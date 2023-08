SWISS accompagna i clienti in modo affidabile verso le loro vacanze estive

SWISS informa: “Le condizioni operative generali affrontate da Swiss International Air Lines (SWISS) durante le vacanze estive di quest’anno sono state molto difficili. Un’incidenza insolitamente elevata di adverse ‘bise’ wind conditions, azioni di sciopero in vari paesi europei e carenze di personale – in particolare air traffic controllers – hanno notevolmente compromesso le operazioni di volo della compagnia. Per contrastare queste sfide e mantenere flight schedules stabili, SWISS ha deciso di offrire non più dell’85% circa della sue capacità pre-pandemia, con l’obiettivo principale di garantire la schedule reliability”.

“Abbiamo anche integrato ‘cushions’ nel nostro sistema, reclutando più equipaggi di riserva e fornendo aeromobili di riserva”, spiega Oliver Buchhofer, SWISS’s Head of Operations. “Le nostre azioni hanno dato i loro frutti: le nostre flight operations sono rimaste eccezionalmente stabili per tutto il summer holiday period. Questo era il nostro obiettivo fondamentale ed è un obiettivo che abbiamo raggiunto”.

“La schedule stability di SWISS per il summer holiday period da metà luglio a metà agosto è stata del 98,9%, il che significa che la stragrande maggioranza dei voli della compagnia è stata operata come da programma”, prosegue SWISS.

“Eravamo, infatti, una delle compagnie aeree più stabili d’Europa”, aggiunge Oliver Buchhofer.

“Anche quest’anno la domanda di viaggi aerei è stata molto alta per tutto il periodo delle vacanze estive. Nelle ultime quattro settimane SWISS ha operato 12.870 voli, trasportando un totale di circa 1,7 milioni di passeggeri. Il giorno di maggiore affluenza è stato venerdì 28 luglio, con poco meno di 60.000 viaggiatori SWISS“, continua SWISS.

“Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo intermedio di offrire ai nostri passeggeri flight services il più affidabili possibile”, conclude Oliver Buchhofer. “Sono estremamente grato per le performance eccezionali che i nostri dipendenti hanno offerto nelle ultime settimane”. Tuttavia, Buchhofer non è ancora del tutto soddisfatto: “Come Swiss airline, anche noi aspiriamo a essere puntuali”, continua. “Questo è un obiettivo che non abbiamo raggiunto. Dobbiamo migliorare qui. Stiamo già imparando le nostre lezioni per l’estate 2024 e abbiamo già intrapreso strette consultazioni con i nostri partner a tal fine”.

“A seguito dell’attuale orientamento chiaro e coerente nell’offrire ai propri clienti uno stable air travel product (compreso operare voli con ritardi, ove necessario), la punctuality performance di SWISS per questa estate è stata inferiore ai suoi obiettivi.

Con il 56,7%, poco più della metà dei voli della compagnia nelle ultime quattro settimane è arrivata puntuale a destinazione. Il 25,3% di loro è arrivato con più di 30 minuti di ritardo. I ritardi in questione erano principalmente attribuibili a fattori esterni come condizioni meteorologiche avverse (e conseguenti sospensioni delle ground handling activities), sostanziali riduzioni delle Zurich Airport’s arrival and departure capacities in easterly ‘bise’ wind conditions, carenza di personale all’interno dell’Europe’s air traffic control.

Tuttavia, la puntualità di SWISS ha mostrato una nuova tendenza al rialzo nelle prime settimane di agosto. I suoi dipendenti continuano a fare del loro meglio, a terra e in volo, per portare i viaggiatori a destinazione come previsto. Anche qui sono stati aiutati sia da un calo dei volumi delle European strike actions e da una tangibile stabilizzazione delle condizioni meteorologiche generali.

SWISS continua a consigliare ai propri clienti di utilizzare appieno l’app SWISS e di utilizzare la online SWISS Travel Briefing guide per assicurarsi che siano preparati in modo ottimale per il loro viaggio”, conclude SWISS.

(Ufficio Stampa SWISS International Air Lines – Photo Credits: SWISS International Air Lines)