News Brevi – 29.08.2023

AERONAUTICA MILITARE: SOCCORSO SULL’ISOLA DI SALINA CON ELICOTTERO HH-139B – Nella mattinata di oggi, martedì 29 agosto, un elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR del 15° Stormo di Trapani è intervenuto per trasportare urgentemente una turista di 22 anni che si trovava in vacanza a Salina, nell’arcipelago delle Isole Eolie. La ragazza che stava effettuando una escursione con un gruppo di amici nel versante sud dell’isola, mentre percorreva un sentiero lungo la scogliera ha accusato dolori lancinanti al ventre e non è stata più in grado di muoversi. Attivato dal Rescue Coordination Centre del Comando Operazioni Aerospaziali dell’Aeronautica Militare, un equipaggio in prontezza dall’allarme dell’82° Centro SAR del 15° Stormo è decollato con un elicottero HH-139B dall’aeroporto di Trapani Birgi e si è diretto all’aeroporto di Boccadifalco dove ha imbarcato due tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano per poi raggiungere l’area d’intervento. Una volta in zona d’operazioni, i tecnici del Soccorso Alpino e un aero-soccorritore dell’Aeronautica Militare si sono calati con il verricello ed hanno stabilizzato la ragazza su una speciale barella avio trasportabile. Una volta caricata a bordo dell’elicottero, l’elicottero si è diretto presso l’ospedale di Milazzo dove è stata consegnata ai medici per le necessarie cure sanitarie. Il 15° Stormo dell’Aeronautica Militare garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche estreme. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato più di 7.800 persone in pericolo di vita. Dal 2018 il Reparto ha acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e la lotta agli incendi su tutto il territorio nazionale nell’ambito del dispositivo interforze messo in campo dalla Difesa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

VERSO DESTINAZIONI A LUNGO RAGGIO CON SAUDIA – SAUDIA informa: “Saudi Arabian Airlines (SAUDIA), la compagnia aerea nazionale del Regno dell’Arabia Saudita, collega l’Europa attraverso il Regno dell’Arabia Saudita a destinazioni da sogno come Dubai, Mauritius, Maldive, Bangkok e Manila. Con i servizi di transito negli aeroporti di Jeddah e Riyadh, SAUDIA rende l’esperienza di viaggio ancora più piacevole ed esclusiva per i suoi ospiti. Il servizio di transito “Your Ticket Your Visa” di SAUDIA offre agli ospiti l’opportunità di fare una sosta di 96 ore in Arabia Saudita durante il volo. L’Alfursan International Lounge di Jeddah e Riyadh offrono un ambiente lussuoso con una cucina deliziosa, tranquillità e relax. Scegliete una vacanza rilassante con SAUDIA, approfittando dei vantaggi del transito offerti dalla compagnia e approfittate di una vasta gamma di servizi sulla strada per Paesi lontani”. “Saudi Arabian Airlines (SAUDIA) è la compagnia aerea nazionale del Regno dell’Arabia Saudita. La compagnia è stata fondata nel 1945 ed è cresciuta fino a diventare una delle maggiori compagnie aeree del Medio Oriente. SAUDIA ha investito in modo significativo nella modernizzazione dei propri aeromobili e attualmente opera una delle flotte più giovani. La compagnia serve un’ampia rete di rotte globali con circa 100 destinazioni in quattro continenti, compresi tutti i 28 aeroporti nazionali dell’Arabia Saudita. SAUDIA è membro dell’International Air Transport Association (IATA) e dell’Arab Air Carriers Organization (AACO) e dal 2012 è anche membro di SkyTeam, la seconda alleanza più grande. La compagnia aerea è classificata come Global Five-Star Major Airline dall’Airline Passenger Experience Association (APEX) e ha ottenuto lo status di Diamond da APEX Health Safety powered by SimpliFlying in riconoscimento del suo approccio globale alla sicurezza durante la pandemia. Recentemente, SAUDIA è stata nominata Compagnia aerea a più rapida crescita del Medio Oriente nel 2022 da Brand Finance® e Compagnia aerea più avanzata del mondo nel 2021 da Skytrax, segnando la seconda volta che riceve questi prestigiosi riconoscimenti”, conclude SAUDIA.

CENTENARIO AM: LA BANDA MUSICALE DELL’AERONAUTICA MILITARE AL MASCAGNI FESTIVAL DI LIVORNO – A chiusura del cartellone estivo del prestigioso Mascagni Festival 2023, sabato 26 agosto la Banda Musicale dell’Aeronautica Militare si è esibita nella suggestiva Terrazza Mascagni di Livorno di fronte ad una platea gremita da un migliaio di persone attratte dal richiamo del Centenario AM e dalla compagine musicale che ha proposto una programma quasi interamente dedicato all’insigne compositore che proprio a Livorno ha avuto i suoi natali nel 1863. La serata è stata anche l’occasione per tributare all’Aeronautica Militare, rappresentata dal Generale di Divisione Aerea Michele Oballa, il “Premio Pietro Mascagni” alla sua prima edizione. La Banda dell’Aeronautica Militare, reduce dal bellissimo e applauditissimo concerto al Festival della Valle d’Itria di Martina Franca, ha davanti a se ancora molti appuntamenti per questo 2023. A settembre sarà l’8 a Lucca – Teatro del Giglio, il 10 a Minturno – Teatro romano, il 15 a Macerata – Sferisterio, il 22 a Cagliari – Bastione Saint Remy, il 30 a Camerota – Teatro Kamaraton, poi ad ottobre: il 12 a Palermo – Teatro Massimo, il 20 a Sant’Arpino (CE) – Teatro Lendi, il 21 a Salerno (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

CON CONDOR ALLA SCOPERTA DI MAURITIUS – Condor informa: “Rilassante, vivace, curiosa, avventurosa: Mauritius è un luogo in cui abbracciare ogni energia. Abbastanza grande per avventure straordinarie e abbastanza piccola da riuscire a concentrare tante esperienze in un’unica vacanza. Le sue infinite spiagge di sabbia bianca, il clima tropicale e la vegetazione lussureggiante sono lo scenario ideale per una rilassante vacanza tra le palme e il mare, ma è grazie alla cultura, alle tradizioni e all’ospitalità locali che ti innamorerai davvero di Mauritius. Parti per un’escursione attraverso i parchi nazionali accompagnato da una guida locale, scala le montagne, assaggia i deliziosi piatti influenzati da ogni comunità dell’isola, oppure rallenta il ritmo e goditi una sessione di yoga all’alba o un bagno nell’Oceano Indiano. Mauritius, così varia e inclusiva, è la destinazione perfetta per instaurare relazioni autentiche e vivere esperienze significative. I collegamenti diretti di Condor da Francoforte ti porteranno alla scoperta della perla dell’Oceano Indiano in meno di 12 ore di volo”. Voli di andata: 4 frequenze alla settimana (martedì, mercoledì, venerdì, domenica), DE2314 FRA – MRU 16:10 – 06:25+1. Voli di ritorno: 4 frequenze alla settimana (lunedì, mercoledì, giovedì, sabato), DE2315 MRU – FRA 08:25 – 17:35. Vi sono comodi avvicinamenti dai principali aeroporti italiani a Francoforte con Lufthansa e Air Dolomiti.

EMIRATES LANCIA SU ICE UN INTERVISTA IN DIRETTA DALLO SPAZIO – Emirates informa: “Andare fino ai confini della Terra alla ricerca del miglior intrattenimento non è una novità per Emirates Ice, e questa volta il pluripremiato sistema di intrattenimento in volo presenterà un’intervista dal vivo con l’UAE astronaut Dr Sultan AlNeyadi, parlando della sua “esperienza di volo” nello spazio, mentre fluttua a 400 chilometri sopra il nostro pianeta. Cospargendo un po’ di polvere di stelle sulla ice experience, l’intervista sarà trasmessa in diretta su Emirates World Channel dal 1° settembre 2023, lo stesso giorno in cui l’astronauta inizierà il suo viaggio verso casa sulla Terra, dopo aver completato una missione scientifica di sei mesi a bordo della International Space Station (ISS). Si prevede che il viaggio di ritorno dallo spazio durerà fino a 16 ore, appena un’ora in meno rispetto alla durata del volo più lungo di Emirates: 17 ore, da Auckland a Dubai. L’intervista per Emirates ice è stata condotta dal Mohammed Bin Rashid Space Centre (MBRSC) Mission Control Centre, tramite la NASA a Houston, attraverso un collegamento di comunicazione spazio-terra”. “Intervistato da Patrick Brannelly, Emirates SVP of IFE & Connectivity, la discussione eclissa le aspettative mentre il dottor AlNeyadi descrive i suoi pasti a bordo, come rimane in contatto con la famiglia e l’intrattenimento disponibile a bordo della ISS, con Patrick che traccia paralleli con l’esperienza di Emirates. All’incredibile altitudine della ISS di 400 chilometri e una velocità orbitale di 28.000 chilometri all’ora, le riprese dal vivo sono intervallate dal dottor AlNeyadi che si gode il suo caffè in microgravità, conduce esperimenti e si prepara per il suo allenamento quotidiano, dove si affaccia su viste spettacolari del pianeta Terra e comprende a colpo d’occhio le condizioni meteorologiche del nostro mondo. Emirates ha seguito il viaggio del dottor AlNeyadi, da quando è diventato famoso come astronauta degli Emirati e primo arabo a prestare servizio sulla ISS per una missione di 6 mesi, come parte dell’Expedition 69, oltre ad essere stato il primo astronauta arabo a eseguire una passeggiata nello spazio. Emirates è stata onorata di entrare in contatto con uno degli eroi nazionali degli Emirati Arabi Uniti e di collaborare a questo contenuto storico su ice”, prosegue Emirates. “Lanciato a bordo nel 2003 con 500 canali, l’IFE system Emirates ice ora offre più di 6.500 canali di intrattenimento on-demand, 80 film vincitori di Academy Award®, oltre 2.000 film, 650 programmi TV e 4.000 ore di musica, podcast e audiolibri in 40 lingue, oltre a contenuti senza eguali come interviste esclusive in diretta dallo spazio. In questo caso, il cielo non è il limite per Emirates ice”, conclude Emirates.

DELTA LANCIA UN NUOVO SERVIZIO TRA TOKYO HANEDA E HONOLULU – Delta lancerà un servizio giornaliero diretto tra Tokyo International Airport e Honolulu International Airport il 28 ottobre 2023. Il servizio diretto Haneda-Honolulu inizierà il 29 ottobre 2023. Questa è la prima volta che Delta offre un servizio tra Haneda e Honolulu dopo che tutte le operazioni su Tokyo sono state spostate dall’aeroporto di Narita ad Haneda nel marzo 2020, il cui inizio è stato ritardato a causa della pandemia. Il volo Haneda-Honolulu di Delta opererà su un Boeing 767-300ER, offrendo le opzioni Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin. I clienti idonei hanno accesso al Delta Sky Club negli aeroporti di Haneda e Honolulu. “Mentre la domanda di viaggi si riprende gradualmente in Giappone, abbiamo deciso di aggiungere il nuovo servizio per Honolulu al nostro HND network”, afferma Victor Osumi, Delta’s Managing Director and President – Japan. “Il nostro impegno verso entrambi i mercati rimane forte. I clienti potranno godere di più opzioni e destinazioni da Haneda, con l’impareggiabile esperienza premium di Delta a terra e in volo.” Delta ha donato 250.000 dollari alla American Red Cross e ha immediatamente consegnato forniture alle Hawaii per sostenere le persone colpite dagli incendi a Maui.

UNITED ANNUNCIA UNA PARTNERSHIP CON SESAME WORKSHOP – United Airlines e Sesame Workshop hanno annunciato una nuova partnership in previsione del National Preparedness Month, per sostenere i bambini bisognosi in tutto il mondo. Durante il mese di settembre, la compagnia aerea metterà in evidenza Welcome Sesame sulla sua piattaforma Miles on a Mission, un programma di crowdsourcing leader del settore che ora rende più facile che mai per i membri del programma fedeltà donare miglia a organizzazioni nazionali e locali organizzazioni non profit. United corrisponderà fino a un milione di miglia raccolte per l’iniziativa Sesame Workshop attraverso la sua piattaforma Miles on a Mission. Le miglia donate aiuteranno Sesame Workshop, l’organizzazione no-profit dietro Sesame Street, a viaggiare in tutto il mondo per fornire apprendimento precoce e assistenza ai bambini e agli operatori sanitari colpiti da conflitti e crisi, compresi bambini e famiglie in Ucraina, Medio Oriente, Asia meridionale, America latina. America, Africa orientale e altre regioni colpite. United eguaglierà il primo milione di miglia raccolte da Sesame Workshop entro la fine dell’anno. “Stiamo invitando i nostri clienti più fedeli a unirsi a noi nel sostenere l’incredibile lavoro che solo Sesame Workshop può svolgere, per i bambini di tutto il mondo che ne hanno più bisogno”, ha affermato Josh Earnest, SVP and Chief Communications Officer. “In tempi di crisi, il nostro team United mobilita regolarmente i nostri jet per aiutare a trasportare gli aiuti umanitari dove sono necessari e a tenere le persone fuori pericolo. L’estensione della nostra partnership con Sesame Workshop consente ai membri Mileage Plus di donare miglia e massimizzare l’impatto di queste attività di supporto critiche”. United ha avviato il suo rapporto con Sesame Workshop a marzo, quando la compagnia aerea ha nominato Oscar the Grouch come Chief Trash Officer per aiutare a sensibilizzare i consumatori sul SAF. Oscar è apparso fino ad oggi in più di 30 pezzi tra video originali, contenuti digitali, social, e molto altro è in arrivo. United ha recentemente lanciato anche nuovi amenity kit per bambini che presentano personaggi iconici di Sesame Workshop.