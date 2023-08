British Airways celebra 75 anni di collegamento tra Regno Unito e Giappone

75 anni fa, British Airways (precedentemente nota come British Overseas Airways Corporation o BOAC) divenne la prima compagnia aerea britannica ad operare voli passeggeri tra il Regno Unito e il Giappone.

“Il 19 marzo 1948, la BOAC estese il suo Poole-Hong Kong Plymouth class flying boat service a Iwakuni. A novembre il servizio settimanale è stato ulteriormente esteso a Yokohama, Tokyo, con voli che impiegavano sette giorni e facevano scalo in sette città lungo il percorso: Augusta, Alessandria, Karachi, Calcutta, Bangkok, Hong Kong e Iwakuni.

Per commemorare questo traguardo, la compagnia aerea sta lanciando la sua ultima business class Club Suite cabin sui voli tra London Heathrow e Tokyo Haneda. Dal 31 ottobre British Airways sarà l’unica compagnia aerea a offrire una business class suite con full privacy door sui voli diretti tra il Regno Unito e il Giappone. Club Suite è stata progettata per offrire privacy, comfort e spazio ai clienti che desiderano lavorare, riposarsi e giocare”, afferma British Airways.

Colm Lacy, Chief Commercial Officer di British Airways, ha dichiarato: “Tutto è iniziato con un idrovolante e ora Tokyo è una delle nostre destinazioni più longeve e apprezzate. Siamo incredibilmente orgogliosi della nostra eredità, è stato un piacere mettere in contatto i viaggiatori britannici con il Giappone dal 1948 e non vediamo l’ora di servirli per i prossimi 75 anni e oltre, mentre continuiamo a investire in nuovi prodotti, customer experience e tecnologia”.

“Ispirandosi ai menu storici del vasto archivio della compagnia aerea, gli chef hanno creato piatti celebrativi per tutte e quattro le cabine, che verranno serviti sui voli da Heathrow a Haneda dal 1° settembre al 31 ottobre. I clienti potranno gustare i piatti più popolari serviti sulla rotta nel 1969 e la compagnia aerea ha anche creato una torta celebrativa con meringa alle ciliegie, il dolce tipico di cui godevano i passeggeri sulla tratta London – Anchorage quello stesso anno.

Il Club Suite flat-bed seat offre accesso diretto al corridoio e una suite door per una maggiore privacy, in configurazione 1-2-1. Vanta il 40% di storage space in più, tra cui vanity unit and mirror, Wi-Fi e schermi per l’intrattenimento in volo da 18,5 pollici. Gli ultimi business class seats saranno disponibili sui voli BA6 e BA5, operati dalla flotta B777-300ER.

Nella Club World cabin, i clienti possono usufruire di un lussuoso cuscino in peluche e di una calda trapunta di The White Company, di un amenity kit e di un’esperienza culinaria migliorata.

Dal 1° settembre i passeggeri che viaggiano nella First cabin da e per Tokyo potranno sperimentare il servizio più esclusivo della compagnia aerea, con loungewear and amenity kits disegnati dal marchio di moda britannico di lusso Temperley London, prodotti ELEMIS e biancheria realizzata con bottiglie di plastica riciclata”, prosegue British Airways.

“L’aereo Boeing 777-300ER con Club Suite opererà tra London Heathrow e Tokyo Haneda dal 31 ottobre 2023 al 29 marzo 2024, soggetto a modifiche operative.

Club Suite è in fase di implementazione su tutta la flotta a lungo raggio della compagnia aerea. La First sarà disponibile su tutti i voli per Tokyo tra il 1 settembre 2023 e il 29 marzo 2024″, conclude British Airways.

(Ufficio Stampa British Airways)