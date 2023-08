Air New Zealand firma per due ATR 72-600 con opzioni

Air New Zealand e il produttore di aerei regionali ATR, hanno annunciato oggi la firma di un ordine fermo per due nuovi ATR 72-600 e opzioni per altri due. Le consegne sono previste per la seconda metà del 2024 e l’inizio del 2025. Air New Zealand opererà quindi la quarta flotta ATR più grande al mondo.

“Questi ulteriori aeromobili sosterranno la crescita della compagnia aerea, rafforzando ulteriormente la sua rete in tutta la Nuova Zelanda. Questi nuovi ATR, gli aerei regionali con le emissioni più basse sul mercato, saranno equipaggiati con motori PW127XT, che offrono un’ulteriore riduzione del consumo di carburante del 3% rispetto alla versione precedente del motore, consentendo una riduzione del 45% delle emissioni di CO2 rispetto ai regional jet di dimensioni simili”, afferma ATR.

Baden Smith, Air New Zealand’s General Manager of Fleet Strategy and Delivery, ha dichiarato: “I nostri ATR 72-600 sono parte integrante del network domestico di Air New Zealand. Grazie alla rete a corto raggio e altamente connessa della Nuova Zelanda, gli aerei ATR sono perfetti per mantenere i Kiwi collegati nei 20 porti tra cui voliamo. Con l’elevata domanda di viaggi aerei, in particolare in Nuova Zelanda, siamo entusiasti di accogliere due nuovi aerei ATR nella nostra flotta dalla fine del 2024”.

Alexis Vidal, SVP Commercial di ATR, ha aggiunto: “Il rapporto di ATR con Air New Zealand è inestimabile. Nel corso degli anni siamo cresciuti, abbiamo innovato e ampliato insieme i confini del trasporto aereo regionale. Il motivo è che creiamo un’accoppiata perfetta: per prosperare in Nuova Zelanda, un aereo deve essere versatile, efficiente e quindi a basse emissioni. Non sorprende che Air New Zealand operi la quarta flotta ATR più grande del mondo. Siamo davvero grati per la loro rinnovata fiducia”.

(Ufficio Stampa ATR – Photo Credits: Pierre Barthe – ATR)