produrre, fornire e supportare il principale military flight trainer del mondo. È un onore che le nazioni partner continuino a riporre la loro fiducia nel Beechcraft T-6 Texan II come gold standard in training capabilities”. Intervenendo all’evento del 17 luglio che ha segnato l’arrivo dei primi quattro velivoli T-6C, l’U.S. Ambassador to the Republic of Tunisia, Joey R. Hood ha dichiarato: “La Tunisia svolge un ruolo importante nel garantire non solo la propria sicurezza nazionale, ma anche quella del nord Africa e il continente nel suo insieme”, e ha ribadito l’impegno degli Stati Uniti a sostenere gli sforzi della Tunisia per rafforzare la capacità della Tunisian Air Force di rispondere sia alle esigenze di sicurezza che umanitarie.

NUOVO UAS CONTRACT PER TEXTRON SYSTEM – Textron Systems Corporation, una società Textron Inc., ha annunciato di essersi aggiudicata un initial contract del valore fino a 19,5 milioni di dollari dal Naval Air Systems Command della Marina degli Stati Uniti (NAVAIR) per fornire UAS operational support a due Independence Class LCS e una Freedom Class LCS variants. Questo si unisce alla Expeditionary Sea Base (ESB)-4 e ESB-5, oltre a due navi di classe DDG, portando a sette il numero totale di navi della Marina degli Stati Uniti supportate dall’Aerosonde® UAS system. Textron Systems dispiegherà il suo UAS Aerosonde per fornire extended intelligence, surveillance and reconnaissance (ISR) services, come visto a bordo dell’ESB-5. L’Aerosonde system continua a stabilire lo standard per la prontezza della missione e la facilità d’uso, accumulando oltre 600.000 ore di volo al servizio di più clienti e alleati statunitensi. È progettato per expeditionary land- and sea-based operations con fixed-wing and vertical takeoff and landing (VTOL) options. Textron Systems fornisce operazioni UAS chiavi in mano a clienti di tutto il mondo da oltre 10 anni.

ETIHAD AIRWAYS: VIDEO ACROBATICO PER CELEBRARE LA SUA COLLABORAZIONE CON PARAMOUNT PICTURES E IL LANCIO DI ‘MISSION: IMPOSSIBLE – DEAD RECKONING PART ONE’ – Etihad Airways ha rivelato un video che mostra il dietro le quinte della sua acrobazia per celebrare la sua collaborazione con Paramount Pictures. L’acrobazia, guardata da milioni di persone sui canali social media della compagnia aerea, è stata rilasciata per celebrare il lancio mondiale di ‘Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One’. “Nel video adrenalinico, Etihad Airways ha eseguito un’acrobazia che non era mai stata eseguita prima. Etihad ha messo insieme una skydiving orchestra, per suonare la sigla immediatamente riconoscibile di ‘Mission: Impossible’ mentre cade in aria per 13.000 piedi a 120 mph. Per farcela, Etihad Airways, insieme alla agenzia pubblicitaria Impact BBDO, ha dovuto fare l’impossibile: trovare musicisti di talento che fossero anche abili paracadutisti. L’acrobazia ha richiesto settimane di preparazione. Ad ogni paracadutista è stata assegnata la propria parte di musica, per esercitarsi e impararla a memoria, per essere in grado di suonare perfettamente nonostante l’ambiente durante il lancio. Inoltre, è stato realizzato un rigging personalizzato per ogni strumento per garantire che i paracadutisti potessero suonare in sicurezza e tirare il paracadute quando fosse il momento. Un professional skydiving cinematographer è saltato con loro ogni volta per catturare tutto, comprese le riprese di gruppo in cui ogni strumento ha influenzato la velocità con cui sono caduti. Durante tutto il processo la sicurezza è sempre stata la priorità numero uno. Le ore di pratica e preparazione sono state ripagate. Etihad è stata in grado di creare un’orchestra impossibile e di evidenziare al mondo che Etihad è una compagnia aerea che spinge i confini e offre esperienze e ospitalità incredibili ai suoi ospiti”, afferma Etihad Airways. “‘Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One’ è stato scritto e diretto da Christopher McQuarrie ed è ora disponibile per la visione nei cinema di tutto il mondo. Parti chiave del film sono state girate all’Abu Dhabi International Airport’s Midfield Terminal,con una delle scene d’azione più emozionanti e tecnicamente complesse che si è svolta sul tetto di 315 metri dell’edificio. Per tutto il mese di agosto gli ospiti che volano nelle cabine First e Business di Etihad riceveranno un menu Movie Snacks in stile cinema e si concederanno mocktail a tema come Mission Accomplished, Undercover Sipper, Secret Agent e Thyme’s Up. Gli ospiti che viaggiano con Etihad potranno godere di un canale dedicato a ‘Mission: Impossible’ su E-BOX, il suo servizio di intrattenimento a bordo. Il canale conterrà sei dei film di ‘Mission: Impossible’ oltre a emozionanti contenuti dietro le quinte di ‘Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One’“, conclude Etihad Airways.

DHL GLOBAL FORWARDING ANNUNCIA UN CAMBIO DI LEADERSHIP NELLA DIVISIONE AIR FREIGHT – DHL Global Forwarding, specialista del trasporto aereo e marittimo di DHL Group, annuncia un cambio nel suo team di leadership globale. Thomas Mack, Executive Vice President Air Freight, assumerà il nuovo ruolo di Senior Advisor e continuerà a riferire direttamente a Tim Scharwath, CEO di DHL Global Forwarding. Dopo un periodo di transizione, Thomas Mack lascerà l’azienda nell’ottobre 2024 per andare in pensione. Thomas Mack ha lavorato con successo nel settore del trasporto aereo per oltre quattro decenni. È entrato a far parte di DHL Global Forwarding cinque anni fa come Head of Global Air Freight ed è stato fortemente coinvolto nella trasformazione dell’organizzazione di uno dei principali fornitori al mondo di servizi integrati di trasporto aereo. Ha inoltre lavorato a stretto contatto con la divisione gemella, DHL Express, attivando una serie di preziose sinergie all’interno del gruppo. “Innanzitutto, vorrei esprimere i miei più sinceri ringraziamenti a Tom per i suoi instancabili sforzi, il suo impegno nei confronti dell’azienda e i risultati ottenuti nella crescita della divisione. Sotto la sua guida la nostra attività di trasporto aereo ha raggiunto nuovi traguardi e nuove eccellenze. Gli auguriamo il meglio per il futuro e siamo grati che continuerà a guidarci con la sua profonda esperienza fino al suo meritato pensionamento”, ha dichiarato Tim Scharwath, CEO di DHL Global Forwarding. La guida della divisione verrà affidata a Max Sauberschwarz, in qualità di Executive Vice President, che attualmente ricopre il ruolo di Senior Vice President Global StarBroker, la divisione di DHL Global Forwarding che si occupa di charter aerei. Sauberschwarz assumerà il nuovo ruolo a partire dal 1° ottobre 2023, riportando direttamente a Tim Scharwath, CEO di DHL Global Forwarding, Freight. Oltre a questo ruolo, diventerà anche membro del Global Forwarding Management Board. “Siamo lieti di aver trovato in Max Sauberschwarz un degno successore di Thomas Mack. Nel suo ruolo precedente, ha dimostrato non solo la sua profonda conoscenza del settore, ma anche le sue capacità di leadership e non vediamo l’ora di continuare far crescere l’azienda insieme nei prossimi anni”, ha dichiarato Tim Scharwath.