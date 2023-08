ITA Airways: in vendita i voli in continuità territoriale fra Trieste e Milano Linate

ITA Airways comunica che sono in vendita i voli in continuità territoriale fra Trieste e Milano Linate per volare dal 1° settembre 2023.

“La Compagnia si è aggiudicata la gara indetta da ENAC per gestire la rotta in esclusiva fino al 31 agosto 2026 ed è stata autorizzata da ENAC ad avviare la vendita dei biglietti per la corrente stagione di traffico fino al 28 ottobre 2023.

L’operativo prevede due frequenze giornaliere dal lunedì al venerdì ed una frequenza il sabato, con orari che garantiranno la partenza da Trieste nella prima mattinata e il rientro da Milano Linate in serata.

Sarà possibile acquistare i voli presso le agenzie di viaggio e su tutti i canali di vendita di ITA Airways, come il sito ita-airways.com e il call center della Compagnia”, afferma ITA Airways.

“I biglietti che prevedono tariffe ridotte per residenti in Friuli Venezia Giulia, studenti under 27 residenti in Friuli Venezia Giulia e per passeggeri over 65 residenti in Friuli Venezia Giulia che viaggiano per motivi di salute saranno inizialmente distribuiti via call center senza oneri economici aggiuntivi e, una volta completati i necessari adeguamenti informatici, saranno acquistabili anche sul sito web della Compagnia.

Con questi operativi ITA Airways assicura così la mobilità e la connettività dei passeggeri residenti in Friuli Venezia Giulia con le destinazioni domestiche e internazionali operate da ITA Airways e dai suoi vettori partner dall’aeroporto di Milano Linate“, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways – Photo Credits: ITA Airways)