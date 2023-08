Emirates SkyCargo migliora la sua esperienza digitale con CargoAi

Emirates SkyCargo è ora presente sul marketplace di CargoAi, CargoMART, per migliorare ulteriormente l’esperienza digitale dei clienti e ottimizzare il processo di prenotazione con informazioni in tempo reale.

“La partnership è stata lanciata nei Paesi Bassi, in Spagna e in Francia, e nei prossimi mesi sarà aperta ai clienti di alcuni Paesi selezionati in Europa, nelle Americhe, in Africa, in Estremo Oriente e in Australasia.

Attraverso la soluzione CargoMART, i clienti potranno accedere agli orari, alle tariffe e ai contratti di Emirates SkyCargo, insieme all’accesso in tempo reale alla capacità disponibile, consentendo prenotazioni immediate 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. A livello di back-end, la partnership consente una maggiore efficienza e accuratezza. Una volta che il sistema sarà pienamente operativo, oltre 10.000 spedizionieri presenti nel database di CargoAi potranno avere avranno accesso”, afferma Emirates SkyCargo.

Nabil Sultan, Divisional Senior Vice President di Emirates SkyCargo, ha dichiarato: “Con l’aumento della nostra connettività digitale, siamo in grado di offrire più scelta ai nostri clienti per connettersi con le capacità leader di mercato e l’ampia rete globale di Emirates SkyCargo. Il touchpoint digitale di CargoAi permette sia ai nostri clienti che a quelli nuovi di tutto il mondo di prenotare con Emirates SkyCargo a loro piacimento, fornendo un canale aggiuntivo che rafforza ulteriormente la nostra customer experience di livello mondiale”.

“Siamo entusiasti di collaborare con Emirates SkyCargo per migliorare l’esperienza digitale dei clienti attraverso la nostra soluzione di mercato, CargoMART. Fornendo informazioni in tempo reale sui prezzi e sulla capacità, offriamo ai nostri clienti una maggiore scelta e convenienza, consentendo loro di effettuare prenotazioni immediate 24 ore su 24, 7 giorni su 7”, ha dichiarato Matt Petot, CEO di CargoAi. “Questa collaborazione è l’esempio del nostro impegno nel guidare l’efficienza e l’accuratezza del trasporto aereo, e non vediamo l’ora di rafforzare ulteriormente l’esperienza del cliente di livello mondiale fornita da Emirates SkyCargo”.

“I cinque prodotti principali di Emirates SkyCargo sono elencati su CargoMART, tra cui Emirates Fresh ed Emirates Fresh Breathe, una catena del freddo integrata e reattiva progettata per i prodotti deperibili; Emirates AOG per le parti di aeromobili critiche in termini di tempo; Emirates Airfreight Priority per le spedizioni urgenti che dipendono dalla velocità e dall’affidabilità; Emirates Airfreight per il trasporto rapido e accurato di merci generiche”, conclude Emirates SkyCargo.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)