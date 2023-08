Norwegian riporta ottimi risultati nel secondo trimestre 2023

Norwegian ha registrato un operating profit (EBIT) di NOK 651 milioni nel secondo trimestre 2023, caratterizzato da una forte performance operativa nel contesto dell’intensa stagione dei viaggi estivi. Inoltre, la nuova loyalty company di Norwegian e Strawberry ha annunciato oggi che Avida è stata scelta come partner finanziario preferito. Insieme all’accordo recentemente annunciato da Norwegian per l’acquisizione di Widerøe, queste nuove partnership contribuiranno a offrire esperienze di viaggio ancora migliori e senza interruzioni.

“Per il secondo trimestre 2023, Norwegian ha conseguito un operating profit (EBIT) di NOK 651 milioni. Il profit before tax (EBT) ammonta a NOK 538 milioni. La posizione di liquidità è migliorata nel corso del trimestre, con liquidità e mezzi equivalenti che superano NOK 9,3 miliardi. Alla fine del trimestre, la flotta Norwegian comprendeva 81 aerei.

Norwegian ha registrato 5,6 milioni di passeggeri nel trimestre, in aumento rispetto ai 5,0 milioni di passeggeri del secondo trimestre 2022. La produzione è aumentata del 44% rispetto al trimestre precedente, poiché Norwegian ha aumentato la capacità in vista dell’intensa stagione dei viaggi estivi. Il load factor trimestrale è stato dell’84,4%, in aumento rispetto all’81,2% dello stesso periodo dell’anno scorso”, afferma Norwegian.

“Questo trimestre ha dimostrato la nostra capacità di aumentare la capacità e fornire performance operative eccellenti, per diventare una delle principali compagnie aeree in Europa. Questi risultati sono stati resi possibili grazie a oltre 4.700 nostri colleghi che lavorano instancabilmente per garantire che i nostri passeggeri arrivino a destinazione nel modo più agevole possibile. Volando esclusivamente con nostri aerei e equipaggi, possiamo offrire ‘the Norwegian way’ a tutti i nostri clienti. La nostra seamless customer experience ci ha reso una delle compagnie aeree più amate nei paesi nordici”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian.

“La puntualità, ovvero la percentuale di voli in partenza nei tempi previsti, è stata dell’81,5% nel trimestre, rispetto al 78,8% dello stesso periodo dell’anno scorso. La regolarità, la quota dei voli effettuati, è stata del 99,5%. Cirium, la società di consulenza aeronautica globale, ha nominato Norwegian la compagnia aerea europea più puntuale a maggio. Nei mesi di aprile, giugno e luglio, Norwegian si è classificata tra le prime tre compagnie aeree europee”, prosegue Norwegian.

“La stagione estiva del 2023 sarà una delle migliori della nostra storia e sono felice che le prenotazioni in anticipo rimangano forti, con il ritorno dei business travel e altri passeggeri che pianificano le loro vacanze autunnali”, ha affermato Karlsen.

“Ad aprile, Norwegian ha annunciato una partnership storica con Norsk e-Fuel per costruire il primo full scale e-fuel plant al mondo in Mosjøen, Norvegia. L’impianto produrrà sustainable aviation fuels (SAF). Si stima che la partnership garantirà circa il 20% della domanda totale di Norwegian per il SAF entro il 2030. Inoltre, Norwegian investirà più di NOK 50 milioni per una partecipazione di minoranza nella società.

A giugno Norwegian ha annunciato una nuova partnership con Strawberry, ex Nordic Choice Hotels, per creare una joint loyalty company, offrendo un ecosistema condiviso per i loyalty programmes. La loyalty company ha raggiunto oggi il suo prossimo traguardo con l’annuncio che Avida Finans AB, di proprietà di KKR, diventerà il partner finanziario preferito, sviluppando servizi finanziari di prossima generazione per oltre 7 milioni di membri. Al completamento, che è soggetto a determinate condizioni di chiusura e all’approvazione normativa, Norwegian e Strawberry deterranno una proprietà paritaria nella loyalty company, mentre Avida acquisirà una quota pari a circa il 2%. Norwegian prevede di registrare un utile non ricorrente associato di circa NOK 800 milioni al momento del closing finale, previsto nel quarto trimestre 2023.

Inoltre, Norwegian ha recentemente vinto un contratto esclusivo con le Norwegian Armed Forces, dimostrando ancora una volta l’interessante offerta della compagnia aerea. Norwegian si è aggiudicata, tra l’altro, l’appalto sulla base delle sue misure concrete per ridurre le emissioni e della sua capacità di soddisfare gli elevati standard delle Forze Armate nel fornire soluzioni più sostenibili.

A luglio Norwegian ha annunciato di aver stipulato un accordo per l’acquisizione di Widerøe, la compagnia aerea regionale norvegese, per un corrispettivo in contanti di NOK 1,125 miliardi, soggetto a determinate condizioni di chiusura. La transazione creerà un’offerta migliore per i clienti, con una migliore connettività e un’esperienza end-to-end senza soluzione di continuità. Inoltre, l’acquisizione favorirà gli azionisti, collegando insieme le reti di rotte complementari e realizzando significative sinergie operative. Il closing dell’operazione, soggetto all’approvazione della Norwegian Competition Authority, è previsto entro la fine del quarto trimestre 2023″, continua Norwegian.

“I clienti di Norwegian apprezzano molto le ottime performance operative della compagnia aerea e l’attraente e crescente rete di rotte. L’acquisizione di Widerøe e lo sviluppo di un ecosistema condiviso per loyalty programmes con partner attraenti garantiranno ulteriormente che Norwegian rimanga un partner di viaggio preferito in tutti i paesi nordici”, conclude Norwegian.

(Ufficio Stampa Norwegian – Photo Credits: Norwegian)