News Brevi – 18.08.2023

IBERIA VOLA A SYDNEY CON UN AIRBUS A350 PER RIPORTARE IN SPAGNA LA SQUADRA DI CALCIO FEMMINILE SPAGNOLA – Iberia informa: “La squadra di calcio femminile spagnola ha già fatto la storia dopo essersi qualificata per la finale dei Mondiali in Australia. Affinché le famiglie, gli amici e gli sponsor possano tifare e accompagnare la squadra in questa partita decisiva contro il Regno Unito, Iberia opera oggi un charter IB2812 Madrid-Doha-Sydney, appena decollato dall’Aeropuerto Adolfo Suárez – Madrid Barajas. L’allenatore della squadra di calcio maschile spagnola, Luis de la Fuente, si è unito a questa spedizione. La compagnia ha programmato per questo volo, su cui viaggiano oggi 130 passeggeri, il suo aereo più evoluto e sostenibile, l’Airbus A350 e, nello specifico, quello con marche di registrazione EC-NIS e con nome ‘Talento a Bordo’, in omaggio alla Selezione spagnola di Calcio femminile. ‘Talento a Bordo’ è anche il nome del progetto in cui è integrata la sponsorizzazione di Iberia della Real Federación Española de Fútbol, che prevede la trasferta delle squadre maschili e femminili fino al 2026. Dopo la partita di domenica, questo stesso aereo rientrerà in Spagna con 250 passeggeri, comprese le giocatrici e l’intero team della Selección Española Femenina de Fútbol, e ripercorrerà la stessa tratta di oggi: Sydney-Doha-Madrid, con arrivo lunedì”.

AIR CANADA: STATEMENT SULLA SITUAZIONE A YELLOWKNIFE – Air Canada informa: “Stiamo monitorando da vicino gli eventi devastanti nel NWT e aumentando i nostri Yellowknife flights per aiutare le persone a raggiungere una regione sicura. Questa è una situazione complessa e in evoluzione e rimaniamo in contatto con i NWT government officials per fornire supporto. Abbiamo radici profonde a Yellowknife, poiché la nostra regional airline partner Jazz ha dipendenti che, insieme alle loro famiglie, vivono in questa comunità. Stanno lavorando per aiutare le persone in questo momento difficile. Per giovedì 17 agosto abbiamo aggiunto due voli extra, raddoppiando le normali frequenze a quattro. Abbiamo anche sostituito uno di quei voli con un Boeing 737 più grande da 169 posti, per fornire una maggiore disponibilità. Per venerdì 18 agosto Air Canada ha anche aggiunto un volo con B737 in più oltre ai soliti due voli e continueremo a valutare opportunità di adeguamento. Al momento, sabato 19 agosto non ci saranno voli da o per Yellowknife a causa dell’ordine di evacuazione del governo. Prevediamo di operare quando la situazione lo consentirà. Per quanto riguarda i prezzi, ci sono stati post sui social media relativi all’aumento delle tariffe. Ciò non è corretto in quanto abbiamo messo in atto in modo proattivo il prima possibile un cap per limitare le tariffe per i voli diretti di Air Canada in partenza da Yellowknife. Gli esempi sui social media sono tariffe aggregate di siti Web che non sono in linea con ciò che offriamo sui nostri voli diretti da Yellowknife. Ci sforziamo di correggere queste tariffe aggregate ove possibile, tuttavia, i clienti devono sempre assicurarsi di acquistare le tariffe non-stop direttamente dal sito Web aircanada.com o da un agente di viaggio per evitare le rotte con più tratte. Monitoriamo anche i prezzi su aircanada.com per garantire che le tariffe limitate continuino a essere visualizzate come previsto. A questo punto, i voli per i prossimi giorni sono abbastanza pieni e continuiamo a monitorare attentamente la situazione e adegueremo il nostro programma il più possibile. Abbiamo inoltre messo in atto una goodwill policy per consentire ai clienti di modificare i voli prenotati per viaggi fino al 30 agosto o di ottenere un rimborso completo. Il nostro personale sta lavorando sodo per portarti a una destinazione sicura. Saremo pronti a riportarti a casa non appena sarà sicuro farlo”.