Emirates rinnova la partnership con Emirates Team New Zealand per la 37th America’s Cup

Emirates annuncia il rinnovo della sua partnership di lunga data con i campioni in carica dell’America’s Cup Emirates Team New Zealand per la 37th America’s Cup e tutte le regate preliminari.

“La partnership, durata 19 anni, ha avuto molto successo per entrambe le parti, comprese vittorie nella 35th America’s Cup e la difesa della coppa davanti al pubblico di casa di Auckland nel 36th America’s Cup event.

Emirates continuerà a essere Lead Sponsor of Emirates Team New Zealand, con naming rights del team, nonché la designazione di Official Airline and Carrier of Emirates Team New Zealand.

Emirates si è unita al team come naming sponsor nel 2004, quando il team ha iniziato il suo tentativo di riportare la America’s Cup in Nuova Zelanda. La compagnia aerea è rimasta un forte sostenitore attraverso due sfide ravvicinate nel 2007 a Valencia e nel 2013 a San Francisco, prima che Emirates Team New Zealand alzasse con orgoglio nuovamente la “Auld Mug” alle Bermuda nel 2017.

Una difesa vittoriosa nella 36a edizione della America’s Cup ad Auckland 2021 ha visto Emirates Team New Zealand ottenere una vittoria sensazionale sul suo terreno di casa. Emirates è orgogliosa di sponsorizzare un’ulteriore difesa alla 37a edizione dell’America’s Cup, questa volta a Barcellona, Spagna, nel 2024″, afferma Emirates.

“Il rinnovo della sponsorizzazione segnala un impegno continuo e riflette il legame profondamente radicato che Emirates ha costruito con la Nuova Zelanda, avendo recentemente celebrato il suo 20° anniversario di attività nel Paese. Emirates opera servizi giornalieri con A380 diretti da Auckland, così come da Christchurch via Sydney, offrendo ai passeggeri l’unica opportunità di viaggiare attraverso la Trans-Tasman sull’iconico aereo a due piani”, prosegue Emirates.

Boutros Boutros, Divisional Senior Vice President, Corporate Communications, Marketing & Brand for Emirates, ha dichiarato: “Dal 2004, abbiamo intrapreso un viaggio memorabile con Emirates Team New Zealand e siamo lieti di annunciare il nostro continuo sostegno mentre difendono il loro primato alla 37th America’s Cup.

Emirates Team New Zealand condivide il DNA con la compagnia aerea nella sua ambiziosa ricerca di innovazione e self-improvement ed è un rapporto che ha sopportato sfide e prodotto risultati, quindi estenderlo è stata una decisione facile per noi. Ci auguriamo anche che, man mano che ci avviciniamo all’Americas Cup, l’incredibile talento, la tecnologia velica innovativa e le rivalità storiche tra i diversi team amplieranno l’attrattiva di questo sport a un pubblico più vasto in tutto il mondo”.

Grant Dalton, Emirates Team New Zealand Chief Executive, ha dichiarato: “Siamo lieti che Emirates continui a supportare Emirates Team New Zealand come naming sponsor. Emirates è sempre stato uno sponsor convinto del Team New Zealand attraverso i nostri alti e bassi dal 2004. Apprezziamo molto l’impegno di Emirates a stare al fianco del team durante la nostra difesa nel 2024 a Barcellona. Siamo pronti ad affrontare l’enorme compito che ci aspetta il prossimo anno, con l’obiettivo di competere al meglio”.

“La sponsorizzazione di Emirates Team New Zealand includerà: un’importante presenza del brand sul mainsail di ogni Emirates Team New Zealand yacht, defence chase boats, defence tenders, team bases in Auckland e Barcelona, crew uniforms. Il brand ora includerà anche il posizionamento sullo scafo degli Emirates Team New Zealand yachts, in un design aggiornato dal 2021.

La compagnia aerea avrà inoltre sponsorship visibility sui canali di Emirates Team New Zealand, inclusi social, digitale, media, eventi dal vivo e altri materiali ufficiali.

La 37a America’s Cup del 2024 vedrà tutti i team partecipanti, incluso Emirates Team New Zealand, gareggiare con i loro AC75 America’s Cup class yachts. La prima regata della AC Challenger Selection series si svolgerà nell’agosto/settembre 2024, mentre il main America’s Cup Match inizierà il 12 ottobre 2024. Tutti i matches si svolgeranno a Barcellona, in Spagna.

La Challenger Selection Series è una serie di matches che determineranno il team vincente, il cui yacht affronterà il Defender dell’America’s Cup, Emirates Team New Zealand, nel 37th America’s Cup Match.

Emirates offre voli verso più di 140 destinazioni in tutto il mondo, tra cui Auckland, Christchurch e Barcellona, dove si terranno gli eventi della 37th America’s Cup”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)