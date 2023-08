Qantas ordina 12 ulteriori Boeing 787 Dreamliner

Boeing e Qantas Group hanno annunciato oggi che la compagnia aerea ha selezionato la famiglia 787 Dreamliner per modernizzare la sua flotta widebody, con un ordine per quattro aerei 787-9 e otto 787-10 (leggi anche qui). “Con una maggiore efficienza nei consumi e performance ambientali, il 787 Dreamliner è fondamentale per la strategia di crescita globale di Qantas e per ridurre le proprie emissioni di carbonio nel prossimo decennio e oltre”, afferma Boeing.

“Si tratta di un altro investimento multimiliardario nella compagnia aerea ed è un’ottima notizia per i nostri clienti e il nostro personale”, ha affermato Alan Joyce, CEO di Qantas Group. “Il 787 e i motori GE su di essi montati sono ampiamente collaudati ed estremamente capaci”.

“Il 787 consente a Qantas di raggiungere i suoi obiettivi di sostenibilità a breve e lungo termine, riducendo il consumo di carburante e le emissioni fino al 25% e presentando motori più silenziosi rispetto ai jet della generazione precedente. Gli aerei sono anche in grado di volare con un blend di Sustainable Aviation Fuel (SAF), un importante percorso per ridurre le emissioni. Il nuovo ordine fa parte dell’importante programma di rinnovamento della flotta di Qantas, che ogni anno aumenta in modo significativo la fuel efficiency complessiva del vettore”, prosegue Boeing.

“Con le sue performance ambientali leader di mercato, il 787 Dreamliner è al centro dell’impegno costante di Qantas a operare una delle flotte più sostenibili e capaci nell’airline industry”, ha affermato Stan Deal, presidente e CEO di Boeing Commercial Airplanes. “Sia il 787-9 che il 787-10 offrono maggiore efficienza, flessibilità e comfort per i passeggeri, per collegare l’Australia e destinazioni in tutto il mondo”.

“Capace di coprire un’ampia rete di rotte internazionali, l’economia operativa della famiglia 787 consente a Qantas di aprire nuove rotte e aggiungere più voli alla sua rete esistente. Il 787-9 può volare fino a 7.565 miglia nautiche (14.010 km) collegando l’Australia al Nord America e all’Europa. Il più grande 787-10, con un’autonomia di 6.330 miglia nautiche (11.730 km), consentirà alla compagnia aerea di servire molte popolari rotte internazionali e regionali. Attualmente Qantas ha una flotta di 14 787-9“, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)