LATAM Airlines Perú inaugura il 2 dicembre il collegamento Londra – Lima

LATAM Airlines continua a rafforzare la sua offerta con il lancio della connessione Londra – Lima. L’operazione, che ha ottenuto il via libera governativo, vedrà l’inizio delle operazioni il 2 dicembre con una frequenza di 5 voli per settimana (ogni lunedi, martedì, mercoledì, giovedì e sabato).

“Con un volo di 12 ore operato con un Boeing 787-9, il collegamento avvicinerà il Perù a Londra e da qui all’Europa. La capcità del 787-9 conta 30 passeggeri in Premium Business e 270 in Economy. La programmazione del volo è dettagliata di seguito:

LHR-LIM LA2489 – Lun, Mar, Mer, Gio, Sab – 22:30 06:35.

LIM-LHR LA2488 – Lun, Mar, Mer, Gio, Sab – 21:00 14:00.

L’annuncio di LATAM Airlines sulla rotta Londra-Lima riconferma l’attenzione del vettore allo sviluppo economico peruviano in ambito commerciale e turistico attraverso l’ampliamento delle connessioni internazionali del paese”, afferma LATAM Airlines.

“Siamo entusiasti di questa nuova operazione. Il volo da Londra Heathrow International Airport a Lima rappresenta una tappa storica per LATAM Airlines che diventa così l’unica compagnia a unire Regno Unito e Peru con una connessione diretta. Questo volo si aggiunge ai 12 settimanali per San Paolo e rafforza la nostra posizione nella regione, confermando come LATAM Airlines sia la scelta migliore per raggiungere il Sudamerica, grazie al collegamento con 143 aeroporti in 22 paesi”, commenta Davide Ioppolo, Regional Commercial Director dell’Europa Centrale e meridionale, Regno Unito, Paesi Nordici, Medio Oriente e Sud Africa.

Ross Baker, Chief Commercial Officer di Heathrow, dichiara: “Diamo un caloroso benvenuto al nuovo volo operativo su Heathrow verso Lima proposto da LATAM Airlines, unico collegamento diretto verso il Peru. Grazie ad un accesso semplificato al visto e l’adesione comune al CPTPP, i passeggeri e gli esportatori britannici trarranno grande beneficio da questo accesso diretto al paese. Che si tratti di viaggi business o mirati alla scoperta di siti unici come il Machu Picchu, siamo entusiasti di dare il benvenuto ai primi fruitori di questa nuova tratta”.

“LATAM Airlines opera dall’Europa verso il Sud America in sei paesi: Spagna, Portogallo, Regno Unito, Francia, Italia e Germania con un’ampia offerta sia per il traffico business che leisure. Il vettore ha recentemente annunciato importanti sviluppi da Lisbona verso San Paolo (Guarulhos) a partire dal prossimo novembre, con collegamenti che oscillano tra le 10 e 11 frequenze settimanali offerte con l’aeromobile più grande del panorama internazionale, il Boeing 777 che permetterà un’aumento dell’offerta del 90%.

I biglietti aerei sono attualmente in vendita sul sito www.latamairlines.com e in agenzia viaggio”, conclude LATAM Airlines.

(Ufficio Stampa LATAM Airlines Group)