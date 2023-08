Qatar Airways Holidays lancia i Travel Packages per il Qatar Airways Grand Prix of Qatar 2023 MotoGP™

Qatar Airways, Title Sponsor of Qatar MotoGP™, e Qatar Airways Holidays, la leisure division della compagnia aerea, hanno lanciato i MotoGP™ travel packages per l’imminente Qatar Airways Grand Prix of Qatar 2023 ™, che si svolgerà dal 17 al 19 novembre 2023.

“I Qatar Airways Grand Prix of Qatar 2023 MotoGP™ Travel Packages includono voli di andata e ritorno con Qatar Airways, sistemazione in hotel e biglietti per la gara che offrono esperienze uniche durante l’intero evento. I fan possono scegliere tra la Main Grandstand Qatar MotoGP™ Experience e la Qatar Airways MotoGP™ VIP Village experience. I membri del Privilege Club possono accumulare Avios sui pacchetti di viaggio e i membri di paesi selezionati possono anche utilizzare Cash + Avios per prenotare i pacchetti.

Discover Qatar, la airline’s destination management company, offre attualmente i biglietti solo per la Main Grandstand Qatar MotoGP™ per tutti e tre i giorni di gara”, afferma Qatar Airways.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “È per Qatar Airways un grande orgoglio supportare la MotoGP™ e aiutare i fan a viaggiare nella nostra bellissima casa in Qatar. Il Qatar Airways Grand Prix of Qatar 2023 offre ai fan l’esclusiva opportunità di sperimentare l’illustre Lusail International Circuit, un percorso che si è consolidato come uno dei luoghi di gara più ambiti per le principali corse motociclistiche su strada. È un evento che gli appassionati di motorsport non vogliono perdersi”.

“Con la Main Grandstand al Lusail International Circuit situata nel cuore della pista, i possessori del biglietto avranno una visuale chiara della start line, della grid ceremony, dei pit stop durante la gara e della finish line, oltre che della podium ceremony e la consegna dei trofei dopo la gara.

I Main Grandstand Qatar MotoGP™ travel packages includono: Return flights; Accommodation; Ingresso per tutti e tre i giorni della manifestazione; Accesso ai free seating nella Main Grandstand; Accesso alla MotoGP™ Fan Zone, con live entertainment, attività per adulti e bambini e food court; Accesso al MotoGP™ merchandising e altri merchandising outlets: Facile accesso al free parking .

Il Qatar Airways MotoGP™ VIP Village, situato sopra i box all’interno della paddock area, consente ai fan di godersi l’azione in pista con un’ospitalità eccezionale, sinonimo di Qatar Airways, e offre viste spettacolari del circuito, creando la migliore MotoGP™ experience..

I VIP Village Qatar MotoGP™ travel packages includono: Return flights; Accommodation; Accesso al Vip Village il sabato e la domenica; Accesso al Grandstand il venerdì; Punti di osservazione privilegiati e comodi posti a sedere; Live race coverage su TV screens; Pit Lane Walk sabato e domenica; Meet and Greet and Q&A Session con world-class drivers; Official programme la domenica; Rinfreschi serviti tutto il giorno al complimentary bar.

I fan sono incoraggiati a prenotare il loro viaggio unico prima che i pacchetti si esauriscano visitando www.qatarairways.com/motogp o prenotando i loro Main Grandstand Qatar MotoGP™ tickets visitando questo link: https://www.discoverqatar.qa/main-grandstand-3-day-ticket-motogp-qatar-airways-grand-prix-of-qatar/“, prosegue Qatar Airways.

“La 2023 MotoGP™ race si svolgerà sul Lusail International Circuit, famoso in tutto il mondo, che si trova alla periferia di Doha, la capitale del Qatar. La pista è disposta su 5,4 chilometri, circondata da erba artificiale progettata per impedire alla sabbia del vicino deserto di soffiare sul circuito. Il rettilineo principale è lungo più di un chilometro e la pista ha un mix di curve a media e alta velocità, comprese diverse curve a sinistra veloci, che si sono rivelate particolarmente popolari tra i piloti.

Qatar Airways come brand si impegna a supportare lo sport a livello globale, aiutando i fan a viaggiare verso i loro eventi preferiti in tutto il mondo. Il vettore nazionale dello Stato del Qatar è Official Airline of Formula 1® (F1), Concacaf, Paris-Saint Germain, the IRONMAN and IRONMAN 70.3 Triathlon Series, the Global Kitesurfing Association, the United Rugby Championship (URC) and European Professional Club Rugby (EPCR), oltre a molte altre discipline tra cui football australiano, basket, cricket, equitazione, corse automobilistiche, squash e tennis”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)