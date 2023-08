News Brevi – 24.08.2023

AERONAUTICA MILITARE: VOLO SANITARIO D’URGENZA DA ALGHERO A GENOVA – Si è svolto il 23 agosto, in tarda serata, un trasporto sanitario urgente con un Falcon 50 dell’Aeronautica Militare decollato dall’aeroporto di Ciampino diretto all’aeroporto militare di Alghero (SS), per una bambina di soli 17 giorni in gravissime condizioni. La bambina, accompagnata dal padre e dalla madre, è stata costantemente monitorata dall’equipe medica del reparto di pediatria dell’ospedale di Sassari, per il ricovero immediato all’ospedale Gaslini di Genova. Il volo, richiesto dalla Prefettura di Sassari e coordinato dalla sala situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, attiva 24 ore su 24 che gestisce anche questo tipo di trasporti sanitari urgenti, è stato immediatamente attivato utilizzando un Falcon 50 del 31° Stormo di Ciampino. Dopo le operazioni di imbarco della piccola paziente e dei passeggeri, effettuate dal personale della linea volo di Alghero unitamente all’equipaggio del Falcon 50, il velivolo è decollato verso l’aeroporto di Genova; all’arrivo un l’ambulanza si è diretta immediatamente verso l’Ospedale Gaslini dove è stata ricoverata la bambina. Il velivolo militare ha fatto poi rientro all’aeroporto di Ciampino dove ha ripreso il servizio di prontezza operativa. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR SVELA LE MIGLIORI DESTINAZIONI INSOLITE PER I VIAGGIATORI ITALIANI QUESTA ESTATE – Ryanair ispira i viaggiatori italiani invitandoli a guardare anche oltre le destinazioni più classiche quest’estate e scoprire qualcosa di nuovo. “Che si tratti di una vacanza ricca di azione per chi ama il brivido, all’insegna delle passeggiate nelle regioni montuose o semplicemente relax al mare, il network di oltre 230+ destinazioni di Ryanair ha molte opzioni per quest’estate. L’aeroporto di Saragozza, ad esempio, è strategicamente situato nel cuore della regione spagnola dell’Aragona ed è comodamente collegato con i voli Ryanair da/per Bologna (2 voli a settimana), Milano Bergamo (3 voli a settimana) e Treviso (2 voli a settimana – nuova rotta). Attraversando il continente, un altro luogo per una vacanza unica è la Polonia. Katowice, ad esempio, è stata dichiarata città della musica Unesco ed è collegata con voli diretti da/per Alghero (3 voli a settimana), Catania (3 voli a settimana), Forlì (2 voli a settimana), Milano Bergamo (5 voli a settimana), Trapani (2 voli a settimana) e Treviso (3 voli a settimana – nuova rotta). Anche per chi preferisce stare più vicino a casa e scoprire un’altra parte dell’Italia, Ryanair ha molte opzioni che vanno dal nord al sud. Trieste, ad esempio, è una città multiculturale dove famosi romanzieri come Italo Svevo e James Joyce erano soliti trascorrere del tempo nei caffè letterari, l’affascinante Perugia, con resti antichi, paesaggi meravigliosi e deliziose specialità da gustare. Ancona e Trapani sono due ricche località culturali costiere per quei viaggiatori che non possono rinunciare al mare”, afferma Ryanair. Mauro Bolla, Country Manager Italia di Ryanair, ha dichiarato: “Molti di noi sognano di sfuggire agli ingorghi e alla folla degli uffici durante l’estate e il network di oltre 230 destinazioni di Ryanair rende più facile che mai fuggire quest’anno. Da ovest a est, l’Europa ha un’enorme varietà di destinazioni meno conosciute e città, che spesso offrono prezzi competitivi. Per consentire ai nostri clienti e agli ospiti dall’Italia di prenotare i loro viaggi estivi ai prezzi più bassi, vi invitiamo a esplorare l’offerta estiva disponibile fino a ottobre 2023 solo su www.Ryanair.com”.

DELTA CERTIFICATA DA GREAT TO PLACE WORK COME TOP EMPLOYER – Delta informa: “Per il quinto anno Delta Air Lines è stata certificata da Great Place to Work come uno dei migliori datori di lavoro, sulla base di un sondaggio condotto tra i dipendenti Delta. Great Place to Work è uno stimato esperto di cultura del posto di lavoro che assegna certificazioni basate sulla dedizione all’esperienza complessiva dei dipendenti. Nel sondaggio condotto da Great Place to Work, l’85% dei dipendenti che hanno risposto ha affermato che Delta è un ottimo posto in cui lavorare. Questo valore viene confrontato con il benchmark di Great Place to Work del 57% per i dipendenti di una tipica azienda con sede negli Stati Uniti”. “Il personale Delta è il cuore e l’anima della nostra compagnia aerea e siamo loro grati per questo riconoscimento”, ha affermato Joanne Smith, Chief People Officer, Delta. “La nostra cultura è radicata nell’ascolto dei nostri dipendenti e nell’agire in base al loro feedback, in modo da poter fare gli investimenti più significativi nel loro benessere e nella loro crescita. Sappiamo che quando investiamo nelle nostre persone e promuoviamo un ambiente di lavoro eccezionale, le nostre persone offriranno le migliori esperienze ai nostri clienti”. “Gli investimenti dell’ultimo anno includono il Delta’s emergency savings program, che offre financial coaching e fino a 1.000 dollari per alimentare i fondi di emergenza dei dipendenti, un aumento salariale del 5% in tutto il mondo e $563 milioni pagati in profit-sharing”, conclude Delta.

BRITISH AIRWAYS PROSEGUE I MIGLIORAMENTI NELLE SUE LOUNGE – I clienti British Airways che viaggiano nella esclusiva Concorde Room al Terminal 5 potranno ora sorseggiare un martini perfetto prima del volo. “La compagnia aerea ha introdotto un exclusive martini mixer progettato dai British aviation and adventure specialists Bremont, insieme alla British design and engineering company, CALLUM. Lo specialist mixer è stato progettato con estrema precisione e realizzato in acciaio inossidabile lavorato per miscelare ogni volta il miglior martini. Il martini mixer, che presenta un design ispirato alle turbine, è dotato di una pala di miscelazione motorizzata progettata per mescolare con cura il cocktail alla velocità perfetta compresa tra 120 e 160 giri al minuto, elevando le note agrumate e floreali per creare una miscela martini più morbida, bilanciando la combinazione definitiva di aerazione, diluizione e raffreddamento, che ha dato vita al Turbine Martini. Il Turbine Martini è una versione moderna del cocktail classico ed è stato progettato dal pluripremiato mixologist partner della compagnia aerea, Mr Lyan (Ryan Chetiyawardana). Il Turbine Martini assume l’eleganza di un martini originale con un tocco moderno, combinando ingredienti classici come vermouth, bitter personalizzati e una guarnizione su misura, con il nuovo partner gin della compagnia aerea, Aviation American Gin”, afferma British Airways. Calum Laming, Chief Customer Officer, British Airways, ha dichiarato: “Siamo davvero entusiasti di lavorare con i migliori esperti nel mondo del design, dell’ingegneria e della mixology, per creare un’esperienza su misura e offrire ai clienti quello che crediamo essere il miglior martini nel mondo. Questo è uno dei tanti passi che stiamo compiendo per investire nelle nostre lounge sia nel Regno Unito che altrove, con alcune novità interessanti in arrivo entro la fine dell’anno”. “British Airways continua a investire nel miglioramento delle lounge a London Heathrow e in tutta la sua rete. La compagnia ha recentemente inaugurato il suo Whispering Angel bar nella lounge del Terminal 5B di London Heathrow e completerà la sua ristrutturazione entro la fine dell’anno, apportando una nuova atmosfera. Anche il cabana space nella Concorde Room della compagnia aerea a London Heathrow è stato rinnovato con nuovi divani e aree di lavoro, con nuovi mobili sia nella Concorde Room che nella Arrivals lounge a London Heathrow Terminal 5, così come nelle sue lounge a London Heathrow Terminal 3. La compagnia aerea sta inoltre migliorando le sue lounge più lontano, con nuovi tocchi nella lounge di Edimburgo, nonché un nuovisso bar e un’offerta di menu migliorata nella lounge di Seattle”, conclude British Airways.

SIKORSKY E PDTI SIGLANO ACCORDO PER I BLACK HAWK – Sikorsky, una società Lockheed Martin, ha annunciato oggi la firma di un accordo con la società aerospaziale indonesiana PT Dirgantara Indonesia (PTDI) per avviare una partnership strategica, per perseguire un sales agreement di un massimo di 24 elicotteri Sikorsky S-70M Black Hawk® per la Repubblica di Indonesia. “Questo accordo dimostra il nostro reciproco interesse con PTDI nel fornire elicotteri S-70M Black Hawk per soddisfare le esigenze di sicurezza dell’Indonesia”, ha affermato Jeff White, vice president of Global Business Development at Sikorsky. “Il Black Hawk è progettato e costruito secondo gli standard militari più severi e può fornire in modo rapido e affidabile personale e rifornimenti a popolazioni geograficamente disperse in una vasta area come l’Indonesia”. L’accordo è stato finalizzato durante la visita dell’Indonesian Defense Minister Prabowo Subianto negli Stati Uniti per incontrare funzionari della difesa e dell’industria, a sostegno degli sforzi di modernizzazione e interoperabilità militare dell’Indonesia. “Siamo fiduciosi che questa cooperazione strategica tra PTDI e Lockheed Martin si tradurrà in valori aggiunti acquisiti per la capacità di PTDI in integration, customization, modification and system upgrade per il completamento dell’elicottero”, ha affermato Gita Amperiawan, President Director at PTDI. “Inoltre, con l’opportunità di diventare fornitore ufficiale di Sikorsky, PTDI sarà anche in grado di espandere la propria attività nell’aerostructure business”. “Costruito presso lo stabilimento PZL Mielec di Lockheed Martin in Polonia, il S-70M Black Hawk si è guadagnato la reputazione di trusted utility aircraft per gli operatori di tutto il mondo, caratterizzato da una unmatched multi-mission versatility e da una military-grade airworthiness, in grado di operare in condizioni meteorologiche estreme, giorno e notte”, conclude Lockheed Martin.

NUOVO RICONOSCIMENTO PER IL ROLLS-ROYCE ELECTRICAL TEAM IN NORVEGIA – Rolls-Royce informa: “Il nostro Electrical Team in Norvegia è stato selezionato nella top 3 dei ‘Norway’s Smartest Industry Company’ Awards, riconoscendo il duro lavoro e l’impegno del team di Trondheim per lo sviluppo di tecnologie a basse emissioni nei trasporti aerei, marittimi e terrestri. Frutto della collaborazione tra SIEMENS e Norsk Industri, i premi mettono in risalto l’unicità, l’innovazione e le nuove tecnologie, rivolgendosi alle aziende che garantiscono la propria competitività soprattutto attraverso la tecnologia, la digitalizzazione, nonché la sostenibilità e l’efficienza energetica. “È fantastico che siamo stati riconosciuti per il lavoro che abbiamo svolto e siamo rimasti entusiasti quando abbiamo appreso la notizia. Siamo grati al comitato per le nomine, sottolineando il lavoro che stiamo svolgendo riguardo l’innovazione, la sostenibilità e l’efficienza”, ha affermato il Dr.Ing Sigurd Øvrebø Managing Director Rolls-Royce Electrical Norway. Recentemente il team globale di Rolls-Royce Electrical si è riunito a Trondheim per l’avvio del progetto HE-ART (HE-ART sta per hybrid electric propulsion systems for regional aircraft), un progetto finanziato dal Clean Aviation programme dell’Unione Europea, che mira a trasformare l’aviazione per un futuro sostenibile e a impatto climatico zero attraverso la ricerca e l’innovazione. Un altro sviluppo chiave su cui il team norvegese ha supportato è il tooling dedicato per l’Urban Air Mobility (UAM) Motor Loop 1A, che supporta il team tedesco nella progettazione e produzione. Ciò avviene anche in un momento chiave in cui l’electrical team in Norvegia si sta espandendo e nelle prossime settimane verranno pubblicati i posti vacanti. Il team norvegese svolge inoltre un ruolo significativo nello sviluppo della electric machine technology per il Commuter Aircraft Programme. Grazie alla sua topologia geografica, la Norvegia è uno dei mercati leader per la mobilità aerea avanzata e il team sta assistendo nello sviluppo del business supportando i clienti scandinavi. Inoltre, il team sostiene fortemente il “Team Tempest” programme (un futuro UK combat aircraft più efficiente).

BOEING RICONOSCE I 2023 SUPPLIER OF THE YEAR AWARD WINNERS – Boeing ha premiato 12 dei suoi top-performing global suppliers in occasione del 2023 Supplier of the Year event. “I fornitori sono stati celebrati per aver guidato un production system stabile e prevedibile, che contribuisce alla sicurezza, alla qualità, alla sostenibilità e agli impegni di consegna di Boeing nei confronti dei clienti”, afferma Boeing. “I Supplier of the Year winners si sono dimostrati proattivi, trasparenti e affidabili in un ambiente difficile”, ha affermato William Ampofo, vice president of Parts & Distribution Services and Supply Chain for Boeing Global Services and chair of Boeing’s Supply Chain Operations Council. “La loro collaborazione e il loro impegno per la sicurezza e la qualità sono stati il gold standard per aiutarci a promuovere la stabilità nella nostra supply chain e a fornire risultati costanti ai nostri clienti”. Boeing collabora con oltre 11.000 fornitori attivi in tutto il mondo e spende oltre 34 miliardi di dollari su più di un miliardo di componenti ogni anno. Il Supplier of the Year Award program è un industry-leading recognition program che mette in risalto i risultati ottenuti dai fornitori più performanti di Boeing. A questo link la lista dei fornitori riconosciuti: https://www.boeing.com/suppliers#/supplier-of-year.