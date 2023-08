Piper Aircraft registra una forte crescita nel secondo trimestre 2023

Piper Aircraft, Inc., ha annunciato aircraft delivery and revenue results per il secondo trimestre 2023. “In tutte le metriche, le performance hanno superato quelle dello stesso trimestre 2022, mentre il general aviation market continua a stabilizzarsi. Rispetto a aircraft deliveries and revenue nel secondo trimestre 2022, le consegne sono aumentate di quasi il 14% e i ricavi sono aumentati di oltre il 19%.

Le consegne di Piper nel secondo trimestre 2023 sono aumentate di sette aeromobili e le entrate sono aumentate di oltre $9 milioni. Questo successo è guidato da una forte domanda sia per i Piper M-Class che per i Trainer aircraft. L’M-Class retail backlog arriva fino al 2024 e il Trainer backlog si estende fino alla fine del 2025 e al 2026 a seconda del trainer model. Questo forte backlog è una testimonianza della fiducia che i clienti ripongono nei prodotti e nei servizi di Piper, nonché della capacità dell’azienda di fornire costantemente la sua linea completa di general aviation aircraft nonostante un ambiente difficile per la supply chain”, afferma Piper Aircraft.

“La domanda per la nostra high-performance M-Class family, con i turboprop M600/SLS e M500 e il piston powered M350, è evidente nella nostra crescita costante. Mentre le nuove consegne continuano ad essere forti nel secondo trimestre 2022, la disponibilità di modelli quasi nuovi e usati rimane ai minimi storici di circa il 2%”, ha affermato John Calcagno, Piper Aircraft President & CEO. “Allo stesso tempo, le vendite di Seminole, Archer e Pilot 100i sono aumentate del 20% rispetto al secondo trimestre 2022. Continuiamo a riscontrare una domanda senza precedenti per i nostri robusti trainer, costruiti per i rigori dei real-world training environments, che soddisfano le esigenze delle world-class training academies in tutto il mondo”.

“Oltre al notevole successo domestico, continua la crescita nei mercati internazionali, con il 50% in più di consegne internazionali in questo trimestre rispetto allo stesso periodo del 2022.

Uno dei principali fattori che contribuiscono al successo di Piper Aircraft è la sua vasta gamma di modelli di aeromobili all’avanguardia, progettati per soddisfare le esigenze e le preferenze di un ampio spettro di aviation enthusiasts. Dai single-engine trainers agli high-performance business aircraft, la Piper aircraft lineup offre versatilità, affidabilità e tecnologia all’avanguardia, rendendola una scelta interessante per una vasta gamma di piloti”, conclude Piper Aircraft.

(Ufficio Stampa Piper Aircraft – Photo Credits: Piper Aircraft)