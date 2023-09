Airbus e Korea Aerospace Industries avviano la Light Armed Helicopter serial production

Airbus Helicopters e Korea Aerospace Industries (KAI) hanno firmato un accordo per avviare la serial production phase dei Light Armed Helicopters (LAH). “Ciò fa seguito al contratto assegnato dalla Defense Acquisition Program Administration a KAI nel dicembre 2022 per la fornitura di un lotto iniziale di dieci LAH alla Republic of Korea Army. Le consegne inizieranno alla fine del 2024, con ordini successivi che proseguiranno nel prossimo decennio.

Questo accordo vedrà Airbus Helicopters e KAI entrare nella fase successiva del programma, aumentando la produzione del LAH presso lo stabilimento KAI di Sacheon, Corea del Sud. Airbus Helicopters supporterà l’evasione degli ordini di KAI con la consegna dei kit richiesti per la produzione di massa”, afferma Airbus.

“Le due società hanno inoltre firmato un accordo per approfondire il loro impegno nel Joint Korean Utility Helicopter (KUH Surion) programme, per soddisfare un’ampia gamma di requisiti operativi per i mercati militare, civile e parapubblico.

Ciò fa seguito al recente lancio dello sviluppo congiunto di nuove varianti KUH, come il Marine Attack Helicopter e il Mine Countermeasure Helicopter, e le loro corrispondenti versioni future. Questi programmi trarranno vantaggio dall’esperienza di Airbus Helicopters in flight control systems and helicopter drive systems, nonché dalla capacità di industrializzazione di KAI per la produzione locale. Airbus Helicopters si impegna inoltre a supportare KAI per ulteriori consegne in serie”, prosegue Airbus.

“KAI è un partner fidato di lunga data con il quale abbiamo sviluppato con successo diversi helicopter programmes. Siamo felici di rafforzare questa partnership strategica con questi accordi, con i quali garantiremo la fornitura di queste due piattaforme altamente performanti per molti anni a venire”, ha affermato Matthieu Louvot, Executive Vice President, Programmes of Airbus Helicopters.

“Questi due accordi a lungo termine contribuiranno ad aumentare la competitività di KUH Surion e LAH sia nei mercati locali che globali, stabilizzando le consegne e i prezzi dei kit, rafforzando al contempo la partnership in vari rotorcraft business”, afferma Han Chang Heon, Executive Vice President, Rotorcraft Division of KAI.

“Airbus e KAI hanno iniziato la loro partnership industriale di lunga data nel 2006, quando le due società hanno lavorato insieme al KUH Surion, seguito dallo sviluppo del LAH.

Il prototipo LAH ha completato il suo primo volo nel luglio 2019 ed è stato qualificato con successo nel 2022, al termine di una rigorosa campagna di test per combat suitability in all-weather conditions.

Questi next-generation 5-tonne class helicopters sono stati sviluppati per soddisfare i requisiti della Corea per l’impiego locale sia nel settore civile che in quello militare. La partnership ormai consolidata ha visto la consegna di circa 300 kits a KAI fino ad oggi, con ulteriori ordini per consegne future”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)