Embraer e la Brazilian Army completano con successo il primo test dell’M200 Vigilante radar

Embraer e la Brazilian Army hanno completato con successo il primo test dell’M200 Vigilante radar, compreso il dispiegamento dell’equipaggiamento sul KC-390 aircraft della Brazilian Air Force (FAB). La radar operation è stata effettuata presso il Júlio Belém Airport, situato a Parintins, nei mesi di giugno e luglio. Hanno sostenuto l’iniziativa anche Parintins City Hall, Júlio Belém Airport e Viracopos International Airport.

“La location è stata scelta in occasione del Parintins Folkloric Festival, evento che provoca un notevole aumento del traffico aereo nella regione. Migliaia di visitatori sono arrivati alla città quest’anno attraverso il Júlio Belém Airport, registrando più di 800 atterraggi e decolli in una settimana. L’M200 Vigilante radar è stato trasportato per la prima volta su un KC-390, in un viaggio di tre ore tra Campinas, nello stato di San Paolo, e la città situata nella foresta amazzonica. Il sensore ha monitorato continuamente il traffico aereo entro un raggio di 200 km dall’aeroporto, collaborando con i CINDACTA IV flight controllers. CINDACTA IV è la Brazilian Air Force agency responsabile del monitoraggio dei voli nella regione settentrionale del paese”, afferma Embraer.

“Il Parintins Folkloric Festival ci ha permesso di testare le performance dell’M200 Vigilante nell’ambiente difficile della foresta pluviale amazzonica. L’operazione congiunta di Embraer con Brazilian Army e Brazilian Air Force ha dimostrato la versatilità, l’agilità, la precisione e la robustezza del radar già nella sua prima operazione. Siamo molto soddisfatto dei risultati. Questo è un passo importante per l’uso operativo efficace e futuro da parte delle Armed Forces in Brasile e all’estero”, afferma Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security.

“Siamo orgogliosi di partecipare e contribuire a questo importante evento nella regione amazzonica. La partnership e lo sviluppo congiunto tra Brazilian Army e Embraer ha realizzato la technological autonomy dei digital radars (phased array) da oltre 15 anni. Lo svolgimento di questo esercizio è stato un altro passo importante nella verifica delle caratteristiche tecniche dell’M200 Vigilante. Ciò amplierà le capacità delle nostre truppe e manterrà l’operazione in corso con il supporto del Brazilian Defense Industrial Cluster”, afferma il Gen. Achilles Furlan Neto – Chief of the Army Science and Technology Department.

“L’M200 Vigilante radar è un medium-range sensor destinato a Air Surveillance and Early Warning applications. Utilizzando tecniche di elaborazione avanzate, è in grado di identificare e tracciare posizioni e traiettorie, nonché classificare obiettivi. Dispone di un integrated power generation system, che garantisce un’autonomia operativa fino a 48 ore e facilità di trasporto su piattaforme terrestri e aeree (leggi anche qui)”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)