Qantas ordina ulteriori aeromobili per la flotta internazionale

Qantas Group ha annunciato oggi la parte finale del suo jet fleet renewal program, con un ordine fermo per 24 aeromobili, per sostituire progressivamente gli attuali A330.

“L’ordine multimiliardario è suddiviso tra 12 Airbus A350 e 12 Boeing 787, in arrivo dal FY27 al prossimo decennio. Il Gruppo ha inoltre negoziato ulteriori opzioni sui diritti di acquisto, divise equamente tra entrambi i produttori, per dare flessibilità per la crescita futura e, infine, sostituire i suoi 10 A380 con A350 a partire dal FY32 circa.

Gli aerei A330 di Qantas operano principalmente su voli internazionali verso l’Asia e gli Stati Uniti, oltre ad alcuni voli domestici. Il range più lungo fornito dagli aerei 787 e A350 ordinati significa che saranno in grado di operare tutte le rotte sull’attuale rete internazionale della compagnia aerea, nonché di aprirne di nuove.

L’età media della flotta A330 di Qantas sarà di 21 anni al momento dell’avvio del programma di sostituzione nel FY27, il che è in linea con il tipico profilo di sostituzione del Gruppo. Gli aeromobili che lasceranno la flotta Qantas verso la fine del programma di sostituzione saranno sottoposti a un cabin refurbishment a partire dal FY25, compresi i posti di prossima generazione nella Economy cabin.

Qantas ha chiamato l’international fleet renewal ‘Project Fysh’, in onore di Sir Hudson Fysh, co-fondatore della compagnia aerea e Managing Director quando iniziò i voli internazionali nel 1935″, afferma Qantas Group.

“Nell’ambito dell’accordo sia con Airbus che con Boeing, Qantas garantirà l’accesso a un massimo di 500 milioni di litri di sustainable aviation fuel (SAF) all’anno, che inizieranno a fluire dal 2028.

Ciò ha il potenziale per raggiungere fino al 90% dell’obiettivo SAF provvisorio del Gruppo per il 2030.

Come alternativa diretta al tradizionale jet fuel, il SAF riduce le emissioni di carbonio del ciclo di vita fino all’80% ed è una parte fondamentale del piano di riduzione delle emissioni di Qantas.

L’accesso a queste forniture sarà consentito attraverso la collaborazione con Boeing e Airbus su progetti SAF, anche negli Stati Uniti. Qantas prevede di acquistare il SAF a prezzi favorevoli, grazie alle politiche governative di sostegno negli Stati Uniti.

Sebbene questi accordi sostengano gli obiettivi provvisori del Gruppo, l’accesso a un’industria SAF australiana è fondamentale per raggiungere l’impegno più ampio del settore di raggiungere lo zero netto entro il 2050.

Qantas ha precedentemente annunciato un fondo per il clima di 400 milioni di dollari volto a investire in progetti simili a livello locale per aiutare ad avviare un’industria SAF domestica in Australia”, prosegue Qantas Group.

Alan Joyce, CEO di Qantas Group, ha dichiarato: “Questo è un altro investimento multimiliardario nella compagnia ed è un’ottima notizia per i nostri clienti e il nostro personale. È in aggiunta ai 149 firm aircraft che abbiamo ancora in ordine per continuare a rinnovare la flotta domestica per Qantas e Jetstar e per i non-stop Project Sunrise flights per Londra e New York.

Sia il 787 che l’A350, così come i motori GE e Rolls Royce montati su di essi, sono ampiamente collaudati ed estremamente capaci. Queste sono decisioni generazionali per questa compagnia. Gli aerei arriveranno nell’arco di un decennio o più e faranno parte della flotta per 20 anni. Sbloccheranno nuove rotte e migliori esperienze di viaggio per i clienti, nonché nuovi posti di lavoro e promozioni per il nostro personale”.

Vanessa Hudson, CEO designate, ha dichiarato: “Abbiamo effettivamente avviato queste negoziazioni sulla scia delle narrowbody and Sunrise campaigns, e questo slancio ha contribuito a fornire prezzi e delivery slots che rendono questa un’eccellente opportunità per il Gruppo.

La nostra capacità di permetterci questi aerei deriva da anni di ristrutturazione e rafforzamento del nostro bilancio e dalla nostra fiducia nel futuro. Il nostro intero piano di flotta prevede molta flessibilità, in modo da poter rallentare le consegne o, entro limiti ragionevoli, anticiparle a seconda del mercato più ampio.

La gradualità di questi ordini significa che possono essere finanziati entro la nostra fascia di debito e attraverso gli utili, oltre a continui rendimenti per gli azionisti in linea con il nostro quadro finanziario.

Questo accordo offre a Qantas Group l’accesso a sustainable aviation fuel supplies dagli Stati Uniti, rendendoci una delle prime compagnie aeree al mondo ad avere un percorso per raggiungere i nostri obiettivi SAF del 2030”.

“Riepilogando, l’ordine prevede un firm order per quattro Boeing 787-9 e otto 787-10, con consegne a partire dal FY27. Un firm order per 12 Airbus A350-1000, con consegne a partire dal FY28. Purchase right options suddivise tra Airbus e Boeing per completare la sostituzione della flotta A330 e A380 e prevederne la crescita.

Entrambi gli ordini prevedono una notevole flessibilità per adeguare i tempi delle consegne”, conclude Qantas Group.

