Eurowings amplia la partnership con Smartwings

Eurowings spinge la crescita paneuropea nella sua base di Praga. “La più grande leisure airline tedesca intensifica la sua collaborazione con la compagnia aerea ceca Smartwings. Nell’ambito di un bilateral codeshare agreement, i collegamenti operati da Smartwings da Praga possono ora essere prenotati anche con codici di volo Eurowings.

Al momento del lancio, la cooperazione in codeshare tra le compagnie aeree partner include voli per la metropoli mediterranea di Tel Aviv, per la storica città di Valencia in Spagna, per Spalato sulla costa dalmata della Croazia e per Nizza sulla Costa Azzurra. Ci sono piani per espandere gradualmente la gamma di rotte.

I clienti Eurowings beneficeranno quindi di una gamma più ampia di collegamenti diretti dalla capitale ceca. I collegamenti Eurowings da Praga continueranno inoltre ad essere offerti con numeri di volo Smartwings e commercializzati tramite smartwings.com e altri canali. La prima fase dell’accordo di codeshare tra le due compagnie aeree è già iniziata nel marzo 2022″, afferma Eurowings.

“La cooperazione tra Eurowings e Smartwings rafforza la nostra posizione presso la nostra base europea a Praga e ci consente di offrire ai nostri clienti ancora più opzioni di viaggio dalla Repubblica Ceca. La nostra partnership con Smartwings, che è ben consolidata nel mercato interno ceco, rafforza la nostra pan-European growth strategy”, afferma Jens Bischof, Eurowings CEO.

“Siamo lieti di approfondire la nostra collaborazione codeshare con il nostro partner chiave Eurowings. Con questo accordo di codeshare, le reti delle nostre due compagnie aeree saranno meglio collegate, aumentando significativamente il numero di collegamenti aerei verso un ampio portafoglio di destinazioni per i nostri clienti”, ha affermato Roman Vik, CEO di Smartwings.

“Eurowings ripercorre una prima metà dell’estate 2023 ad alta intensità di viaggi dalla sua base europea a Praga. Nella sola prima metà dell’anno, la controllata Lufthansa ha registrato circa 300.000 passeggeri da e per la capitale ceca. Ciò significa che la compagnia aerea è stata in grado di aumentare il volume di passeggeri nella Repubblica Ceca di oltre il 30% su base annua nell’intenso travel year 2023.

Eurowings collega già la capitale ceca con voli non-stop verso un massimo di 20 metropoli e regioni di vacanza in Europa. Con una nuova aggiunta a partire dal 1° novembre, vi saranno fino a tre voli settimanali per Agadir, Marocco, il martedì, il mercoledì e il sabato. Ciò rende Eurowings la prima compagnia aerea ad offrire voli di linea dalla Repubblica Ceca al Marocco“, prosegue Eurowings.

“Guardiamo indietro all’avvio di successo della nostra base di Praga, che abbiamo costantemente sviluppato negli ultimi due anni e che intendiamo espandere ulteriormente”, afferma Jens Bischof, CEO di Eurowings.

“Dall’apertura della sua base nella capitale ceca, la compagnia aerea di Lufthansa Group ha notevolmente ampliato i suoi servizi nell’Europa centrale e si è rapidamente affermata nel mercato ceco. Eurowings ha ora tre aeromobili Airbus A320 basati a Praga, compresi gli equipaggi locali. I voli sono operati da Eurowings Europe, la Eurowings pan-European flight operation.

Con il forte ritorno dell’industria dei viaggi, la compagnia aerea di Lufthansa Group dovrebbe avvicinarsi per la prima volta alla soglia dei 5.000 dipendenti entro la fine dell’anno e addirittura superarla il prossimo anno. La compagnia è anche alla ricerca di piloti e assistenti di volo presso le sue basi europee, tra cui Praga. Gli interessati possono trovare tutte le offerte di lavoro e ulteriori informazioni su lufthansagroup.careers/eurowings“, conclude Eurowings.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)