ACI World: i global airport leaders si riuniscono al principale evento dedicato alla customer and employee experience

Airports Council International (ACI) World ha aperto l’annuale ACI Customer Experience Global Summit a Incheon, Repubblica di Corea, accogliendo oltre 500 delegati internazionali tra cui funzionari governativi, dirigenti aeroportuali e dell’aviazione ed esperti di customer experience.

Il principale airport event di quest’anno dedicato alla customer and employee experience, che si svolgerà dal 4 al 7 settembre, è ospitato da Incheon International Airport, il più grande aeroporto della Repubblica di Corea.

Con un traffico passeggeri globale totale che supera i 6,6 miliardi nel 2022 e che raggiungerà i 19,3 miliardi di passeggeri entro il 2041, il vertice globale segna un’importanza senza precedenti per gli aeroporti e per l’industria dei viaggi e del turismo in generale.

Dando il via alla parte congressuale dell’incontro annuale, i delegati sono stati accolti da Mr. Hag Jae LEE, President & CEO, Incheon International Airport Corporation (IIAC); Mr. Won Kug BAEK, Vice Minister, Ministry of Land, Infrastructure and Transport (MOLIT); Sheik Aimen Al Hosni, CEO, Oman Airports Management Company, and Chair, ACI World; Stefano Baronci, Director General, ACI Asia-Pacific; Luis Felipe de Oliveira, Director General, ACI World.

Intervenendo alla plenaria di apertura, de Oliveira ha affermato: “Il successo di un aeroporto dipende dalla soddisfazione dei suoi clienti. Dal check-in all’imbarco e tutto il resto, gli aeroporti si concentrano sulla creazione di esperienze positive, memorabili e significative per i propri passeggeri mentre le loro esigenze continuano ad evolversi. Tuttavia, ci vuole un villaggio – un’intera comunità aeroportuale – per eccellere in un mercato sempre più competitivo in cui il traffico passeggeri raddoppierà nei prossimi vent’anni. Una forte leadership incentrata sulla promozione di una cultura incentrata sul cliente nella comunità aeroportuale è fondamentale per creare preziose esperienze umane per i propri clienti, dipendenti e stakeholder. Siamo riuniti a Incheon per ottenere informazioni dai migliori amministratori delegati aeroportuali e leader del settore che stanno aprendo la strada al miglioramento degli standard di viaggio aereo per i nostri ospiti”.

Nel suo discorso di benvenuto, LEE ha affermato: “Ci troviamo in un momento cruciale in cui l’aeroporto non serve più solo come struttura di trasporto. Gli aeroporti svolgono una parte importante del viaggio di un cliente e quei ricordi rimangono con lui anche dopo il ritorno a casa. L’importanza dell’esperienza del cliente non è mai stata così evidente. Riconosco l’opportunità di questo vertice per collaborare e condividere preziose intuizioni. Sarà una piattaforma fruttuosa per discutere approcci innovativi e condividere idee che aiuteranno a migliorare gli standard globali e avvantaggeranno milioni di viaggiatori in tutto il mondo”.

Incheon International Airport è stato il primo aeroporto al mondo a raggiungere il top Level 5 dell’ACI Airport Customer Experience Accreditation program. Oggi, Quito International Airport è diventato il secondo aeroporto a livello globale a raggiungere il Level 5 e il primo nella regione dell’America Latina e dei Caraibi.

Il programma è il primo e attualmente l’unica customer experience accreditation nel settore aeroportuale che guida l’ecosistema aeroportuale a diventare incentrato sul cliente e, in definitiva, a migliorare l’esperienza aeroportuale complessiva.

(Ufficio Stampa ACI World)