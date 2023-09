Wizz Air lancia un programma di ambasciatori della sostenibilità per i suoi dipendenti

Wizz Air informa: “Wizz Air ha lanciato il suo nuovo, e primo nel suo genere, programma WIZZ Sustainability Ambassador come parte del suo impegno a lungo termine per la sostenibilità.

Tra gli oltre 7.000 dipendenti di Wizz Air sono stati selezionati 24 Ambasciatori della Sostenibilità, in rappresentanza di 22 basi e di due uffici in Albania, Austria, Bulgaria, Cipro, Georgia, Ungheria, Italia, Malta, Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito.

In Italia, gli Ambasciatori provengono dagli aeroporti di Catania-Fontanarossa, Roma Fiumicino, Milano Malpensa e Venezia Marco Polo.

Da settembre 2023 a maggio 2024, presso le basi e gli uffici della compagnia aerea, gli Ambasciatori sosterranno progetti locali, dal riciclo alle iniziative di beneficenza: l’obiettivo è promuovere abitudini eco-compatibili e condividere con i colleghi principi e nozioni sulla sostenibilità.

In seguito, il Corporate & ESG Officer di Wizz Air, Yvonne Moynihan, e il team di sostenibilità selezioneranno il progetto di maggior impatto promosso dagli Ambasciatori”.

Yvonne Moynihan, Corporate and ESG Officer di Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di poter offrire ai nostri colleghi l’opportunità di immergersi in progetti di sostenibilità che fanno la differenza. Gli Ambasciatori svolgeranno un ruolo fondamentale nel promuovere la consapevolezza e favorire un cambiamento positivo per quanto riguarda le questioni di sostenibilità ambientale e sociale in tutta la rete di Wizz Air. I nostri aerei operano già con l’intensità di carbonio più bassa del settore, e crediamo che la partecipazione a iniziative locali nelle nostre basi e nei nostri uffici permetterà al team di WIZZ di andare ancora più lontano nella riduzione della nostra impronta ambientale e di rafforzare la sostenibilità come uno dei cinque valori WIZZ, incorporati in tutto ciò che facciamo”.

“Nell’anno fiscale 2023, Wizz Air ha raggiunto un’intensità di emissioni di carbonio pari a 53,8 grammi per passeggero/km, con una diminuzione dell’11% rispetto all’anno fiscale precedente. Si tratta del risultato più basso mai registrato da Wizz Air per un anno fiscale e della performance migliore tra le principali compagnie aeree concorrenti.

La strategia di sostenibilità di Wizz Air si basa su quattro pilastri: ambiente, persone, governance ed economia. La compagnia aerea è costantemente impegnata nella riduzione dell’impatto ambientale e dell’emissione di carbonio, nella crescita dei propri dipendenti, nel contributo socio-economico alle regioni in cui opera e nel rafforzamento della governance aziendale”, conclude Wizz Air.

