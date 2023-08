Embraer Defense & Security organizza il C-390 Millennium Day in India

Embraer ha concluso a Nuova Delhi il C-390 Millennium Day, che ha riunito importanti entità pubbliche e private dell’industria aerospaziale e della difesa indiana.

L’evento ha fornito approfondimenti sugli sforzi di Embraer per sostenere l’iniziativa del governo indiano “Make in India” e “Atmanirbhar Bharat” (self-reliant India).

“L’evento è stato un’ottima piattaforma per approfondire il coinvolgimento con gli attori del settore mentre rafforziamo il caso del C-390 Millennium per l’India”, ha affermato Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security. “Le vivaci discussioni ci hanno aperto la strada per elaborare una proposta unica per l’India e l’Indian Air Force”.

“All’inizio di quest’anno l’Indian Air Force ha emesso una Request For Information per una nuova flotta di Medium Transport Aircraft (MTA) aircraft, a cui Embraer ha risposto, offrendo il C-390 Millennium come piattaforma di scelta.

Il C-390 Millennium è stato esposto ad AeroIndia nel febbraio 2023, dove gli ospiti hanno visitato il moderno military tactical transport aircraft. La sua multi-mission platform offre una mobilità incomparabile, combinando elevata produttività e flessibilità operativa con bassi costi operativi, una combinazione imbattibile.

Il C-390 può trasportare un payload maggiore (26 tonnellate) rispetto ad altri medium-sized military cargo aircraft e vola più velocemente (470 nodi) e più lontano, essendo in grado di svolgere un’ampia gamma di missioni come il trasporto e lo sbarco di merci e truppe, medical evacuation, search and rescue, firefighting, humanitarian missionss, operando su piste temporanee o non asfaltate come terra battuta, suolo e ghiaia. Nella sua refueling version, l’aereo ha già dimostrato la sua aerial refueling capacity, così come la capacità ricevere carburante da un altro KC-390 utilizzando pod installati sotto le ali. Si tratta dell’unico aereo al mondo del segmento ad effettuare un’operazione del genere”, afferma Embraer.

“Da quando è operativo con la FAB nel 2019, il C-390 ha dimostrato la sua capacità, l’affidabilità e le performance. L’attuale flotta di sei velivoli, tutti nella aerial refueling version, denominata KC-390, ha già accumulato più di 9.500 ore di volo. Dati recenti mostrano una disponibilità operativa di circa l’80%, con un mission completion rate superiore al 99%, a dimostrazione di una produttività eccezionale nella categoria. Il C-390 Millennium ha ordini da Portogallo e Ungheria, entrambi paesi membri della NATO. I Paesi Bassi, anch’essi membri della NATO, hanno scelto il C-390 Millennium nel 2022.

Embraer ha una presenza consolidata in India con circa 40 velivoli, nei settori della difesa, in commercial aviation and executive aviation”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)