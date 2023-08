L’MD-90 atterra nel sito Boeing dove avverrà la X-66A Modification

Boeing ha volato un aereo MD-90 verso il sito dove verrà modificato per testare la Transonic Truss-Braced Wing (TTBW) configuration, come parte del NASA’s Sustainable Flight Demonstrator project.

“Mentre Boeing, la NASA e i leader della comunità si sono riuniti oggi presso la facility dell’azienda per riconoscere la pietra miliare nello sviluppo dell’experimental X-66A aircraft (leggi anche qui), Boeing ha rilasciato le foto del viaggio del jet da Victorville, California, a Palmdale.

L’X-66A è il primo experimental plane della NASA con il focus di aiutare gli Stati Uniti a raggiungere il loro obiettivo di net-zero aviation greenhouse gas emissions. La modifica inizierà presto e i test a terra e in volo dovrebbero iniziare nel 2028″, afferma Boeing.

“Questo segna un passo importante nel Sustainable Flight Demonstrator project, fa avanzare l’impegno di Boeing per la sostenibilità e ci avvicina ai test e alla convalida del TTBW project”, ha dichiarato Todd Citron, Chief Technology Officer, Boeing.

“Con ultrathin wings sostenute da montanti con larger spans and higher-aspect ratios, il TTBW design e altri progressi tecnologici attesi potrebbero portare a riduzioni del consumo di carburante e delle emissioni fino al 30%. Boeing e la NASA hanno collaborato per oltre un decennio al concetto attraverso il Subsonic Ultra Green Aircraft Research (SUGAR) program”, prosegue Boeing.

“Noi della NASA siamo entusiasti di lavorare con Boeing sull’ X-66A Sustainable Flight Demonstrator, fornendo contributi fondamentali per accelerare l’aviazione verso il suo 2050 net-zero greenhouse gas emission goal”, afferma Ed Waggoner, deputy associate administrator for programs in the NASA Aeronautics Research Mission Directorate.

“L’Aerospace Valley ha una storia lunga e illustre come culla dell’innovazione aerospaziale e questa inaugurazione è una continuazione di quel lavoro fondamentale. La forza lavoro e le infrastrutture di talento di Palmdale ne fanno il luogo perfetto per questo importante progetto”, ha affermato il Congressman Mike Garcia (CA-27).

