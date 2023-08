Qantas Group torna a registrare un full year profit

Qantas Group ha registrato il suo primo full year statutory profit dall’anno fiscale 2019 e condividerà i benefici premiando i dipendenti, reinvestendo per i clienti e restituendo il capitale agli azionisti.

“Per il FY23, il Gruppo ha conseguito un Underlying Profit Before Tax di 2,47 miliardi di dollari e uno Statutory After Tax Profit di 1,74 miliardi di dollari. Ciò si confronta con 7 miliardi di dollari di statutory losses accumulate nei tre anni precedenti.

Alla base del profitto c’è stato il completamento del programma di recupero da 1 miliardo di dollari del Gruppo (lanciato nel primo anno di tali perdite), un aumento del 132% dei voli rispetto al FY22 e una forte domanda di viaggi che ha portato a ricavi significativamente più elevati.

Le performance operative sono migliorate considerevolmente durante l’anno, con Qantas che ha ottenuto la best on-time performance tra le major domestic airlines per 11 mesi su 12 e Jetstar che è tornata ai livelli pre-COVID. Anche la soddisfazione dei clienti, pur non essendo tornata ai livelli pre-COVID, è migliorata in linea con le performance operative.

La normalizzazione della capacità internazionale e la risoluzione delle inefficienze derivanti dal ritorno ai voli contribuiranno a esercitare una pressione al ribasso sulle tariffe e a rafforzare la performance finanziaria.

Questa forza consente al Gruppo di continuare a investire massicciamente nell’esperienza cliente, compresi ordini fermi per altri 24 aeromobili widebody Boeing e Airbus dal FY27 in poi per sostituire la flotta A330 di Qantas, oltre a purchase right options per il rinnovamento e la crescita futuri”, afferma Qantas Group.

Alan Joyce, CEO di Qantas Group, ha dichiarato: “Questi risultati mostrano una sostanziale inversione di tendenza sia nelle nostre finanze che nei servizi. I ritardi e le cancellazioni dei voli sono in gran parte tornati ai livelli pre-COVID e siamo passati da pesanti perdite a forti profitti, con una pipeline di investimenti del valore di miliardi di dollari.

Abbiamo volato in sicurezza per quasi 70 miliardi di seat kilometres in più e abbiamo raddoppiato il numero di persone trasportate, portandolo a 46 milioni rispetto all’anno precedente. La domanda di viaggi è incredibilmente solida e abbiamo preso in consegna più aerei e aperto nuove rotte per contribuire a soddisfarla.

I dati mostrano che la soddisfazione dei clienti è migliorata in modo significativo e lavoriamo costantemente per offrire esperienze di viaggio straordinarie.

È perchè abbiamo una forte posizione finanziaria che siamo in grado di investire in nuovi aerei, nuove destinazioni e nuove strutture di formazione, tutte cose che ci renderanno migliori in futuro.

Il nostro personale ha svolto un lavoro eccellente in circostanze molto difficili. Il risultato di oggi significa che più di 21.000 on-executive staff riceveranno fino a 6.000 dollari in azioni Qantas come ringraziamento per il loro ruolo nel nostro recupero, oltre ad altri 500 dollari di staff travel credit. Ciò si aggiunge a un pagamento in contanti di 5.000 dollari ai dipendenti idonei man mano che verranno finalizzati nuovi accordi aziendali”.

“Group Domestic, composto da Qantas, QantasLink e Jetstar, ha aumentato i voli al 103% dei livelli pre-COVID entro la fine della seconda metà del FY23. Ciò è stato sostenuto dalla forte domanda di viaggi di piacere e di lavoro, che ha contribuito a fornire un Underlying EBIT di 1,5 miliardi di dollari.

Il ritorno in servizio di sette Airbus A380 ricondizionati durante l’anno, oltre alla consegna di due nuovi Boeing 787 e otto nuovi A321LR, ha aiutato Group International (Qantas e Jetstar) ad aumentare i voli dal 54% dei livelli pre-COVID all’81% rispetto all’anno precedente. Questa attività, combinata con la forte domanda, in particolare nelle cabine premium, ha contribuito a generare un Underlying EBIT di 1,1 miliardi di dollari.

Qantas Freight ha dato un contributo significativo, anche se i rendimenti di mercato hanno continuato a normalizzarsi, fornendo ulteriori circa 150 milioni di dollari di crescita strutturale degli utili, che si prevede sarà mantenuta attraverso un aumento permanente dell’e-commerce e l’efficienza derivante dal rinnovo della flotta.

Il Gruppo è entrato nel FY2024 con un bilancio molto solido e forti condizioni commerciali, poiché i consumatori continuano a dare priorità ai viaggi.

Per il FY24 si prevede che la capacità domestica del Gruppo rimarrà al di sopra dei livelli pre-COVID per tutto il FY2024. La capacità internazionale del Gruppo continuerà a riprendersi, sulla buona strada per tornare al 100% dei livelli pre-COVID nel 2H24″, conclude Qantas Group.

Qantas Group annuncia una vendita con sconti

Qantas Group ha lanciato oggi una vendita su tutta la sua rete, ringraziando anche i frequent flyer per il loro supporto continuo.

Sono ora in vendita più di un milione di posti per viaggiare con Qantas Domestic, Qantas International, Jetstar e i QantasLink regional flights.

“Le tariffe Qantas saranno scontate fino al 40%, compresi i return flights da Sydney a Londra per $1.799 e da Melbourne a Los Angeles per $1.199. Le tariffe Jetstar arrivano fino alla metà del prezzo, con voli domestici Jetstar a partire da $29 sola andata e voli internazionali Jetstar da $145 di sola andata.

La vendita include voli verso più di 90 destinazioni in tutto il paese e in tutto il mondo, offrendo ai viaggiatori l’opportunità di bloccare tariffe vantaggiose e pianificare in anticipo visite a familiari e amici, viaggi di lavoro o vacanze.

La capacità domestica di Qantas Group è ora al di sopra dei livelli pre-COVID, mentre la capacità internazionale è ripresa all’80% e si prevede che raggiungerà i livelli pre-COVID entro la metà del prossimo anno.

Qantas regala più di un miliardo di Qantas Points condivisi tra i Frequent Flyer che hanno effettuato almeno un volo Qantas negli ultimi 12 mesi in riconoscimento della loro fedeltà. I membri possono anche scegliere di ricevere Status Credits, che aiutano a mantenere o aumentare il loro Frequent Flyer status (Silver, Gold, Platinum etc.).

I clienti idonei riceveranno un’e-mail che li invita a scegliere tra 1.000 punti Frequent Flyer o 30 Status Credits. Coloro che hanno volato 10 o più volte riceveranno in regalo 5.000 Qantas Points o 75 Status Credit”, afferma Qantas Group.

Alan Joyce, CEO di Qantas Group, ha dichiarato: “Questa è la 17esima vendita su tutto il network da parte di Qantas e Jetstar negli ultimi 12 mesi, oltre alle vendite regolari di entrambe le compagnie aeree. I nostri clienti hanno dimostrato molta pazienza e comprensione mentre il settore si riprendeva. Oggi abbiamo annunciato un regalo in termini di punti o status credits, ma sappiamo che il modo migliore per ringraziarli è fornire costantemente gli standard che giustamente si aspettano e reinvestire i nostri profitti per continuare a migliorare la loro esperienza”.

Qantas annuncia modifiche nel Board

Qantas ha annunciato oggi la nomina di un nuovo non-executive director nel suo board, la dottoressa Heather Smith PSM, poiché la compagnia aerea continua a concentrarsi sul rinnovamento.

Annunciando i cambiamenti, il Qantas Chairman, Richard Goyder, ha dichiarato: “Heather ha avuto una brillante carriera come accademica e nel servizio pubblico australiano, avendo fornito consulenza ai più alti livelli di governo in materia di sicurezza nazionale, riforma economica, politica pubblica e innovazione. La vasta esperienza di Heather in queste aree, e più recentemente come board director, la rendono un’eccellente aggiunta alle competenze del Qantas Board”.

Smith ha dichiarato: “È un onore entrare a far parte del Qantas Board. Sono entusiasta di unirmi a Qantas in un momento in cui sta entrando in una nuova fase di crescita e rinnovamento, e non vedo l’ora di lavorare con i miei colleghi del board e il management per supportare tutto questo”.

Come annunciato nel maggio 2023, l’attuale Non-Executive Director,, Michael L’Estrange, andrà in pensione durante l’Assemblea generale dopo tre mandati.

Dopo l’Assemblea generale di novembre, Qantas avrà un board di nove membri, composto da cinque donne e quattro uomini.

(Ufficio Stampa Qantas Group)