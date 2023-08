Delta introdurrà un servizio da Minneapolis a Dublino

Delta sta introducendo una nuova rotta da Minneapolis-Saint Paul (MSP) a Dublino, Irlanda (DUB).

Con l’aggiunta di questa rotta, che opererà cinque volte a settimana a partire dal 9 maggio 2024, Delta offrirà un servizio stagionale per l’Isola da tre dei suoi hub statunitensi – Atlanta, Boston e Minneapolis – oltre al servizio tutto l’anno da New York-JFK.

“Delta continua a consolidare la sua posizione n. 1 di lunga data a Minneapolis con un’altra opzione non-stop per i clienti che viaggiano all’estero”, ha dichiarato Joe Esposito, Senior Vice President – Network Planning, Delta. “Con quasi 10 voli transatlantici e transpacifici diretti dalle Twin Cities, i clienti hanno la massima scelta, unita al nostro pluripremiato servizio clienti, quando viaggiano con noi”.

“Delta è il più grande vettore globale a MSP, che attualmente opera oltre 330 voli nei giorni di punta verso 120 destinazioni, con servizi in tutto il mondo verso città come Amsterdam, Cancún, Parigi, Keflavik, Londra, Montreal, Vancouver e altro ancora. Delta è anche l’unico vettore che fornisce un servizio non-stop da MSP all’Asia, con servizi giornalieri per Seoul e Tokyo-Haneda”, afferma Delta.

Delta sta operando quest’anno il più esteso network transatlantico (leggi anche qui).

“I viaggiatori di MSP sono ansiosi di vedere aumentare i servizi verso le destinazioni europee e siamo lieti di vedere Delta aggiungere un servizio non-stop a Dublino il prossimo anno”, ha affermato Rick King, Chair of the Metropolitan Airports Commission, che gestisce MSP. “Questa rotta è importante per i viaggiatori d’affari e di piacere, poiché prevediamo una continua domanda internazionale nel 2024 e oltre”.

“Delta continua a investire in spazi aeroportuali moderni presso il suo hub di Minneapolis. All’inizio di quest’anno la compagnia aerea ha presentato il suo terzo e più grande Delta Sky Club a MSP, con posti per oltre 450 ospiti, uno Sky Deck unico nel suo genere e altro ancora.

Delta sta inoltre collaborando con la Metropolitan Airports Commission per modernizzare ulteriormente il G concourse. Il progetto dovrebbe essere completato entro la fine del 2025.

Il volo Minneapolis-Dublino di Delta opererà con un Boeing 767-300, offrendo Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin”, conclude Delta.

MSP-DUB (soggetto a modifiche):

DL114 – Minneapolis 21:20 – Dublino 10:50.

DL115 – Dublino 12:00 – Minneapolis 14:25.

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)