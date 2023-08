Air Canada comunica i risultati finanziari del secondo trimestre 2023

Air Canada ha comunicato i risultati finanziari del secondo trimestre 2023.

“I risultati del secondo trimestre di Air Canada sono stati guidati dalla forte domanda e dimostrano l’efficacia del nostro piano. Come risultato del duro lavoro del nostro personale, dell’attrattiva della nostra rete globale in crescita, nonché della nostra offerta di prodotti e brand leader, i ricavi operativi nel trimestre hanno raggiunto 5,4 miliardi di dollari, con un aumento del 36% rispetto a un anno fa. L’operating income è stato di 802 milioni di dollari, un miglioramento anno su anno di oltre 1 miliardo di dollari, e il nostro adjusted EBITDA ha raggiunto 1,2 miliardi di dollari, con un adjusted EBITDA margin del 22,5%”, ha affermato Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer of Air Canada.

“Ringrazio l’intero team per la sua continua dedizione al servizio dei nostri clienti, inclusa la collaborazione con i nostri partner, che condividono anche la responsabilità di garantire un viaggio agevole del cliente. Abbiamo trasportato in sicurezza oltre 11 milioni di clienti attraverso la nostra rete globale nel trimestre, un year-over-year increase di circa il 23%. Stiamo aumentando i nostri sforzi per proteggere il percorso del cliente da interruzioni, indipendentemente dalla causa. Siamo fiduciosi che i nostri sforzi genereranno risultati positivi.

Siamo particolarmente soddisfatti della nostra performance internazionale, che ha generato quasi il 70% di year-over-year increase in passenger revenues. Air Canada Vacations ha continuato a registrare una forte domanda di pacchetti di viaggio per il tempo libero e Aeroplan ha aggiunto nuovi interessanti partner e ha aumentato il numero dei suoi membri. La nostra attività cargo, come altre nel settore, ha registrato una domanda e rendimenti inferiori alle attese. Sulla base degli attuali modelli di prenotazione, vediamo una forza prevalente nella domanda di viaggi nella seconda metà del 2023, che ci dà fiducia per aumentare l’estremità inferiore del nostro adjusted EBITDA guidance range. Continuiamo a concentrarci intensamente sulla disciplina dei costi e sulla gestione della liquidità. Abbiamo chiuso il trimestre con oltre 9,6 miliardi di dollari in liquidità, mezzi equivalenti e investimenti. Questo ci consentirà di investire ulteriormente nella nostra attività, ridurre l’indebitamento del nostro bilancio e garantire che la nostra compagnia mantenga la resilienza e l’adattabilità necessarie per il successo a lungo termine e per navigare attraverso condizioni di mercato in evoluzione”, ha proseguito Rousseau.

“Second quarter operating revenues di 5,427 miliardi di dollari, in aumento di 1,446 miliardi di dollari rispetto allo stesso trimestre del 2022 (+36%), trainate da un aumento del 42% anno su anno delle passenger revenues. La capacità è aumentata del 21% rispetto al secondo trimestre 2022, un punto percentuale in meno rispetto alla proiezione fornita nel comunicato stampa di Air Canada del 12 maggio 2023.

I costi operativi di 4,625 miliardi di dollari sono aumentati di 391 milioni di dollari, o del 9%, rispetto al secondo trimestre 2022, trainati da aumenti in quasi tutte le voci che riflettono una maggiore capacità gestita, parzialmente compensati da una diminuzione del 31,4% dei prezzi del jet fuel.

Operating income di 802 milioni di dollari, con un margine operativo del 14,8%, in miglioramento di oltre 1 miliardo di dollari rispetto a una perdita operativa di 253 milioni di dollari nel secondo trimestre 2022.

Adjusted EBITDA di 1,220 miliardi di dollari, con un adjusted EBITDA margin del 22,5%, in aumento rispettivamente di 1,066 miliardi di dollari e di 18,6 punti percentuali rispetto al secondo trimestre 2022.

Net income di 838 milioni di dollari, in miglioramento di 1,224 miliardi di dollari rispetto al secondo trimestre 2022. Diluted earnings per share di 2,34 dollari, rispetto a una diluted loss per share di 1,60 dollari nel secondo trimestre 2022.

Adjusted net income di 664 milioni di dollari, in miglioramento di 1,119 miliardi di dollari rispetto al secondo trimestre 2022. Adjusted earnings per diluted share di 1,85 dollari, rispetto a una adjusted loss per diluted share di 1,12 dollari nel secondo trimestre 2022, con un miglioramento di 2,97 dollari per diluted share.

Il net cash flows from operating activities di 1,490 miliardi di dollari è aumentato di 426 milioni di dollari rispetto al secondo trimestre 2022.

Free cash flow di 965 milioni di dollari, in aumento di 537 milioni di dollari rispetto al secondo trimestre 2022”, prosegue Air Canada.

“Per il terzo trimestre 2023, Air Canada prevede di aumentare la sua ASM capacity di circa l’11% rispetto allo stesso trimestre 2022.

Air Canada per l’intero anno 2023 ha aggiornato la guidance e prevede un ASM capacity in aumento di circa il 21% rispetto al 2022 (precedente guidance del 12 maggio 2023: aumento di circa il 23% rispetto al 2022). Adjusted EBITDA di circa $3,75 – $4,0 miliardi (guidance precedente: circa $3,5 – $4,0 miliardi)”, conclude Air Canada.

(Ufficio Stampa Air Canada – Photo Credits: Air Canada)