Lufthansa Group e Vereinigung Cockpit concludono un long-term collective agreement

I membri del sindacato dei piloti Vereinigung Cockpit (VC) hanno accettato la proposta negoziata la scorsa settimana tra Lufthansa Group e VC. “Ai membri del sindacato era stato chiesto di approvare una proposta di nuovo ‘VTV’ collective remuneration agreement e ‘MTV’ collective terms-of-employment agreement per i piloti di Lufthansa Airline e Lufthansa Cargo, che contano circa 5.200 dipendenti.

Il nuovo VTV rimarrà in vigore almeno fino al 31 dicembre 2026 e il nuovo MTV almeno fino al 31 dicembre 2027. Entrambi gli accordi includono un corrispondente dovere di mantenere la pace industriale per tutta la loro validità”, afferma Lufthansa Group.

“Gli elementi chiave dei nuovi accordi ora approvati dai membri di VC sono:

– Salary table increases (inclusi gli effetti degli interessi) superiori al 18%: 7% il 1° dicembre 2023, 5% il 1 gennaio 2025 e 5% il 1° gennaio 2026.

– Un one-off payment pari al 3,75% della retribuzione fissa annua, fino a un massimo di 3.000 euro, nel 2023.

– Migliore retribuzione variabile allineata al business success.

– Tempo libero più pianificabile e stabilità del roster per i piloti, inclusa la fissazione di dieci giorni liberi al mese.

– Ulteriore crescita attraverso l’assimilazione di ex piloti Germanwings in Lufthansa Airline.

I nuovi accordi VTV e MTV sono ancora soggetti alla editorial finalization e all’approvazione degli organi competenti”, prosegue Lufthansa Group.

“Questo contratto collettivo con Vereinigung Cockpit fornirà ulteriore stabilità alle nostre operazioni e quindi anche maggiore affidabilità per i nostri clienti”, afferma Michael Niggemann, Lufthansa Group Executive Board Member and Labor Director. “Con esso stiamo migliorando non solo la remunerazione dei nostri piloti, ma anche la loro capacità di mantenere un effettivo equilibrio tra la loro professione e la loro vita privata.

“Questo nuovo accordo non è facile da concludere per noi dal punto di vista economico”, continua Niggemann. “Ma la sua natura a lungo termine fornisce a Lufthansa Airline una solida base di pianificazione per gli anni a venire, in particolare per la sua prevista crescita a lungo raggio. Il fatto che il nuovo accordo sia stato trovato amichevolmente attorno al tavolo dei negoziati rafforza anche la nostra partnership sociale”.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)