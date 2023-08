La GEnx engine family supera 50 milioni di flight hours

GE Aerospace informa: “La GEnx engine family ha superato 50 milioni di ore di volo in meno di 12 anni, il ritmo più veloce mai registrato per un commercial widebody engine.

Il GEnx-1B, che equipaggia la Boeing 787 Dreamliner family, ha accumulato quasi 32 milioni di ore da quando è entrato in servizio nel 2012. Il GEnx-2B ha accumulato 18 milioni di ore da quando è entrato in servizio nel 2011 sul Boeing 747-8. Insieme, la famiglia di motori GEnx è attualmente in servizio con oltre 70 operatori in tutto il mondo e ha una media di oltre 450.000 ore di volo mensili. Ha raggiunto 50 milioni di ore di volo più velocemente delle altre GE widebody engine lines”.

“Siamo entusiasti delle performance del motore GEnx”, ha affermato Dave Kircher, general manager for the GEnx program at GE Aerospace. “Apprezziamo tutti i nostri stimati clienti per aver aiutato il motore GEnx a raggiungere questo traguardo e non vediamo l’ora che arrivino i prossimi 50 milioni di ore di performance eccezionali con operatori di tutto il mondo”.

“La GEnx engine family rappresenta il fastest-selling high-thrust engine nella storia di GE, con quasi 3.000 motori in servizio e in backlog, compresi i ricambi.

Rappresentando un enorme balzo in avanti nella tecnologia di propulsione, il GEnx utilizza materiali leggeri e durevoli e processi di progettazione avanzati per ridurre il peso, migliorare le performance e ridurre la manutenzione.

Con la sua efficienza superiore, il GEnx ha alimentato alcune delle rotte aeree più lontane, incluso un record-breaking distance flight nel 2020 tra Papeete nella Polinesia francese e Parigi, coprendo una distanza di 9.765 miglia (15.715 chilometri; 8.485 nm)”, prosegue GE Aerospace.

“GE ha implementato una serie di on-wing technologies disponibili per il GEnx, tra cui:

360 Foam Wash: progettato per abbattere e rimuovere polvere e particelle di sporco, 360 Foam Wash di GE può aiutare a migliorare l’efficienza del compressore del motore, ridurre il consumo di carburante, abbassare le emissioni di CO2 e prolungare il tempo tra le shop visits.

Blade Inspection Tool (BIT): questa tecnologia offre ai clienti GEnx-1B e -2B informazioni chiare e coerenti durante le HPT Stage 1 & Stage 2 blade inspections. I blade inspectors con integral cameras acquisiscono immagini con una tecnologia AI all’avanguardia, estraendole e presentandole per la revisione. BIT consente all’utente di misurare sia le linee che le aree sulle blade surfaces, per effettuare una valutazione accurata delle condizioni.

GE Digital FlightPulse: FlightPulse è un’app sviluppata per i piloti per misurare il loro consumo di carburante e altre statistiche rispetto a quelle dei loro colleghi o rispetto ai loro voli precedenti, in modo che possano scoprire autonomamente le aree per ottimizzare le operazioni e l’efficienza”, conclude GE Aerospace.

I GEnx revenue-sharing participants sono IHI Corporation (Giappone), GKN Aerospace Engine Systems (Regno Unito), MTU (Germania), TechSpace Aero (Safran) (Belgio), Safran Aircraft Engines (Francia) e Samsung Techwin (Corea).

(Ufficio Stampa GE Aerospace)