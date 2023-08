Qatar Airways partner strategico di Expo 2023 Doha

Qatar Airways informa: “Mentre cresce l’attesa globale per Expo 2023 Doha, Qatar Airways, la compagnia aerea di bandiera dello Stato del Qatar, è orgogliosa di annunciare il suo ruolo di partner strategico ufficiale per l’evento storico. Destinata a essere la prima A1 International Horticultural Exhibition in Qatar, Medio Oriente e Nord Africa, la prestigiosa partnership sottolinea l’impegno di Qatar Airways nel portare l’attenzione globale all’Expo 2023 Doha e nel promuovere il Qatar come una delle principali destinazioni di viaggio.

Expo 2023 Doha, che dovrebbe attirare circa 3 milioni di visitatori da tutto il mondo, si svolgerà nel pittoresco Al Bidda Park, affacciato sulle acque azzurre del Golfo Persico. L’evento, della durata di sei mesi, si svolgerà da ottobre 2023 a marzo 2024 e offrirà ai visitatori ricche esperienze, da splendidi giardini e discorsi stimolanti, all’arte e alla cucina, nonché un focus su soluzioni innovative per mitigare la desertificazione.

Per celebrare la partnership, adornata con l’emblema di Expo 2023 Doha, Qatar Airways svelerà un’esclusiva aircraft livery nel prossimo mese”.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “I prossimi mesi promettono una serie di esperienze culturali, ambientali e innovative in Qatar per i visitatori di tutto il mondo. In qualità di partner strategico ufficiale per Expo 2023 Doha, non vediamo l’ora di accogliere ospiti internazionali in Qatar, offrendo loro la nostra ospitalità esclusiva e collegandoli a questo evento”.

“I viaggiatori a bordo di Qatar Airways potranno inoltre vivere un’esperienza indimenticabile che inizia con un video di benvenuto sull’orticoltura e continua per tutto il viaggio in volo, offrendo loro opere d’arte celebrative ed esclusive opzioni ristorative salutari, che saranno implementate sia nelle cabine Premium che Economy su selezionati percorsi.

Discover Qatar, la Destination Management Company di Qatar Airways, offre voucher di ingresso gratuiti a tutti i viaggiatori internazionali per tutta la durata dell’Expo 2023 Doha. Ciò include pacchetti stopover le cui opzioni vanno dallo Standard Stopover, che presenta sistemazioni in hotel a 4 stelle a partire da 14 USD a notte, al Premium Stopover, che presenta una selezione di hotel a 5 stelle a partire da 23 USD. Per coloro che desiderano il massimo del lusso, il Luxury Stopover offre lussuosi soggiorni in hotel a 5 stelle, colazione inclusa, con prezzi a partire da 81 USD.

Per ulteriori informazioni e per intraprendere questo viaggio unico, i viaggiatori possono visitare: https://www.qatarairways.com/stopover. Questa offerta è disponibile anche per oltre 4.500 partner di vendita al dettaglio globali di Discover Qatar per tutte le prenotazioni alberghiere”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)