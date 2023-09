Embraer participa a GADLEX 2023

Embraer informa: “Embraer parteciperà a GADLEX 2023, esibendo prodotti e soluzioni aeronautiche dei suoi commercial aviation, defense and urban air mobility business. La mostra si terrà a Gumi City, in Gyeongsangbuk-do, la provincia con la quale Embraer ha recentemente firmato un memorandum d’intesa per promuovere la collaborazione su questioni chiave legate all’aviazione, comprese attività promozionali, assistenza consultiva e infrastructure project opportunities”.

“Siamo onorati di essere a GADLEX e di far parte dell’ecosistema aerospaziale coreano”, ha affermato Raul Villaron, Vice President of Sales & Marketing, Head of Asia Pacific – Embraer Commercial Aviation. “Embraer è riconosciuta a livello internazionale per la qualità dei suoi aerei e per la sua lunga storia di partnership strategiche di successo. Negli ultimi due decenni, Embraer ha progettato, costruito, certificato e consegnato ventuno diverse piattaforme aeronautiche, un riflesso del pedigree di ingegneria e innovazione di Embraer. Non vediamo l’ora di rafforzare il nostro impegno con la più ampia comunità aerospaziale coreana”.

“L’innovazione è la chiave per Embraer. Nel 2022, circa il 50% del fatturato dell’azienda proveniva da innovazioni realizzate negli ultimi cinque anni.

L’E190-E2 di Embraer ha dimostrato di avere le capacità tecniche per supportare l’obiettivo nazionale della Corea per intra-country connectivity: l’aereo ha l’autonomia per servire rotte fino a sette ore, insieme alla comprovata capacità riguardo le short runway performance.

Nel maggio di quest’anno, l’E190-E2 di Embraer ha condotto un volo dimostrativo a Gyeongsangbuk-do, volando da Pohang Airport, sull’Ulleung-do Island, e ritorno (leggi anche qui). Con oltre 80 ospiti a bordo, compreso carburante sufficiente per il successivo volo da Pohang a Seoul, l’E190-E2 ha effettuato un simulated short runway landing a Pohang Airport su una distanza di 1.066 metri. Questa eccezionale short runway performance capability posiziona in modo univoco l’E190-E2 come l’unico narrowbody aircraft in grado di accedere a una pista di 1.200 metri, con pioggia o sole, come il nuovo Ulleung-do Island Airport, il cui completamento è previsto entro dicembre 2025.

Nell’ottobre 2022, Embraer ha firmato diversi Memorandum of Understanding con le società aerospaziali coreane ASTG (Aerospace Technology of Global), EMK (EM Korea Co.) e Kencoa Aerospace con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione con i partner dell’industria della difesa coreana per la futura fornitura di parti per l’Embraer C-390 Millennium aircraft. Il C-390 Millennium partecipa al Large Transport Aircraft (LTA) II Program della Defense Acquisition Program Administration (DAPA)”, prosegue Embraer.

“Separatamente, nel maggio 2021, Embraer ha firmato un contratto con Aerodata AG, Germania, per la vendita del Praetor 600 all’avanguardia che sarà convertito in un Flight Inspection Aircraft. Dopo la modifica, l’aereo sarà consegnato e operato dal South Korea’s Ministry of Land, Infrastructure and Transport (MOLIT), Seoul Regional Office of Aviation, Flight Inspection Center.

Eve, una spin-off company di Embraer, si dedica ad accelerare l’UAM ecosystem. Beneficiando di una mentalità da start-up, supportata da oltre 50 anni di esperienza aerospaziale di Embraer e con un focus unico, Eve sta adottando un approccio olistico per far progredire l’UAM ecosystem, con un advanced eVTOL project che ha una prevista entry into service date nel 2026, un completo global services and support network e una unica air traffic management solution. Nel 2021 Eve è stata coinvolta in un concept of operations development work in Corea del Sud.

Embraer è impegnata nello sviluppo di prodotti, soluzioni e tecnologie per contribuire all’obiettivo del settore aeronautico di raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050. Embraer mira a diventare carbon neutral entro il 2040 e raggiungere una crescita carbon neutral a partire dal 2022. Prevede di implementare il 25% di utilizzo di sustainable aviation fuel (SAF) nelle sue attività entro il 2040 e fonti energetiche rinnovabili al 100% entro il 2030″, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)