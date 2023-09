Condor rinnova la metà della long-haul fleet

Condor informa: “L’A330neo D-ANRB segna un’altra pietra miliare: Condor infatti dà il benvenuto al suo nono factory-new A330neo a Francoforte. L’aereo, con marche di registrazione D-ANRB, è arrivato a Frankfurt Airport intorno alle 11.00 di sabato mattina. Il primo volo commerciale è previsto per la fine della prossima settimana verso il Canada.

Ciò significa che Condor ha accolto, come previsto, un aereo al mese dalla fine del 2022 e ora ha ricevuto metà della long-haul fleet in ordine. Per la prima volta, la ‘Sea’ livery è stata consegnata su un A330neo con il nuovo membro della flotta. Questo completa la gamma di colori della flotta a lungo raggio e d’ora in poi gli ospiti voleranno verso le destinazioni più belle del mondo nei colori ‘Island’, ‘Beach’ e ‘Sea’“.

“Grazie al grande impegno del nostro Condor team, alla collaborazione collaudata con Airbus, i fornitori e le autorità, siamo già stati in grado di far volare la metà dei 18 aerei ordinati con gli aerei attuali”, ha affermato Christian Schmitt, Chief Operations Officer and Accountable Manager Condor. “Il feedback sul nuovo aereo a lungo raggio, sul comfort, sul design e sulle dotazioni è stato fantastico. Siamo orgogliosi di poter offrire ai nostri ospiti una completamente nuova Condor experience in una classe a sé stante e di volare con l’A330neo su tutte le rotte a lungo raggio a partire dal 2024”.

“Condor prevede di ricevere un totale di 18 nuovi aerei a lungo raggio come parte del suo programma complessivo di rinnovamento della flotta a lungo raggio, che dovrebbe sostituire completamente l’attuale flotta Boeing 767 entro il 2024. Gli aerei voleranno in numero uguale nei tre colori ‘Island’ green, ‘Beach’ sand e ‘Sea’ blue. Inoltre, il Supervisory Board ha approvato fino a cinque ulteriori order options per A330neo, ma finora non è stato effettuato alcun ordine. Il prossimo A330neo sarà consegnato anch’esso nel ‘Sea’ color ed è previsto per la fine di questo mese”, prosegue Condor.

“Una volta completato il rinnovamento della flotta a lungo raggio, seguirà la flotta Condor a corto e medio raggio, con gli attuali aeromobili Airbus A320/A321 e Boeing 757 sostituiti da 41 factory-new A32Xneo aircraft, di cui 13 A320neo e 28 A321neo. Nel 2024 e nel 2025 è prevista la consegna di 14 aeromobili in totale. A lungo termine, la flotta Condor crescerà complessivamente nell’ambito del programma di rinnovamento della flotta”, conclude Condor.

(Ufficio Stampa Condor – Photo Credits: Condor)