News Brevi – 11.08.2023

TEXTRON PUBBLICA IL SUO 2022 CORPORATE RESPONSIBILITY REPORT – Textron Inc. ha annunciato la pubblicazione del suo 2022 Corporate Responsibility Report, che evidenzia gli sforzi dell’azienda nell’ultimo anno per ridurre al minimo il proprio impatto ambientale, sostenere la salute, la sicurezza e il benessere dei propri dipendenti, sostenere i più elevati standard di etica e condotta aziendale in tutte le sue operazioni globali. Scott C. Donnelly, Textron chairman & CEO, ha dichiarato: “Riteniamo che il progresso nelle nostre Environmental, Social and Governance (ESG) priorities sia fondamentale per la nostra attività e crei valore a lungo termine per i nostri azionisti”. “Con aree di interesse chiave in sustainability, social responsibility and corporate governance, i punti salienti del rapporto includono: 2025 Sustainable Operations Goals – Entro la fine del 2025, Textron si adopererà per ridurre le emissioni di gas serra del 25% e diminuire l’intensità energetica, il consumo di acqua e l’intensità della produzione di rifiuti del 10% rispetto all’anno di riferimento 2019. Entro la fine del 2022 Textron aveva già superato il suo obiettivo di emissioni di gas serra (con una riduzione del 21%) e il suo obiettivo di intensità di produzione di rifiuti (con una riduzione del 17%). Costruire la sostenibilità nei prodotti – I prodotti, le tecnologie e le soluzioni innovative includono l’introduzione di nuovi veicoli a emissioni zero da Textron Specialized Vehicles, lo sviluppo di soluzioni sostenibili per l’aviazione da Textron eAviation e la produzione di lightweight thermoplastic composite Pentatonic battery systems per tutti i livelli di electric vehicles da Kautex. Sostenere i valori di Textron – I valori di integrità, rispetto, fiducia e ricerca dell’eccellenza di Textron sono esemplificati dai risultati del recente Culture of Compliance employee survey”, afferma Textron. “Il rapporto include anche indici che allineano le informazioni della Società con le Task Force on Climate-Related Disclosures (TCFD) and Sustainability Accounting Standards Board (SASB) disclosures. Il full 2022 Corporate Responsibility Report di Textron è pubblicato nella Corporate Responsibility section del suo website”, conclude Textron.

RAYTHEON BBN RICEVE UN CONTRATTO DA DARPA – La divisione BBN di RTX ha ricevuto un appalto per sostenere il programma “In The Moment” di DARPA. ITM mira a sviluppare le basi necessarie per algoritmi affidabili per prendere decisioni in modo indipendente in scenari come il triage di massa e il soccorso in caso di calamità, dove sono necessarie decisioni complesse e rapide in situazioni dinamiche, in cui spesso non c’è consenso umano e nessuna chiara risposta giusta. “ITM è qualcosa di più che convincere l’AI a fornire la risposta corretta in scenari molto controllati”, ha affermato Alice Leung, Raytheon BBN principal investigator. “Quello che stiamo cercando di ottenere invece è la capacità di creare sistemi di intelligenza artificiale che consentano agli esseri umani di prendere decisioni in modo indipendente in ambienti non controllati. Per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo determinare in che modo gli esperti umani prendono decisioni davvero difficili e valutare se fidarsi delle decisioni degli altri. Condurremo sia ricerche sul processo decisionale che ricerche sulla fiducia”. Il lavoro su questo contratto, sponsorizzato dalla DARPA e dall’Air Force Research Lab, è in corso a Cambridge, Massachusetts; Dayton, Ohio; Anniston, Alabama.

DELTA CONTRIBUIRA’ CON $250.000 ALLA AMERICAN RED CROSS IN SUPPORTO DELLA HAWAII WILDFIRE DISASTER RESPONSE – Delta contribuirà con 250.000 dollari alla American Red Cross per aiutare nella risposta ai disastri e negli sforzi di soccorso a Maui e in altre aree delle Hawaii, per far fronte alla distruzione causata dai recenti incendi provocati dai forti venti a seguito dell’uragano Dora, un uragano di categoria 4 che è passato 300 miglia a sud delle isole hawaiane. “La maggior parte degli incendi a Maui sta ancora bruciando, costringendo migliaia di residenti e turisti ad evacuare. Il nostro partner, la American Red Cross, è lì e lavora 24 ore su 24 per aiutare le persone colpite”, afferma Delta. “Delta è a sostegno delle persone colpite dagli incendi alle Hawaii”, ha affermato Tad Hutcheson, Managing Director-Community Engagement. “Siamo grati di avere partner come la Red Cross specializzati nella risposta ai disastri durante tutto l’anno che possono aiutare a fornire assistenza immediata a chi ne ha bisogno”. “Questo contributo va ad aggiungersi alla sovvenzione di 1 milione di dollari di Delta alla American Red Cross in qualità di Annual Disaster Giving Program partner. I clienti Delta possono sostenere i soccorsi per gli incendi alle Hawaii effettuando una donazione attraverso il Customer Microsite di Delta, in collaborazione con la Red Cross. Le donazioni andranno a soccorsi immediati. La American Red Cross è il partner senza scopo di lucro più longevo di Delta e la partnership ha consentito alla compagnia aerea, ai suoi clienti e ai dipendenti di aiutare le persone bisognose dal 1941. Delta è stata il più grande corporate blood drive sponsor con la American Red Cross per gli ultimi sei anni”, conclude Delta.

DELTA MIGLIORA IL SUO EMPLOYEE EMERGENCY SAVINGS AND FINANCIAL EDUCATION PROGRAM – Delta ha migliorato il suo popular employee emergency savings and financial education program lanciato all’inizio di quest’anno con un’esperienza educativa più snella e un accesso più rapido ai fondi fino a 1.000 dollari. Dal suo inizio a gennaio, più di 33.000 dipendenti si sono iscritti al programma progettato per aiutare le persone Delta a rafforzare il proprio benessere finanziario attraverso istruzione online, coaching individuale e un emergency savings safety net. Il programma è anche un elemento chiave nella più ampia strategia di Delta per investire nel benessere fisico, mentale e finanziario delle sue persone. “Non c’è niente di più importante della sicurezza e del benessere del nostro personale”, ha affermato Joanne Smith, Chief People Officer. “I programmi per il benessere fisico, mentale ed emotivo fanno parte da tempo dell’approccio di Delta, ma quando abbiamo riconosciuto l’opportunità di fornire migliori saving tools per il nostro personale, abbiamo capito che dovevamo agire. Il programma è stato accolto incredibilmente bene e gli aggiornamenti guidati dai dipendenti che abbiamo apportato lo stanno rendendo ancora più accessibile a un maggior numero di persone che lavorano e alle loro famiglie”. Durante il secondo trimestre 2023, Delta ha aggiornato il programma per offrire maggiore flessibilità ai dipendenti Delta idonei.

DELTA SEMPRE PIU’ IMPEGNATA PER LA DIVERSITA’ E L’INCLUSIONE SUL POSTO DI LAVORO – Delta ha un impegno di lunga data per cercare attivamente la diversità, perseguire con coraggio l’equità e promuovere consapevolmente l’inclusione in ogni aspetto dell’attività. “L’impatto della nostra attenzione alla diversità, all’equità e all’inclusione in Delta si manifesta non solo nel senso di appartenenza per i nostri dipendenti, ma anche nel modo in cui serviamo i nostri clienti in tutto il mondo”, ha affermato Keyra Lynn Johnson – Vice President and Chief Diversity, Equity & Inclusion Officer at Delta. “Siamo onorati che altri abbiano riconosciuto i progressi che stiamo facendo in queste aree, con una lunga strada da percorrere”. “Delta si è classificata al 13° posto nella lista annuale di Forbes dei migliori datori di lavoro per donne d’America, più di qualsiasi altra compagnia aerea. Questo è il terzo anno consecutivo che Delta viene inserita nell’elenco. Per l’ottavo anno consecutivo, Delta ha ottenuto il 100% nel Disability Equality Index, classificandosi come uno dei migliori posti di lavoro per l’inclusione della disabilità della nazione. Forbes ha nominato Delta uno dei migliori datori di lavoro per la diversità. Black Enterprise ha riconosciuto Delta come una delle migliori aziende per la diversità. Newsweek e la società di dati Plant-A Insights Group hanno identificato Delta come uno dei migliori luoghi di lavoro d’America per LGBTQ+. Oltre ai nostri sforzi per la diversità, l’equità e l’inclusione, Delta continua a migliorare la salute e il benessere delle persone creando risultati più positivi per i nostri dipendenti, clienti, comunità e partner. Informazioni su come abbiamo continuato a investire nelle nostre persone, nonché dettagli su compensi e benefici di Delta, sono disponibili nel 2022 ESG Report su Delta News Hub”, conclude Delta.