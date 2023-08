Il personale di bordo di Emirates ha superato i 20.000 membri e continua ad aumentare

Emirates informa: “Emirates pone al centro dell’esperienza di viaggio dei suoi clienti un eccezionale personale di bordo che garantisce un’esperienza di volo premium a 38.000 piedi, tipica di Emirates. Il personale di bordo di Emirates ha recentemente superato l’importante traguardo di 20.000 persone che adesso fanno parte del team, mentre la compagnia aerea continua a reclutare cabin crew a livello globale per soddisfare le sue aspettative di crescita.

Dal 2022, la compagnia aerea ha ospitato eventi di reclutamento in 340 città in 6 continenti, con l’obiettivo di rispecchiare realmente la diversità del suo team di bordo e delle destinazioni che serve.

L’uniforme dell’equipaggio di cabina di Emirates, immediatamente riconoscibile, ha subito quattro trasformazioni in tre decenni, compreso il design del leggendario stilista spagnolo Paco Rabanne che ha vestito l’equipaggio nel 1997. La compagnia aerea ha sempre mantenuto l’iconico beige e le minime modifiche moderne sono rimaste fedeli allo stile elegante e classico che l’uniforme ha richiamato nel corso degli anni”.

“Tra i due membri dell’equipaggio di bordo che hanno indossato la maggior parte di queste varianti dell’uniforme, ci sono un commissario di bordo emiratino che è entrato nel 1987, e la più longeva donna dell’equipaggio di cabina, che è entrata a far parte della compagnia nel 1994.

Grazie a un team diversificato che rappresenta oltre 140 nazionalità e 130 lingue parlate, e a un “ufficio” situato a oltre 38.000 piedi e città diverse ogni settimana, il personale di bordo di Emirates è costantemente affascinato dalla natura in continua evoluzione del lavoro e sfidato a raggiungere il suo pieno potenziale.

Molti membri dell’equipaggio sono stati a lungo parte della storia di crescita di Emirates, con oltre 4.000 membri dell’equipaggio che hanno prestato servizio tra i 5 e i 9 anni; quasi 3.000 che hanno prestato servizio tra i 10 e i 14 anni; oltre 1.500 membri dell’equipaggio che hanno prestato servizio tra i 15 e i 19 anni; e circa 400 membri dell’equipaggio che hanno tagliato il traguardo dei 20 anni di servizio. Tre membri dell’equipaggio lavorano per la compagnia aerea da oltre 30 anni.

Le opportunità di avanzamento di carriera per l’equipaggio di cabina includono il passaggio a una cabina superiore, la nomina a supervisore di cabina, addestratore o commissario di bordo. Oggi la compagnia aerea ha più di 1.100 capocabina che sono avanzati dai ranghi dell’equipaggio di cabina junior, dopo aver completato con successo una formazione e valutazioni rigorose.

L’equipaggio di cabina ha anche accesso ai più recenti programmi di formazione, ai corsi di LinkedIn e all’opportunità di candidarsi alle offerte di lavoro interne di Emirates Group“, prosegue Emirates.

“In vista della sua prossima fase di crescita, la compagnia aerea organizzerà eventi di reclutamento globale in centinaia di città nel corso di tutto l’anno.

L’equipaggio di cabina di Emirates incarna davvero uno stile di vita cosmopolita, poiché ha sede a Dubai, una città vibrante in cui vivono 200 nazionalità, rinomata per i suoi hotel, i ristoranti, lo scenario gastronomico, le attività per il tempo libero e, infine, per essere una delle città più sicure al mondo.

Emirates offre all’equipaggio di cabina uno stipendio e una paga competitivi ed esenti da imposte, l’ammissibilità alla partecipazione agli utili, il soggiorno in hotel, le spese di scalo, viaggi e merci a condizioni agevolate, ferie annuali, biglietti per le ferie, alloggio ammobiliato, trasporto da e per il lavoro, un’eccellente copertura assicurativa medica sulla vita e dentistica, servizi di lavanderia e altri benefit. L’equipaggio di cabina di Emirates può anche beneficiare di biglietti scontati per amici e familiari. Grazie alla posizione geografica unica di Dubai e alla rete di oltre 130 destinazioni della compagnia aerea, creare ricordi con i propri cari è semplicemente a “portata di aereo”.

Tutti i nuovi membri dell’equipaggio di cabina seguono un’intensa formazione di 8 settimane sui più alti standard di ospitalità, sicurezza e fornitura di servizi nella modernissima struttura di Emirates a Dubai. Per non parlare delle preziose competenze personali acquisite lavorando con all’interno di una comunità di equipaggi diversi e sperimentando nuove destinazioni e culture attraverso il network Emirates“, continua Emirates.

“Per gli aspiranti membri dell’equipaggio, l’opportunità di entrare a far parte di Emirates è a un solo evento di reclutamento. Per saperne di più sui requisiti, i benefit, il programma di formazione, il calendario globale degli eventi di reclutamento e per candidarsi, visitare la pagina Emirates Cabin Crew careers qui: https://www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew/“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)