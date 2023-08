Emirates e Air Canada ampliano la Codeshare Partnership ai voli da e per Montréal

Emirates annuncia che la sua codeshare partnership con Air Canada è stata estesa per includere i voli da e per Montréal, in seguito al lancio dei servizi per la più grande città del Québec a luglio. “I clienti Emirates saranno ora in grado di pianificare viaggi tra 11 dei più popolari domestic points oltre Montréal e destinazioni sul network in espansione di Emirates, utilizzando i servizi di entrambe le compagnie aeree comodamente con un unico biglietto.

La rete ampliata di punti canadesi inclusa nella codeshare partnership tra Emirates e Air Canada si estende ora a 11 destinazioni via Montréal, con ulteriori 69 punti accessibili dal gateway, su interline basis.

I biglietti sono disponibili tramite emirates.com e le agenzie di viaggio”, afferma Emirates.

“La codeshare partnership tra Emirates e Air Canada consente ai clienti di godere di flessibilità e scelta con collegamenti fluidi attraverso le due città più grandi del Canada verso punti come Halifax, Edmonton, Ottawa e Calgary, perfetti per i viaggiatori d’affari e di piacere o per chi visita familiari o amici. Da Toronto i clienti Emirates possono viaggiare fino a 19 punti usufruendo dei vantaggi del codeshare e altri 100, resi possibili grazie a un interline arrangement.

I clienti che viaggiano dalle città canadesi possono collegarsi facilmente ai servizi Emirates a Montréal o Toronto per viaggiare verso destinazioni in Asia, Africa e Medio Oriente, tramite l’hub della compagnia aerea a Dubai.

Sui suoi voli da e per Toronto, Emirates offre servizi giornalieri per Dubai, a bordo del suo aereo di punta A380. La più grande compagnia aerea internazionale del mondo opera anche sette voli settimanali tra Montréal e Dubai, utilizzando l’altro suo aereo widebody, il Boeing 777, consentendo ai passeggeri di pianificare i loro itinerari di viaggio verso destinazioni globali, con connettività senza interruzioni”, prosegue Emirates.

“I viaggiatori con itinerari sui voli Emirates possono pianificare l’intero viaggio con un biglietto singolo e usufruire di vantaggi di volo, tra cui la franchigia bagaglio della compagnia, oltre al comodo check-in del bagaglio fino alla destinazione finale (il baggage check-through è valido per i viaggi fuori dal Canada. I viaggiatori internazionali che volano verso destinazioni in Canada devono sdoganare i propri bagagli presso la dogana canadese al primo punto di ingresso – Toronto o Montréal).

Inoltre, i membri del programma frequent flyer di Emirates, Emirates Skywards, possono aspettarsi di guadagnare e riscattare miglia sui voli di entrambe le compagnie aeree, grazie alla partnership”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)