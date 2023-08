Qatar Airways celebra la FIFA Women’s World Cup Australia & New Zealand 2023™ Final

Qatar Airways informa: “Qatar Airways, Official Airline Partner of FIFA, ha celebrato la conclusione di una straordinaria FIFA Women’s World Cup Australia & New Zealand 2023™, coinvolgendo il pubblico globale e nazionale e continuando l’eredità della collaborazione tra la compagnia aerea e la FIFA. Aggiungendo un tocco di eleganza di Qatar Airways alla cerimonia di premiazione, il personale di cabina della compagnia aerea ha consegnato le ambite medaglie d’oro e d’argento ai finalisti, dopo la vittoria per 1-0 della Spagna contro l’Inghilterra nella finalissima svoltasi a Sydney il 20 agosto, e le medaglie di bronzo alla Svezia per aver ottenuto la vittoria come 3° classificato il 19 agosto.

Nell’ambito dell’impegno di Qatar Airways nel portare l’entusiasmo del torneo più vicino ai fan e alle comunità, la compagnia aerea ha anche presentato il FIFA Women’s World Cup 2023™ Winner’s Trophy in Sydney. Questa coinvolgente iniziativa ha permesso ai fan di conoscere da vicino il prestigioso FIFA Women’s World Cup™ Winner’s Trophy, celebrando le straordinarie atlete che hanno gareggiato e riflettendo l’impegno di Qatar Airways nel connettere le persone attraverso lo sport”.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Siamo onorati di essere stati la compagnia aerea partner ufficiale della FIFA Women’s World Cup Australia & New Zealand 2023™. Questo importante evento celebra il talento delle fantastiche squadre sul campo, rendendo questa partnership in linea con la nostra missione di connettere le persone attraverso lo sport”.

“La compagnia di bandiera dello Stato del Qatar è partner della FIFA dal maggio 2017, supportando national teams and football clubs nel loro viaggio verso il palcoscenico più grande del mondo. In qualità di Official Airline Partner, Qatar Airways ha supportato diverse competizioni tra cui la FIFA World Cup Russia™ 2018, la FIFA Women’s World Cup France 2019™, la FIFA Club World Cup Qatar 2019™ e 2020™, la FIFA Arab Cup Qatar 2021™ e la più recente FIFA World Cup Qatar 2022™.

Con una rete di oltre 160 destinazioni, Qatar Airways facilita il movimento degli appassionati di sport di tutto il mondo per vedere le loro squadre preferite. Nel Regno Unito, la compagnia opera 100 voli settimanali per Birmingham, Edimburgo, London Gatwick, London Heathrow e Manchester. In Spagna, la compagnia aerea ha una frequenza di 35 voli settimanali per Barcellona, Madrid e Malaga. Qatar Airways opera 42 voli settimanali verso l’Australia, tra cui Adelaide, Brisbane, Melbourne, Perth e Sydney. A partire dal 1 settembre, la compagnia aerea riprenderà i voli diretti per Auckland, Nuova Zelanda, attualmente servita tramite Adelaide”, prosegue Qatar Airways.

“Mentre il sipario cala sulla nona edizione della FIFA Women’s World Cup™, Qatar Airways continua a dedicarsi a coltivare l’eredità di sportività, unità ed eccellenza che definisce sia la compagnia aerea che la FIFA. Insieme, Qatar Airways e FIFA si impegnano a creare momenti che ispirino e uniscano le persone”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)