Qantas incrementa la sua international capacity con il ritorno di ulteriori aeromobili in flotta

Qantas ha annunciato oggi un altro aumento della sua capacità internazionale in vista del ritorno di ulteriori aeromobili nella sua flotta.

“Le destinazioni con maggiore capacità annunciate includono New York, Los Angeles, Johannesburg e Bali. Qantas Group è attualmente a circa l’80% dei suoi livelli di capacità internazionale pre-COVID, che è quasi raddoppiata nell’ultimo anno. Questa dovrebbe raggiungere il 100% entro marzo 2024, con i voli aggiuntivi che porteranno la capacità oltre quel livello da luglio 2024 in poi.

Qantas ha ricevuto tre Boeing 787 tanto attesi negli ultimi mesi ed è gradualmente in grado di rimettere in servizio altri Airbus A380 man mano che completano la post-storage maintenance, consentendo ai livelli di volo di aumentare costantemente per soddisfare la forte domanda di viaggio.

Il vettore sta pubblicando più di 250.000 posti aggiuntivi da e per l’Australia che includono:

Sydney-Bali: il più grande Airbus A330 sostituirà i voli giornalieri con Boeing 737 a partire da ottobre di quest’anno, con più premium seats and fully-flat beds in Business Class.

Sydney-Auckland-New York: dopo il successo del lancio della nuova rotta nel giugno di quest’anno, i voli aumenteranno da quattro a settimana a tutti i giorni a partire da agosto 2024.

Sydney-Johannesburg: per la prima volta gli A380 Qantas opereranno in Sud Africa a partire da luglio 2024, quasi raddoppiando la capacità durante i periodi di punta.

Melbourne-Los Angeles: la capacità aumenterà di circa il 20%, con più voli A380 sulla rotta da luglio 2024.

Sydney-Los Angeles: i voli aumenteranno da otto a nove a settimana a partire da luglio 2024, operati con un mix di aeromobili 787 e A380.

I biglietti saranno disponibili per l’acquisto da martedì su qantas.com e tramite le agenzie di viaggio”, afferma Qantas Group.

Il CEO di Qantas International, Cam Wallace, ha affermato che i voli aggiuntivi aiuteranno a sostenere la domanda sostenuta di viaggi internazionali, fornendo una spinta all’industria del turismo: “Centinaia di migliaia di posti extra sulla nostra rete sono un’ottima notizia per i nostri clienti che pianificano il loro prossimo viaggio all’estero. Sappiamo che i nostri clienti sono alla ricerca di un grande valore e questa capacità aggiuntiva eserciterà una maggiore pressione al ribasso sulle tariffe. La capacità aggiuntiva sarà in gran parte resa possibile grazie al ritorno dei nostri ultimi due A380 nella flotta Qantas dopo heavy maintenance and cabin improvements”.

“L’annuncio di oggi segue il milione di posti precedentemente annunciato che verrà aggiunto al network della compagnia aerea nel corso del prossimo anno con nuove rotte, aeromobili più grandi e più voli verso destinazioni popolari.

Le rotte precedentemente annunciate che inizieranno nei prossimi mesi includono:

Sydney-Shanghai riprenderà alla fine di ottobre, operando per la prima volta da più di tre anni.

Brisbane-Honiara e Brisbane-Wellington in partenza a fine ottobre.

I clienti possono utilizzare i COVID credits al momento della prenotazione dei voli Qantas. A giugno Qantas ha lanciato un online Find My Credit tool per aiutare a riunire i clienti con prenotazioni risalenti al 2020 che sono state cancellate a causa di improvvise e ripetute chiusure dei confini. La data di scadenza del viaggio per questi crediti è stata estesa, dando ai clienti 12 mesi in più per viaggiare, a condizione che prenotino entro il 31 dicembre di quest’anno”, conclude Qantas Group.

(Ufficio Stampa Qantas Group)