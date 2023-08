News Brevi – 19.08.2023

CONDOR E AFG REALIZZANO UN AVIATION TRAINING CENTER – Con la fine dell’anno 2023/2024, Condor sta mirando a una nuova rotta per quanto riguarda le training and education activities for cockpit and cabin, in collaborazione con Avenger Flight Group (AFG). Come risultato della stretta collaborazione, a Dreieich è in fase di apertura un comprehensive Aviation Training Center. Condor fornirà cabin mockups, mentre AFG contribuirà con cockpit simulators. I simulatori di ultima tecnologia sono prodotti da SIM International. Inoltre, nelle vicinanze della “Dreieich Plaza” office area è disponibile spazio sufficiente per theoretical training components. Pertanto, oltre a cockpit simulator and recurrent training, retraining, nella nuova sede saranno offerti anche tutti i servizi, come elementary training and leadership training. Nel training center saranno disponibili fino a otto full-flight simulators, di cui almeno uno per Airbus A320ceo/neo e Airbus A330ceo/neo. In futuro, nel nuovo sito saranno presenti anche due flight training devices (FTDs). In futuro anche altri clienti dell’airline industry avranno l’opportunità di accedere alle nuove strutture di Condor e AFG a Dreieich. Grazie alla posizione, a pochi chilometri dall’Aeroporto di Francoforte, questa offerta eliminerà in alcuni casi la necessità di lunghi viaggi. “Siamo lieti di avere AFG come partner esperto nel campo del simulator training al nostro fianco. Grazie alla stretta collaborazione presso il sito di Dreieich, possiamo offrire al nostro cockpit staff eccellenti condizioni di formazione”, afferma Christian Schmitt, COO e Accountable Manager, Condor. “Siamo molto grati a Condor per questa preziosa opportunità di collaborare alla creazione del nuovo Training Center in Dreieich. Con la vasta esperienza e competenza di AFG in flight simulation, siamo onorati di essere il partner di fiducia di Condor in questa impresa. Il centro, dotato di flight simulators all’avanguardia di AFG e cabin mockups di Condor, fornirà condizioni di addestramento senza precedenti per tutti i crew members. Siamo entusiasti di accogliere i crew members provenienti da tutto il mondo nella nuova struttura e ci impegniamo a offrire exceptional training experiences”, afferma Andrés Restrepo, Executive Vice President of the Avenger Flight Group. Attualmente il training si svolge a Kelsterbach e Neu-Isenburg, tra le altre località. Condor si aspetta che la centralizzazione semplifichi la pianificazione della formazione logistica e fornisca un training ancora più efficiente e moderno per cockpit and cabin staff.

UNITED SUPPORTA AVIATION AND STEM PROJECTS IN TUTTO IL PAESE – United informa: “Mentre milioni di studenti si preparano a tornare a scuola, United Airlines sta intervenendo per aiutare le famiglie e gli educatori in seguito all’aumento dei costi delle forniture e delle necessità scolastiche. United donerà 1,25 milioni di dollari a DonorsChoose.Org per finanziare aviation, and science, technology, engineering, and mathematics (STEM) projects nelle aule dei sette Hub markets della compagnia aerea: Chicago, Denver, Washington, D.C., New York, Houston, San Francisco e Los Angeles, così come a Phoenix e attraverso le Hawaii”. “Sia che si tratti di utilizzare aeromodelli per insegnare alle scuole medie le dinamiche del volo o di fare una gita sul campo per vedere come funziona un simulatore, siamo orgogliosi di aiutare gli insegnanti a ottenere le risorse per ispirare la prossima generazione di aviatori”, ha affermato Josh Earnest, United’s Senior Vice President, and Chief Communications Officer. “Siamo orgogliosi di collaborare con DonorsChoose per supportare gli insegnanti che stanno facendo un lavoro incredibile e stanno cambiando la vita degli studenti in tutto il paese”. Il contributo di United finanzierà tutti gli aviation classroom projects attualmente pubblicati su DonorsChoose.org e i fondi rimanenti verranno utilizzati nei prossimi mesi durante una matching campaign per finanziare più progetti incentrati sull’aviazione e sulle STEM. “United Airlines sta aiutando le classi a lanciarsi nel nuovo anno scolastico, con risorse che aiuteranno aviation and STEM students a prosperare”, ha affermato Alix Guerrier, CEO di DonorsChoose. “Attraverso questa campagna, United Airlines sta dando potere ai giovani che saranno gli scienziati, gli aviatori e gli ingegneri di domani. Questa partnership favorirà l’inizio delle future carriere”. “Con quasi 100.000 dipendenti in tutto il mondo, United offre un’ampia varietà di opportunità di carriera nel campo STEM, come pilots, aviation maintenance technicians, flight dispatchers, network planners. United ha intrapreso un ambizioso piano di crescita, con 700 nuovi aeromobili ordinati nei prossimi 10 anni, e prevede di assumere 15.000 dipendenti solo quest’anno”, conclude United.