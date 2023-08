Qatar Airways aumenta la frequenza verso New York a tre voli al giorno

A partire dal 30 ottobre 2023, Qatar Airways aumenterà la frequenza verso New York (JFK) da due a tre voli giornalieri. “Offrendo nuovi collegamenti tra New York e più di 80 destinazioni in Medio Oriente, Africa, Asia meridionale e Sud-est asiatico, i nuovi voli arriveranno comodamente la mattina presto e partiranno in tarda serata da New York (JFK)“, afferma Qatar Airways.

“I clienti di tutti gli Stati Uniti beneficeranno anche della migliore connettività tra JetBlue e Qatar Airways via New York. Con 3 voli al giorno programmati al mattino, pomeriggio e sera, i collegamenti senza soluzione di continuità da Detroit, Raleigh-Durham, Orlando o Tampa, verso Doha, Kathmandu, Bangkok o Johannesburg non sono mai stati così facili. I membri di entrambi i programmi fedeltà – Qatar Airways Privilege Club e JetBlue TrueBlue – possono guadagnare miglia dai rispettivi voli in codeshare.

La partnership strategica di Qatar Airways con American Airlines continua inoltre ad espandersi, con American Airlines che lancia voli dal suo hub di Philadelphia a Doha, a partire dal 28 ottobre 2023. I nuovi servizi Philadelphia – Doha di American Airlines offriranno ai clienti opzioni e vantaggi di viaggio senza soluzione di continuità, collegandosi a più oltre 90 città in Nord America, Caraibi e America centrale e in oltre 80 città in Africa, Medio Oriente, Asia meridionale e Sud-est asiatico.

Alaska Airlines e Qatar Airways offriranno inoltre ai clienti della costa occidentale una migliore connettività con una significativa espansione del codeshare e distribution enablement. Nelle prossime settimane gli ospiti potranno prenotare per più destinazioni oltre Doha sul sito Web di Alaska Airlines“, prosegue Qatar Airways.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Continuiamo a offrire connettività continua ai nostri passeggeri dal mercato statunitense e oltre, con il supporto dei nostri partner strategici. Il nostro fermo impegno nei confronti dei nostri partner statunitensi di lunga data, American Airlines, JetBlue e Alaska Airlines, si basa sulla nostra missione di collegare il mondo attraverso il nostro hub alle nostre 160 destinazioni e altro ancora. Non vediamo l’ora di costruire più connessioni e unire i passeggeri globali di tutto il mondo”.

Qatar Airways serve destinazioni chiave negli Stati Uniti come Atlanta (ATL), Boston (BOS), Chicago (ORD), Dallas Fort Worth (DFW), Houston (IAH), Los Angeles (LAX), Miami (MIA), New York (JFK), Philadelphia (PHL), San Francisco (SFO), Seattle (SEA) e Washington DC (IAD).

Flight Schedule per New York (JFK) (tutti gli orari sono locali):

Ogni giorno:

Da Doha (DOH) a New York (JFK) – Volo QR701: partenza 08:15; arrivo 15:05.

Da New York (JFK) a Doha (DOH) – Volo QR702: partenza 20:20; arrivo 16:45+1.

Da Doha (DOH) a New York (JFK) – Volo QR705: partenza 15:30; arrivo 22:20.

Da New York (JFK) a Doha (DOH) – Volo QR704: partenza 10:15; arrivo 06:40+1.

Aggiunta giornaliera dal 30 ottobre 2023:

Da Doha (DOH) a New York (JFK) – Volo QR703: partenza 01:25; arrivo 08:15.

Da New York (JFK) a Doha (DOH) – Volo n. QR706: partenza 01:20; arrivo 21:45.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)