IATA: la forte domanda passeggeri è proseguita a luglio

IATA ha annunciato che lo slancio della ripresa post-COVID è continuato a luglio per i passenger markets.

“Il traffico totale a luglio 2023 (misurato in revenue passenger kilometers o RPK) è aumentato del 26,2% rispetto a luglio 2022. A livello globale, il traffico è ora al 95,6% dei livelli pre-COVID.

Il traffico domestico a luglio è aumentato del 21,5% rispetto a luglio 2022 ed è stato dell’8,3% superiore ai risultati di luglio 2019. Gli RPK di luglio sono i più alti mai registrati, fortemente sostenuti dall’aumento della domanda nel mercato interno cinese.

Il traffico internazionale è aumentato del 29,6% rispetto allo stesso mese di un anno fa e tutti i mercati hanno mostrato una crescita robusta. Gli RPK internazionali hanno raggiunto l’88,7% dei livelli di luglio 2019. Il load factor per il settore ha raggiunto l’85,7%, il più alto passenger load factor mensile internazionale mai registrato”, afferma IATA.

“Gli aerei erano pieni nel mese di luglio mentre le persone continuano a viaggiare in numero sempre maggiore. È importante sottolineare che le vendite anticipate dei biglietti indicano che la fiducia dei viaggiatori rimane elevata. Ci sono tutte le ragioni per essere ottimisti riguardo alla continua ripresa”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

International Passenger Markets

Le compagnie aeree dell’Asia-Pacifico hanno registrato un aumento del traffico del 105,8% a luglio 2023 rispetto a luglio 2022, continuando a guidare le regioni. La capacità è aumentata del 96,2% e il load factor è aumentato di 3,9 punti percentuali, all’84,5%.

Il traffico a luglio dei vettori europei è aumentato del 13,8% rispetto a luglio 2022. La capacità è aumentata del 13,6% e il load factor è aumentato di 0,1 punti percentuali, all’87,0%.

Le compagnie aeree del Medio Oriente hanno registrato un aumento del traffico a luglio del 22,6% rispetto a un anno fa. La capacità è aumentata del 22,1% e il load factor è salito di 0,3 punti percentuali, all’82,6%.

I vettori nordamericani hanno registrato un aumento del traffico del 17,7% nel luglio 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022. La capacità è aumentata del 17,2% e il load factor è migliorato di 0,3 punti percentuali, al 90,3%, il più alto tra le regioni per il secondo mese consecutivo.

Il traffico delle compagnie aeree dell’America Latina è aumentato del 25,3% rispetto allo stesso mese del 2022. La capacità a luglio è aumentata del 21,2% e il load factor è aumentato di 2,9 punti percentuali, all’89,1%.

Le compagnie aeree africane hanno registrato un aumento del traffico del 25,6% a luglio 2023 rispetto a un anno fa, il secondo aumento percentuale più alto tra le regioni. La capacità a luglio è aumentata del 27,4% e il load factor è sceso di 1 punto percentuale, al 73,9%, il più basso tra le regioni. Per il secondo mese consecutivo, l’Africa è stata l’unica regione a vedere la crescita della capacità superare la domanda di traffico.

“L’estate nell’emisfero settentrionale è all’altezza delle aspettative per una domanda di traffico molto forte. Sebbene il settore fosse ampiamente preparato ad accogliere un ritorno ai livelli operativi pre-pandemia, sfortunatamente non si può dire lo stesso per i nostri fornitori di infrastrutture. Le prestazioni di alcuni dei principali air navigations services providers, ad esempio, sono state profondamente deludenti per molte ragioni, dall’insufficienza del personale alla failure del NATS nel Regno Unito. Questi devono essere prontamente corretti. Ancora più preoccupanti, tuttavia, sono le decisioni politiche di alcuni governi – tra cui Messico e Paesi Bassi – di imporre tagli di capacità nei loro principali hub, che sicuramente distruggeranno posti di lavoro e danneggeranno le economie locali e nazionali. I numeri continuano a dirci che le persone vogliono e hanno bisogno della connettività aerea. Ecco perché i governi dovrebbero collaborare con noi affinché le persone possano viaggiare in modo sicuro, sostenibile ed efficiente”, ha concluso Walsh.

(Ufficio Stampa IATA)