SAS annuncia il nuovo Chief Transformation Officer e il nuovo Chief Commercial Officer

SAS informa: “SAS annuncia la nomina di Ginger Hughes come nuovo Chief Transformation Officer (CTO) e Paul Verhagen come nuovo Chief Commercial Officer (CCO).

Hughes porta con sé una lunga esperienza derivante dal suo ruolo di consulenza presso Seabury, dove ha guidato SAS attraverso il Chapter 11 process per oltre un anno”.

“Con una straordinaria carriera trentennale nella consulenza alle compagnie aeree di tutto il mondo, Ginger Hughes è stata determinante nel dare forma a trasformazioni strategiche, sforzi di ristrutturazione, approvvigionamento e finanziamento di aeromobili, strategie di ottimizzazione dei costi, programmi di fidelizzazione e iniziative riguardo le alleanze. Ginger sarà determinante nel portare avanti con successo il percorso di trasformazione di SAS ed è con grande piacere che le do il benvenuto a bordo”, afferma Anko van der Werff, SAS President and CEO.

Hughes ha assunto il suo ruolo il 1 settembre 2023.

“Mentre ricopro questo ruolo, sono onorata dell’eredità di questa compagnia aerea. È con grande impazienza e piacere che assumo la responsabilità di guidare SAS con successo attraverso questo importantissimo viaggio di trasformazione e non vedo l’ora di far parte dell’impennata di SAS. verso nuovi orizzonti di successo”, afferma Ginger Hughes.

“SAS annuncia inoltre la nomina del nativo olandese Paul Verhagen come nuovo Chief Commercial Officer. Paul porta con sé 25 anni di esperienza dirigenziale nel settore delle compagnie aeree e dell’ospitalità, avendo lavorato in 11 paesi diversi in Europa, nelle Americhe, nei Caraibi e in Asia. Le diverse posizioni di leadership commerciale di Paul includono il ruolo di Deputy Chief Executive Officer presso Iberojet Airlines, oltre a ricoprire il ruolo di Senior Vice President of Global Sales Strategy & Channels presso Aeromexico. Paul arriva anche con precedenti esperienze scandinave, in quanto è stato Regional Director for Norway, Finland & the Baltic States in Air France – KLM”, prosegue SAS.

Verhagen ha assunto il suo ruolo il 14 agosto 2023.

“Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Paul nella famiglia SAS. Con la sua vasta esperienza nel settore dell’aviazione globale e un background diversificato di leadership commerciale, apporta un patrimonio di conoscenze e l’aggiunta di Paul all’executive management team sarà senza dubbio un fattore fondamentale nello spingere SAS a nuovi livelli di competitività sulla scena aerea globale”, afferma Anko van der Werff.

“Nella sua nuova posizione Paul sarà responsabile delle vendite su tutti i canali, di brand, customer communication, product and loyalty sotto un’unica organizzazione. Questo approccio olistico è in linea con l’impegno di SAS nel promuovere la crescita e incrementare la redditività”, conclude SAS.

“È un immenso onore far parte di una compagnia aerea con un’eredità così ricca e un futuro promettente. Il viaggio di SAS mi risuona profondamente e mi impegno a contribuire alle sue priorità strategiche, dal rimanere la compagnia aerea preferita della Scandinavia al sostenere la competitività dei costi e la leadership nella sostenibilità”, afferma Paul Verhagen.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines)